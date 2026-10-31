Președinții Volodimir Zelenski și Recep Tayyip Erdogan au convenit să înceapă demersurile pentru înființarea unui nou coridor de transport al cerealelor prin Marea Neagră. Anunțul a fost făcut sâmbătă, 31 octombrie 2026, la Istanbul, în cadrul unei conferințe de presă comune organizate după întâlnirea celor doi lideri, potrivit Ucriform.

Acordul vizează reluarea eforturilor pentru asigurarea transportului maritim în condiții de siguranță, într-un moment în care securitatea navigației în Marea Neagră rămâne o problemă importantă pentru Ucraina și pentru comerțul internațional cu produse agricole.

Volodimir Zelenski a confirmat înțelegerea cu președintele turc și a precizat că cele două țări vor colabora pentru realizarea unui nou coridor destinat transportului cerealelor.

„Astăzi am ajuns la un acord cu președintele Erdogan pentru a lucra la coridorul cerealier din Marea Neagră”, a declarat liderul ucrainean, potrivit agenției de presă Anadolu.

Președintele Ucrainei a subliniat că Turcia sprijină eforturile pentru menținerea navigației în condiții de siguranță și pentru revenirea la condiții normale de viață în regiune.

Deocamdată, anunțul privește începerea demersurilor comune. Nu au fost prezentate detalii privind traseul noului coridor, calendarul implementării sau mecanismele concrete prin care ar urma să fie protejate navele comerciale.

Transportul cerealelor pe Marea Neagră reprezintă o componentă esențială a comerțului exterior al Ucrainei. Accesul la rutele maritime permite exportul unor cantități importante de produse agricole către piețele internaționale, inclusiv către state care depind de importurile de cereale.

Întreruperea sau limitarea navigației poate afecta atât veniturile exportatorilor ucraineni, cât și aprovizionarea cumpărătorilor externi. În plus, riscurile de securitate din regiune pot determina creșterea costurilor de transport și a primelor de asigurare pentru navele comerciale.

Un nou coridor ar putea contribui la diversificarea rutelor de export și la reducerea dificultăților logistice, dacă vor fi stabilite condiții care să permită tranzitul în siguranță.

Implicarea Ankarei are o importanță strategică, având în vedere poziția Turciei la Marea Neagră și rolul său în gestionarea accesului maritim prin strâmtorile Bosfor și Dardanele.

Turcia a avut anterior un rol central în negocierile internaționale privind transportul cerealelor ucrainene. În 2022, acordul privind exportul cerealelor prin Marea Neagră, negociat cu implicarea Națiunilor Unite și a Turciei, a permis reluarea transporturilor maritime din porturile ucrainene, în pofida războiului declanșat de Rusia.

Experiența acelui mecanism arată importanța cooperării internaționale pentru menținerea fluxurilor comerciale în regiune. Totuși, un eventual nou coridor va trebui să țină cont de actualele riscuri de securitate și de condițiile în care se desfășoară navigația.

Înțelegerea anunțată la Istanbul reprezintă un prim pas către o posibilă nouă soluție pentru exporturile maritime ale Ucrainei. Urmează ca cele două state să stabilească detaliile tehnice și condițiile necesare pentru punerea în aplicare a proiectului.

Până la prezentarea unui plan concret, nu există confirmări privind data la care noul coridor ar putea deveni operațional. Importanța inițiativei va depinde în principal de capacitatea celor două țări de a asigura securitatea transporturilor și continuitatea navigației comerciale prin Marea Neagră.