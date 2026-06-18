România și Slovacia au înaintat Comisiei Europene o solicitare comună prin care cer analizarea unui regim mai flexibil de gestionare a urșilor. Potrivit Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), tema va fi inclusă pe agenda următoarei reuniuni a Consiliului Agricultură și Pescuit (AGRIFISH), la inițiativa celor două state membre.

Ministrul Agriculturii, Barna Tanczos, susține că protejarea biodiversității trebuie să fie însoțită de măsuri care să răspundă provocărilor cu care se confruntă comunitățile locale.

„Conservarea biodiversităţii şi protejarea oamenilor trebuie să meargă mână în mână. România a demonstrat că poate asigura menţinerea unei populaţii viabile de urs brun, însă succesul conservării nu poate fi măsurat doar prin numărul exemplarelor. Atunci când comunităţile locale, fermierii şi cetăţenii suportă costuri şi riscuri tot mai mari, este nevoie de instrumente de management adaptate realităţii din teren. Aşa cum Uniunea Europeană a decis să introducă mai multă flexibilitate în gestionarea populaţiilor de lup, considerăm că aceeaşi abordare trebuie analizată şi în cazul ursului brun în statele membre unde specia a atins şi menţine o stare favorabilă de conservare”, a declarat ministrul AgriculturiI.

Cele două țări arată că găzduiesc împreună peste jumătate din populația de urs brun a Uniunii Europene și susțin că responsabilitățile și costurile asociate conservării speciei sunt suportate într-o măsură semnificativă de comunitățile și autoritățile din aceste state.

Potrivit MADR, documentul transmis Comisiei Europene evidențiază creșterea populațiilor de urs brun și efectele pe care această evoluție le are asupra siguranței publice, activităților agricole și zonelor rurale.

„Datele prezentate de cele două state evidenţiază creşterea constantă a populaţiilor de urs, precum şi impactul semnificativ asupra siguranţei publice, activităţilor agricole şi comunităţilor locale. În acest context, România şi Slovacia solicită clarificarea aplicării prevederilor Directivei Habitate pentru populaţiile de mari carnivore aflate într-o stare favorabilă de conservare, recunoaşterea controlului ştiinţific al densităţii populaţiei ca instrument legitim de management şi analizarea posibilităţii unui regim de gestionare mai flexibil, similar celui adoptat la nivel european pentru lup”, se arată în comunicatul ministerului.

Joi, autoritățile din județul Sibiu au emis un nou mesaj RO-Alert după ce un urs a fost observat în apropierea unei zone locuite. Este al doilea caz semnalat în mai puțin de 24 de ore, pe fondul creșterii numărului de apariții ale animalelor sălbatice în vecinătatea localităților.

Sesizarea a fost făcută prin apel la 112 de către un localnic care a observat animalul. În urma apelului, Inspectoratul de Jandarmi Județean Sibiu a trimis un echipaj în zonă și a notificat instituțiile responsabile de intervenția în astfel de situații.

Totodată, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Sibiu a mobilizat un echipaj SMURD, iar populația a fost avertizată să evite zona și să nu încerce să se apropie de animal.