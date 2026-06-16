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Două atacuri de urs în doar câteva ore. O turistă din Germania și un bărbat din județul Brașov au ajuns la spital

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Două atacuri de urs în doar câteva ore. O turistă din Germania și un bărbat din județul Brașov au ajuns la spitalSMURD. Sursă foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Două atacuri de urs au avut loc marți în Brașov și Argeș, la doar câteva ore distanță unul de celălalt. Un bărbat de 53 de ani și o turistă din Germania au fost răniți și au avut nevoie de îngrijiri medicale. Potrivit ISU Brașov, primul incident s-a produs pe DJ 104A, între localitățile Mărgineni și Bucium.

Două atacuri de urs în doar câteva ore. Victimele au fost transportate la spital

La fața locului au intervenit un echipaj de jandarmi, un echipaj SMURD și elicopterul SMURD 337. Totodată, autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert pentru persoanele aflate în zonă.

„Victima a suferit multiple plăgi la nivelul scalpului şi abdomenului. La sosirea echipajelor medicale, bărbatul era conştient şi i s-a acordat asistenţa medicală necesară. Ulterior, acesta a fost preluat de elicopterul SMURD şi transportat la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov pentru investigaţii medicale suplimentare şi îngrijiri de specialitate”, arată sursa citată.

Urși

Sursa foto: Facebook/Observatorul de urși

Turista din Germania a fost mușcată de mâna stângă

Câteva ore mai târziu, un nou atac a fost semnalat în comuna Arefu, județul Argeș. O turistă în vârstă de aproximativ 31 de ani, a fost mușcată de un urs în zona antebrațului stâng, în apropierea campingului Dracula.

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Potrivit autorităților, femeia era conștientă la sosirea echipajelor de intervenție.

„Paramedicii SMURD au evaluat pacienta și au început transportul acesteia la spital”, a transmis ISU Argeș.

Și în acest caz a fost emis un mesaj RO-Alert pentru avertizarea populației cu privire la prezența animalului sălbatic.

„Pentru evitarea unor evenimente nedorite, venim în sprijinul populației cu un set de recomandări: evitați zona, rămâneți în locuințe; păstrați distanța față de animal, nu îl hrăniți și nu încercați să vă fotografiați cu acesta; fără să vă expuneți pericolului, protejați animalele din gospodărie”, au arătat reprezentanții ISU Argeș.

Conform informațiilor transmise de Jandarmeria Argeș, apelul la 112 a fost primit în jurul orei 16:50.

„La ora 16:50, prin apel la SNUAU 112, a fost semnalat faptul că o femeie de aproximativ 30 de ani, cetățenie germană, a fost atacată de un urs și rănită la braț în zona de camping Dracula, comuna Arefu. Către locul indicat s-a deplasat echipa de intervenție, împreună cu patrula montană. Jandarmii au acordat primul ajutor, până la sosirea echipajului de ambulanță. Persoana este transportată la Spitalul Municipal Curtea de Argeș. Ursul nu se mai afla în zonă la sosirea echipajului de jandarmerie”, transmite Jandarmeria Argeș.

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