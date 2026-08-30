Urșii ajung tot mai des în apropierea localităților din România, iar specialiștii spun că, într-o întâlnire directă, comportamentul animalului este mai important decât încercarea de a-i identifica specia, potrivit publicației BearWise.

Prezența urșilor pe străzi, în curți sau în apropierea gospodăriilor a devenit o situație tot mai cunoscută în mai multe zone din România. Animalele ajung în localități în special în căutarea hranei, iar autoritățile și specialiștii avertizează că reacția oamenilor poate influența direct evoluția unei astfel de întâlniri.

Recomandările specialiștilor americani din programul BearWise, oferă câteva reguli generale care pot fi utile și pentru înțelegerea comportamentului urșilor întâlniți în apropierea oamenilor. În România, însă, intervenția autorităților și apelarea serviciului de urgență trebuie să rămână prioritare atunci când animalul reprezintă un pericol.

Un urs care intră într-o localitate nu este neapărat în căutarea unei confruntări. De cele mai multe ori, animalul este atras de o sursă ușor accesibilă de hrană.

Resturile alimentare, tomberoanele, hrana pentru animale sau mâncarea lăsată în exterior pot determina un urs să revină într-o anumită zonă.

Aceasta este una dintre cele mai mari probleme atunci când animalele se obișnuiesc cu prezența oamenilor. Un urs care găsește hrană în apropierea gospodăriilor poate începe să asocieze localitățile cu o sursă sigură de mâncare și să revină.

Prima regulă este să nu te apropii de animal.

Nu încerca să îl fotografiezi de aproape, să îl urmărești sau să te apropii pentru a obține imagini pentru rețelele sociale. Oamenii nu ar trebui nici să se adune în grupuri în jurul unui urs observat într-o localitate.

Dacă ursul este la distanță, este important să păstrezi spațiul dintre tine și animal și să te retragi fără să îl provoci.

Nu îl bloca într-un colț și nu încerca să îi tai calea de retragere.

Specialiștii BearWise explică faptul că un urs care scoate sunete puternice, pufnește, geme sau își clănțănește maxilarele poate transmite că este stresat și pregătit să se apere.

Acest tip de comportament trebuie interpretat ca un avertisment, nu ca o invitație de a testa reacția animalului.

Într-o întâlnire directă, recomandarea generală este să nu alergi spre animal și să nu faci mișcări care ar putea intensifica situația.

Fiecare întâlnire poate fi diferită, iar distanța, prezența puilor, accesul la hrană sau faptul că animalul este surprins pot schimba rapid comportamentul ursului.

Una dintre cele mai importante reguli este să nu hrănești niciodată un urs.

O situație întâlnită frecvent inclusiv în România este apropierea oamenilor de animale pentru a le oferi mâncare sau pentru a le fotografia. Specialiștii avertizează că acest comportament poate avea consecințe pe termen lung.

„Dacă un urs găsește hrană lângă oameni și începe să asocieze zonele locuite cu mâncarea, este probabil să petreacă și mai mult timp în apropierea oamenilor”, explică Nate Bowersock, biolog specializat în comportamentul urșilor și reprezentant al programului BearWise.

Problema nu dispare atunci când sursele naturale de hrană revin. Animalul poate continua să se întoarcă în zonele unde a găsit anterior mâncare.

Dacă observi un urs în curte sau în apropierea locuinței, nu încerca să îl alungi singur.

Îndepărtează-te și evită să blochezi animalul într-un spațiu fără ieșire. Dacă ursul intră într-o casă, pensiune, magazin sau altă clădire, recomandarea este ca oamenii să părăsească zona în siguranță și să permită intervenția echipelor specializate.

În România, în cazul în care animalul reprezintă un pericol imediat pentru oameni, trebuie apelat numărul unic de urgență 112.

Autoritățile pot activa mecanismele de intervenție și pot trimite echipe specializate, în funcție de situație.

Una dintre cele mai importante schimbări de comportament trebuie să vină din partea oamenilor.

Un urs observat pe marginea unui drum sau într-o localitate nu trebuie tratat ca o atracție turistică. Oprirea mașinilor, apropierea pentru fotografii sau oferirea de hrană pot transforma o situație controlabilă într-una periculoasă.

Distanța este una dintre cele mai importante forme de protecție atât pentru oameni, cât și pentru animal.