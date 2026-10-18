Universitatea Craiova joacă astăzi cu Farul. Programul meciurilor și clasamentul Superligii
- Maria Dima
- 18 octombrie 2026, 09:24
Etapa a 12-a a Superligii continuă duminică, 18 octombrie, cu două partide: UTA Arad – CFR Cluj, de la ora 18:15, și Universitatea Craiova – Farul Constanța, de la ora 21:00. Rapid București a învins-o sâmbătă pe Corvinul Hunedoara cu 2-0 și se află pe locul al doilea, cu 27 de puncte, în urma liderului Dinamo București, care are 29 de puncte.
UTA Arad – CFR Cluj, primul meci al zilei
AFC UTA Arad primește vizita formației FC CFR 1907 Cluj, duminică, de la ora 18:15, pe Arena „Francisc Neuman” din Arad.
Universitatea Craiova – Farul Constanța, de la ora 21:00
Universitatea Craiova întâlnește Farul Constanța, de la ora 21:00, pe Stadionul „Ion Oblemenco” din Craiova. Înaintea partidei, Universitatea Craiova ocupă locul al treilea, cu 23 de puncte, iar Farul se află pe poziția a șasea, cu 17 puncte.
Rezultatele înregistrate în etapa a 12-a
Vineri, 16 octombrie
ACS Oțelul Galați – FK Csikszereda 1-1 (1-0)
Au marcat: Rafael Brito (24), respectiv Nino Kukovec (52).
Csikszereda a încheiat partida în nouă jucători, după eliminările lui Dusan Vukovic (73) și Nino Kukovec (77).
Sâmbătă, 17 octombrie
FC Petrolul Ploiești – Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 1-1 (1-1)
Au marcat: Leo Teixeira (26), respectiv Doru Andrei (34).
FC Rapid București – Corvinul Hunedoara 2-0 (0-0)
A marcat: Alexandru Dobre (61 – penalty, 76).
Programul meciurilor de luni
Luni, 19 octombrie
- FC Universitatea Cluj – FC Argeș, ora 18:00 - FC Voluntari – FC FCSB, ora 21:00
Clasamentul Superligii
1. Dinamo București – 29 de puncte 2. Rapid București – 27 de puncte 3. Universitatea Craiova – 23 de puncte 4. Petrolul Ploiești – 20 de puncte 5. Universitatea Cluj – 18 puncte 6. Farul Constanța – 17 puncte 7. Corvinul Hunedoara – 16 puncte 8. CFR Cluj – 16 puncte 9. FCSB – 15 puncte 10. FC Botoșani – 14 puncte 11. Sepsi OSK – 14 puncte 12. UTA Arad – 12 puncte 13. Oțelul Galați – 11 puncte 14. FC Argeș – 11 puncte 15. FC Voluntari – 8 puncte 16. FK Csikszereda – 2 puncte