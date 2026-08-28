O grupare de infractori cibernetici vorbitori de rusă ar fi folosit un agent bazat pe inteligență artificială pentru a ajuta la atacarea a cel puțin șapte companii din Europa și Statele Unite, potrivit unei investigații Reuters.

Campania este importantă deoarece oferă un nou exemplu documentat despre modul în care instrumentele comerciale de inteligență artificială pot fi folosite pentru accelerarea atacurilor informatice.

Datele analizate de companiile de securitate Gambit Security și CloudSek indică faptul că hackerii au încercat să păcălească sistemul AI susținând că operațiunile făceau parte din simulări autorizate.

Investigația a început după ce firma israeliană Gambit Security a descoperit un server expus accidental pe internet, despre care cercetătorii spun că era folosit de o nouă grupare de ransomware numită Aur0ra.

Serverul le-a permis specialiștilor să analizeze 28 de sesiuni de conversație dintre unul sau mai mulți membri ai grupării și agentul AI utilizat în atacuri.

Potrivit Gambit Security, conversațiile au avut loc între 8 aprilie și 21 mai 2026. În aceste sesiuni, hackerii ar fi determinat agentul AI să execute sau să îi ajute cu sute de operațiuni malițioase.

Printre activitățile menționate în raport se numără furtul de credențiale și încercările de preluare a unor conturi cu acces important în rețelele companiilor.

Potrivit datelor analizate de Reuters, metoda folosită de atacatori a fost relativ simplă: aceștia susțineau în mod repetat că activitățile de hacking reprezentau teste de securitate sau simulări autorizate.

Agentul AI a refuzat unele solicitări pe care le-a considerat ilegale sau periculoase. Cercetătorii Gambit Security spun însă că hackerii reluau conversațiile și reformulau cererile, insistând că lucrează într-un mediu de test.

Această strategie ar fi permis atacatorilor să obțină asistență pentru mai multe etape ale unor intruziuni informatice.

Eyal Sela, director de threat intelligence la Gambit Security, a declarat pentru Reuters că utilizarea AI le-ar putea permite infractorilor să lucreze semnificativ mai rapid, reducând timpul necesar pentru anumite operațiuni tehnice.

Șase dintre victime au fost identificate după ce a analizat independent o parte dintre datele disponibile pe server.

Printre companiile vizate se numără producătorul belgian de produse pentru igienă și curățenie Christeyns, producătorul german de uși de garaj Teckentrup și Helideck Certification Agency din Scoția.

Datele mai indică atacuri asupra unui distribuitor farmaceutic din Argentina, a unui producător italian și asupra Bayou Title, o companie din Louisiana care se prezintă drept cea mai mare firmă de asigurări pentru tranzacții imobiliare din stat.

Companiile identificate nu au răspuns solicitărilor Reuters pentru comentarii. Reuters precizează că nu a putut stabili independent în ce măsură fiecare atac a fost facilitat de agentul AI sau dacă toate intruziunile au dus la furt de date și tentative de extorcare.

Compania de securitate CloudSek a transmis că datele găsite pe server sugerează că gruparea Aur0ra a revendicat cel puțin 20 de victime.

Nu este însă clar câte dintre aceste atacuri au implicat direct utilizarea inteligenței artificiale.

În cazul celor șapte companii analizate în investigație, tehnologia AI pare să fi fost utilizată pentru a accelera diverse etape ale atacurilor, inclusiv identificarea unor sisteme vulnerabile și obținerea de informații tehnice.

Curtis Simpson, director de strategie la Gambit Security, a declarat pentru Reuters că atacurile asistate de inteligență artificială sunt deja o realitate în domeniul securității informatice.

Potrivit acestuia, companiile care dezvoltă astfel de sisteme se confruntă cu o competiție permanentă cu utilizatorii care încearcă să ocolească măsurile de protecție.

Cazul investigat de Reuters evidențiază o problemă tot mai importantă pentru industria tehnologică: agenții AI sunt capabili să execute sarcini complexe și să ofere asistență tehnică avansată, însă aceste capacități pot fi exploatate și în scopuri malițioase atunci când măsurile de siguranță sunt evitate.