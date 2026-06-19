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Ursul care intra zilnic într-un cartier din Brașov a fost împușcat. Al șaptelea caz din 2026

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Ursul care intra zilnic într-un cartier din Brașov a fost împușcat. Al șaptelea caz din 2026Sursa foto: Facebook/Observatorul de urși
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Din cuprinsul articolului

Un urs care a intrat aproape zilnic în cartierul Valea Cetății din Brașov în ultimele săptămâni a fost extras joi seara de echipa de intervenție a municipalității, după numeroase sesizări primite din partea locuitorilor. Potrivit Primăriei Brașov, animalul a fost observat în repetate rânduri în zona străzilor Mureșului și Carpaților, unde prezența sa a generat un număr mare de apeluri la 112 și îngrijorare în rândul oamenilor din  cartier.

Al șaptelea urs împușcat la Brașov în 2026. Animalul revenise în oraș după relocare

Potrivit primăriei, ursul nu era la prima interacțiune cu echipele de intervenție. Exemplarul fusese capturat anterior, identificat prin microcip și relocat în afara orașului. Cu toate acestea, animalul s-a întors în zona urbană și a continuat să fie semnalat frecvent în apropierea locuințelor.

Viceprimarul Brașovului, Dan Ghiță, a explicat că acesta a provocat și pagube materiale.

„Aseară am reuşit să extragem ursul care crea atât de multe probleme. Pe lângă faptul că mergea frecvent la containere şi încerca să le deschidă, a reuşit la două insule ecologice să rupă capacul. Ursul se urca pe aceste insule şi încerca efectiv să smulgă tablele de protecţie pentru a ajunge la pungile de gunoi”, a explicat viceprimarul Dan Ghiţă.

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Dan Ghita

Dan Ghita. Sursa foto: Facebook

Tot mai multe incidente

Acesta este al doilea exemplar extras prin împușcare în cartierul Valea Cetății în ultimele săptămâni .

La sfârșitul lunii mai, autoritățile locale au intervenit într-un caz similar, după ce un alt urs, cunoscut pentru prezența sa constantă în apropierea platformelor de colectare a deșeurilor, a fost identificat în zona străzii Jepilor și împușcat.

Sibienii, terorizați de un urs

Un urs a fost observat miercuri seara în cartierul Lazaret din municipiul Sibiu, în apropierea malului râului Cibin, iar mai mulți locuitori au alertat autoritățile prin apeluri la 112.

„În urma unui apel la 112, prin care a fost sesizată prezența unui urs într-o zonă din cartierul Lazaret, pentru siguranța comunității, la fața locului a fost direcționat de urgenţă un echipaj de jandarmerie și au fost informați reprezentanții celorlalte instituții cu atribuții în domeniu, conform O.U.G. nr. 81/2021”, au transmis jandarmii.

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