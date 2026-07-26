Un zvon care a provocat panică în rândul agricultorilor și gospodarilor din Republica Moldova a fost infirmat categoric de autorități.

Informația viralizată în spațiul public, potrivit căreia cetățenii ar putea fi sancționați cu o amendă de 5.000 de lei (moldovenești) dacă sunt găsiți cu gândaci de Colorado în propriile grădini, este un fals evident, anunță Radio Moldova.

Reprezentanții Ministerului Mediului din republica Moldova au intervenit rapid pentru a stopa dezinformarea, subliniind că legea la care se face referire în mediul online nu prevede nicio astfel de sancțiune pentru persoanele fizice care își lucrează propriile terenuri.

„Este un fals. Nimeni nu va fi amendat dacă are gândaci de Colorado în grădină. În schimb, îmi doresc ca cei care răspândesc minciunile să răspundă pentru dezinformare. Legea nu prevede amenzi pentru cetățenii care au gândaci de Colorado în grădină. Informați-vă din surse oficiale. Nu distribuiți mai departe informații false”, a transmis reprezentantul instituției.

Ministerul face un apel către populație să nu mai distribuie aceste știri false și să consulte exclusiv canalele oficiale de comunicare ale statului.

Zvonul privind presupusa amendă de 5.000 de lei a luat naștere în urma unui proiect de lege votat de Parlamentul Republicii Moldova în prima lectură, pe 9 iulie. Proiectul vizează gestionarea speciilor alogene invazive, plante și animale aduse din afara ecosistemelor autohtone, care se înmulțesc necontrolat și dăunează naturii, sănătății publice sau economiei.

În documentele de însoțire ale legii, gândacul de Colorado a fost menționat pur și simplu ca un exemplu didactic de specie invazivă, alături de ambrozie, arțarul american, șobolanul comun sau căpușele. De aici, informația a fost scoasă din context și transformată într-o știre falsă cu impact emoțional.

Scopul real al actului normativ nu este amendarea țăranilor, ci stabilirea unui cadru legal național pentru a opri introducerea și răspândirea la nivel macro a speciilor dăunătoare. Iată principalele măsuri incluse în proiectul de lege.

Speciile invazive incluse pe listele oficiale nu vor mai putea fi introduse în țară, crescute, transportate, comercializate sau eliberate intenționat în natură.

Va fi creat un Sistem Informațional Național, administrat de Agenția de Mediu, acesta va supraveghea și va permite detectarea timpurie a organismelor invazive, facilitând intervenția rapidă a statului.

Va exista o listă cu speciile de interes pentru Uniunea Europeană și o listă specifică a riscurilor din Republica Moldova. Orice manipulare a acestor specii (ex. în laboratoare) va fi permisă doar în scop științific, pe baza unei autorizații stricte eliberate de Agenția de Mediu.

Acest proiect de lege reprezintă un pas obligatoriu în parcursul european al țării, transpunând trei regulamente ale Uniunii Europene, asumate prin Programul național de aderare a Republicii Moldova la UE în domeniul mediului.