Statele Unite și Canada discută posibilitatea unui armistițiu limitat în Marea Neagră, care să permită reluarea în siguranță a transporturilor de cereale și energie și să oprească atacurile asupra infrastructurii maritime, potrivit Reuters.

Inițiativa a fost discutată la reuniunea miniștrilor de externe ai G20, desfășurată la Atlanta, în Statele Unite, pe 30 și 31 octombrie 2026, în contextul războiului dintre Rusia și Ucraina.

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat sâmbătă, 31 octombrie, că există un interes internațional tot mai mare pentru un acord parțial în regiunea Mării Negre.

Washingtonul analizează propunerile venite din partea Turciei și Indiei, în timp ce Canada poartă discuții cu Ucraina și alte state pentru oprirea atacurilor asupra navelor comerciale și a infrastructurii energetice ucrainene.

Potrivit oficialilor canadieni, Rusia nu a demonstrat până acum că este pregătită să accepte o astfel de înțelegere.

La conferința de presă organizată după reuniunea G20, Marco Rubio a explicat că discuțiile vizează oprirea atacurilor asupra navelor care transportă cereale și, în anumite situații, asupra transporturilor de energie din Marea Neagră.

Propunerea nu presupune încheierea războiului, ci limitarea unor efecte directe ale conflictului asupra comerțului internațional și securității alimentare.

„Acest lucru amenință securitatea alimentară la nivel mondial și, într-o anumită măsură, și securitatea energetică”, a declarat Rubio, potrivit Reuters.

Oficialul american a precizat că un asemenea acord nu ar rezolva conflictul dintre Moscova și Kiev, dar ar putea soluționa o problemă importantă pentru mai multe state afectate de perturbarea transporturilor maritime.

„Ne-am dori să îl realizăm. Nu rezolvă războiul, dar măcar rezolvă un aspect specific al acestuia”, a afirmat secretarul de stat american.

Washingtonul continuă să considere un acord negociat între Rusia și Ucraina drept obiectivul principal, însă Rubio a recunoscut că o asemenea înțelegere nu pare să fie aproape.

Ministrul canadian de externe, Anita Anand, a confirmat că Ottawa susține eforturile pentru obținerea unui armistițiu limitat în Marea Neagră. Oficialul a declarat pentru Reuters că a discutat direct cu omologul ucrainean, Andrii Sybiha, și cu reprezentantul Indiei despre posibilitatea unui acord care să protejeze transporturile maritime și infrastructura energetică.

Anand a cerut, de asemenea, instituirea unui moratoriu asupra atacurilor împotriva infrastructurii electrice din Ucraina, în condițiile în care țara se pregătește să intre în sezonul rece.

„Trebuie să abordăm aceste probleme acum, pe măsură ce Ucraina se apropie de iarnă”, a declarat ministrul canadian.

Potrivit acesteia, discuțiile privind un posibil armistițiu în Marea Neagră au devenit mai concrete după reuniunea Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite din septembrie.

Canada consideră că protejarea lanțurilor de aprovizionare cu alimente și oprirea atacurilor asupra rețelelor electrice ucrainene reprezintă priorități imediate.

Interesul pentru un acord limitat nu vine doar din partea statelor occidentale. India și Egiptul se numără printre țările afectate de perturbarea transporturilor maritime și de riscurile asociate navigației în Marea Neagră.

Anita Anand a explicat că aceste state urmăresc să își protejeze navele comerciale și echipajele, în condițiile în care atacurile și amenințările din regiune afectează securitatea transporturilor.

Ucraina participă activ la discuțiile privind această inițiativă, însă poziția Rusiei rămâne un obstacol. Potrivit ministrului canadian, Moscova nu a demonstrat până acum disponibilitatea de a avansa către un acord.

Un armistițiu limitat ar putea avea efecte importante asupra exporturilor agricole și asupra piețelor internaționale, în special pentru statele care depind de cerealele transportate prin porturile din regiunea Mării Negre.

Războiul din Ucraina a dominat discuțiile de la reuniunea miniștrilor de externe ai G20, desfășurată timp de două zile la Atlanta. Participarea ministrului rus de externe, Serghei Lavrov, a generat nemulțumiri în rândul reprezentanților europeni și canadieni.

Aceștia au criticat invitația adresată oficialului rus, considerând că prezența sa la reuniune riscă să normalizeze agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei.

Anita Anand a declarat că nu ar fi ales să îl invite pe Lavrov, dar a folosit întâlnirea pentru a-i transmite direct poziția Canadei.

Ministrul canadian a afirmat că i-a reproșat acestuia invazia rusă, transferul ilegal al copiilor ucraineni și atacurile asupra navelor ucrainene din Marea Neagră. Potrivit declarațiilor sale pentru Reuters, aceste acțiuni încalcă dreptul internațional și dreptul internațional umanitar.

La rândul său, Serghei Lavrov a declarat vineri că poziția Moscovei în privința conflictului nu s-a schimbat. Potrivit agențiilor de presă ruse citate de Reuters, ministrul a susținut că Rusia nu poate accepta ca Ucraina să reprezinte o amenințare militară pentru interesele sale de securitate.

Reuniunea G20 s-a încheiat fără o declarație comună sau un acord asupra principalelor subiecte aflate pe agenda discuțiilor.

În paralel cu discuțiile despre securitatea din Marea Neagră, Marco Rubio a vorbit și despre posibilitatea unei întâlniri între președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin.

Cei doi ar putea avea ocazia să discute în marja reuniunii APEC de luna viitoare sau a summitului G20 programat în decembrie, la complexul de golf Doral, din Miami.

Rubio a precizat însă că nu există un angajament ferm privind participarea lui Putin la summitul din decembrie. De asemenea, secretarul de stat american nu a exclus posibilitatea ca Donald Trump să îl invite și pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski, dacă prezența acestuia ar putea contribui la obținerea unui rezultat pozitiv.

Deocamdată, un armistițiu limitat în Marea Neagră rămâne la stadiul de propunere diplomatică. Discuțiile continuă, însă lipsa unui semnal concret din partea Moscovei și divergențele dintre participanții la reuniunea G20 arată că obținerea unui acord va necesita negocieri suplimentare.