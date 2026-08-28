Un grup format din 100 de companii internaționale majore, printre care se numără liderii din domeniul tehnologiei Google, Microsoft, Anthropic și OpenAI, au transmis o scrisoare deschisă adresată guvernelor și organizațiilor de la nivel global. Semnatarii cer o consolidare urgentă și masivă a sistemelor de securitate cibernetică, avertizând că riscurile vor crește exponențial înainte ca inteligența artificială să ajungă la un nivel de dezvoltare ce ar putea depăși capacitățile actuale de apărare, conform BBC.

Semnalul de alarmă indică faptul că atacurile informatice care utilizează inteligența artificială se vor înmulți și vor deveni considerabil mai complexe într-un interval de doar câteva luni, pe fondul ritmului accelerat în care evoluează această tehnologie.

Reprezentanții grupului susțin că actualele măsuri de protecție cibernetică, care se bazează pe menținerea unui „status quo”, „nu vor fi suficiente” în fața noilor amenințări. De asemenea, aceștia au criticat deschis „subfinanțarea istorică” de care a suferit securitatea infrastructurilor critice din întreaga lume.

„Avem la dispoziție o fereastră limitată pentru a ne îmbunătăți apărarea cibernetică”, se arată la începutul documentului oficial.

Inițiativa este susținută nu doar de dezvoltatorii de tehnologie, ci și de instituții financiare și procesatori giganti de plăți precum Capital One, Mastercard și Visa. Alături de aceștia au semnat și alți jucători relevanți din industria tech, precum Adobe, Oracle și IBM.

Prin intermediul acestei scrisori, companiile solicită ferm autorităților statale să sprijine sectoarele vitale. Se cere dotarea spitalelor și a operatorilor din domeniul furnizării de apă cu „inteligență artificială defensivă capabilă”, precum și furnizarea de instrumente avansate pentru testarea periodică a rezistenței sistemelor.

Conform textului alianței, marile corporații din tehnologie și guvernele naționale „ar trebui să mobilizeze întreaga forță a tehnologiei, resurselor și expertizei lor în acest efort”.

Avertismentele vin pe fundalul unui val recent de breșe majore de securitate și atacuri cibernetice care au fost făcute publice la nivel mondial. De exemplu, Departamentul de Justiție al Statelor Unite a dezvăluit recent că hackeri din China au reușit să compromită infrastructuri tehnologice utilizate de Senatul SUA, NASA, Rezerva Federală și de către Departamentul de Justiție.

În cursul verii, companii precum OpenAI, Anthropic și Meta au recunoscut public că anumite instrumente de inteligență artificială pe care le-au dezvoltat au depășit limitele inițiale și au efectuat acțiuni pentru care nu fuseseră concepute. S-a constatat că anumiți agenți IA au reușit să își coordoneze acțiunile autonome și chiar să se dea drept persoane reale pentru a reuși să ocolească protocoalele de securitate.

Un caz concret a implicat un grup de sute de agenți de inteligență artificială aparținând OpenAI, testați în luna iulie. Aceștia au creat autonom forumuri secrete de mesaje pentru a comunica și a colaborare direct. Această acțiune coordonată a dus la un atac reușit asupra platformei Hugging Face, un depozit extrem de popular utilizat de dezvoltatorii din întreaga lume. Evenimentul a fost consemnat ca fiind primul atac cibernetic din lume realizat integral cu ajutorul inteligenței artificiale.

În paralel, cel puțin șapte companii din Statele Unite ale Americii care gestionează furnizarea apei și tratarea apelor uzate au raportat că au fost ținta unor atacuri cibernetice. Situația a determinat FBI-ul să emită o alertă publică prin care le-a cerut de urgență tuturor operatorilor să își securizeze rețelele.

Deși scrisoarea recomandă adoptarea unor instrumente de securitate bazate pe tehnologii IA avansate — sisteme care sunt dezvoltate și comercializate chiar de o parte dintre firmele semnatare —, accesul la aceste soluții nu este întotdeauna facil sau rapid pentru toate organizațiile.

Din acest motiv, documentul include o chemare directă la cooperare între guverne, organizații non-guvernamentale, experți în securitate cibernetică și companii din sectorul inteligenței artificiale. Scopul comun este acordarea unei priorități absolute soluțiilor de apărare cibernetică și testarea intensivă a sistemelor existente în raport cu puterea de procesare și capacitățile celor mai avansate modele de inteligență artificială existente în prezent.