International

Zelenski și Erdogan pregătesc un nou coridor pentru cerealele ucrainene. Marea Neagră revine în centrul negocierilor

Zelenski și Erdogan pregătesc un nou coridor pentru cerealele ucrainene. Marea Neagră revine în centrul negocierilorZelenskyy și Erdoğan / sursa foto: colaj EvZ
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Președinții Volodimir Zelenski și Recep Tayyip Erdogan au convenit să înceapă demersurile pentru înființarea unui nou coridor de transport al cerealelor prin Marea Neagră. Anunțul a fost făcut sâmbătă, 31 octombrie 2026, la Istanbul, în cadrul unei conferințe de presă comune organizate după întâlnirea celor doi lideri, potrivit Ucriform.

Acordul vizează reluarea eforturilor pentru asigurarea transportului maritim în condiții de siguranță, într-un moment în care securitatea navigației în Marea Neagră rămâne o problemă importantă pentru Ucraina și pentru comerțul internațional cu produse agricole.

Zelenski: Turcia și Ucraina vor lucra la un nou coridor cerealier

Volodimir Zelenski a confirmat înțelegerea cu președintele turc și a precizat că cele două țări vor colabora pentru realizarea unui nou coridor destinat transportului cerealelor.

„Astăzi am ajuns la un acord cu președintele Erdogan pentru a lucra la coridorul cerealier din Marea Neagră”, a declarat liderul ucrainean, potrivit agenției de presă Anadolu.

Arunci mâncare și bani. Capcana produselor 2+1
Arunci mâncare și bani. Capcana produselor 2+1
Ce se schimbă la talonul de pensie mov și ce pensionari îl primesc
Ce se schimbă la talonul de pensie mov și ce pensionari îl primesc

Președintele Ucrainei a subliniat că Turcia sprijină eforturile pentru menținerea navigației în condiții de siguranță și pentru revenirea la condiții normale de viață în regiune.

Deocamdată, anunțul privește începerea demersurilor comune. Nu au fost prezentate detalii privind traseul noului coridor, calendarul implementării sau mecanismele concrete prin care ar urma să fie protejate navele comerciale.

De ce este important un nou coridor pentru exporturile Ucrainei

Transportul cerealelor pe Marea Neagră reprezintă o componentă esențială a comerțului exterior al Ucrainei. Accesul la rutele maritime permite exportul unor cantități importante de produse agricole către piețele internaționale, inclusiv către state care depind de importurile de cereale.

Întreruperea sau limitarea navigației poate afecta atât veniturile exportatorilor ucraineni, cât și aprovizionarea cumpărătorilor externi. În plus, riscurile de securitate din regiune pot determina creșterea costurilor de transport și a primelor de asigurare pentru navele comerciale.

Marea Neagra

Marea Neagra / sursa foto: arhiva EvZ

Un nou coridor ar putea contribui la diversificarea rutelor de export și la reducerea dificultăților logistice, dacă vor fi stabilite condiții care să permită tranzitul în siguranță.

Turcia își consolidează rolul în securitatea navigației din Marea Neagră

Implicarea Ankarei are o importanță strategică, având în vedere poziția Turciei la Marea Neagră și rolul său în gestionarea accesului maritim prin strâmtorile Bosfor și Dardanele.

Turcia a avut anterior un rol central în negocierile internaționale privind transportul cerealelor ucrainene. În 2022, acordul privind exportul cerealelor prin Marea Neagră, negociat cu implicarea Națiunilor Unite și a Turciei, a permis reluarea transporturilor maritime din porturile ucrainene, în pofida războiului declanșat de Rusia.

Experiența acelui mecanism arată importanța cooperării internaționale pentru menținerea fluxurilor comerciale în regiune. Totuși, un eventual nou coridor va trebui să țină cont de actualele riscuri de securitate și de condițiile în care se desfășoară navigația.

Ce urmează după acordul dintre Zelenski și Erdogan

Înțelegerea anunțată la Istanbul reprezintă un prim pas către o posibilă nouă soluție pentru exporturile maritime ale Ucrainei. Urmează ca cele două state să stabilească detaliile tehnice și condițiile necesare pentru punerea în aplicare a proiectului.

Până la prezentarea unui plan concret, nu există confirmări privind data la care noul coridor ar putea deveni operațional. Importanța inițiativei va depinde în principal de capacitatea celor două țări de a asigura securitatea transporturilor și continuitatea navigației comerciale prin Marea Neagră.

Stiri calde

21:52 - Avertizare de călătorie pentru românii care merg în Belgia. Zonele în care pot apărea probleme
21:45 - Florin Răducioiu revine la Dinamo. Ce funcție va ocupa fostul mare atacant în cadrul clubului
21:38 - Scandalul unei haine de 500 de euro, întors împotriva USR. Ce acuzații lansează Răzvan Lazăr
21:28 - Negocieri pentru salariul minim din 2027. Sindicatele și patronatele au propuneri diferite
21:19 - Masacru provocat de ruși în Zaporojie. Volodimir Zelenski denunță un bombardament oribil soldat cu zeci de victime
21:12 - Ajutoare financiare pentru crescătorii de porci. Ce condiții trebuie să îndeplinească beneficiarii
21:04 - Alexandru Petrescu, Președinte ASF: Nu putem avea piețe puternice fără instituții puternice
20:55 - Vremea rea a făcut pagube în București. Bilanțul intervențiilor ISU

HAI România!

Adrian Severin compară criza din Polonia cu anularea alegerilor din România: „Este exact în oglindă”

Adrian Severin compară criza din Polonia cu anularea alegerilor din România: „Este exact în oglindă”

Trump, în fața unui test electoral decisiv. Alegerile din SUA ar putea deschide calea demiterii

Trump, în fața unui test electoral decisiv. Alegerile din SUA ar putea deschide calea demiterii

De la șinșila lui Ciolacu la alegerile din SUA

De la șinșila lui Ciolacu la alegerile din SUA

Proiecte speciale