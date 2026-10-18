Etapa a 12-a a Superligii continuă duminică, 18 octombrie, cu două partide: UTA Arad – CFR Cluj, de la ora 18:15, și Universitatea Craiova – Farul Constanța, de la ora 21:00. Rapid București a învins-o sâmbătă pe Corvinul Hunedoara cu 2-0 și se află pe locul al doilea, cu 27 de puncte, în urma liderului Dinamo București, care are 29 de puncte.

AFC UTA Arad primește vizita formației FC CFR 1907 Cluj, duminică, de la ora 18:15, pe Arena „Francisc Neuman” din Arad.

Universitatea Craiova – Farul Constanța, de la ora 21:00

Universitatea Craiova întâlnește Farul Constanța, de la ora 21:00, pe Stadionul „Ion Oblemenco” din Craiova. Înaintea partidei, Universitatea Craiova ocupă locul al treilea, cu 23 de puncte, iar Farul se află pe poziția a șasea, cu 17 puncte.

Vineri, 16 octombrie

ACS Oțelul Galați – FK Csikszereda 1-1 (1-0)

Au marcat: Rafael Brito (24), respectiv Nino Kukovec (52).

Csikszereda a încheiat partida în nouă jucători, după eliminările lui Dusan Vukovic (73) și Nino Kukovec (77).

Sâmbătă, 17 octombrie

FC Petrolul Ploiești – Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 1-1 (1-1)

Au marcat: Leo Teixeira (26), respectiv Doru Andrei (34).

FC Rapid București – Corvinul Hunedoara 2-0 (0-0)

A marcat: Alexandru Dobre (61 – penalty, 76).

Luni, 19 octombrie

- FC Universitatea Cluj – FC Argeș, ora 18:00 - FC Voluntari – FC FCSB, ora 21:00

1. Dinamo București – 29 de puncte 2. Rapid București – 27 de puncte 3. Universitatea Craiova – 23 de puncte 4. Petrolul Ploiești – 20 de puncte 5. Universitatea Cluj – 18 puncte 6. Farul Constanța – 17 puncte 7. Corvinul Hunedoara – 16 puncte 8. CFR Cluj – 16 puncte 9. FCSB – 15 puncte 10. FC Botoșani – 14 puncte 11. Sepsi OSK – 14 puncte 12. UTA Arad – 12 puncte 13. Oțelul Galați – 11 puncte 14. FC Argeș – 11 puncte 15. FC Voluntari – 8 puncte 16. FK Csikszereda – 2 puncte