Statele Unite au anunțat miercuri, 26 august, că au destructurat o operațiune de hacking atribuită unui grup susținut de China, după ce rețeaua ar fi vizat instituții sensibile precum Departamentul de Justiție, NASA, Federal Reserve și Senatul american, potrivit Reuters.

Autoritățile americane au confiscat domeniile folosite de două platforme informatice, QScan și QTRouter, despre care susțin că au fost utilizate pentru atacuri asupra infrastructurii critice și a unor rețele guvernamentale.

Potrivit documentelor depuse în instanță, activitatea grupului datează cel puțin din 2018.

Operațiunea este importantă prin amploarea instituțiilor vizate și prin modul în care atacatorii ar fi încercat să-și ascundă originea. Beijingul a respins acuzațiile și a transmis că guvernul chinez se opune atacurilor cibernetice.

Departamentul american al Justiției a precizat că printre victimele activității grupului s-ar afla NASA, Federal Reserve, Departamentul Energiei, Departamentul Justiției, Departamentul pentru Sănătate și Servicii Umane și National Institutes of Health.

Un document al FBI menționează și alte ținte, inclusiv companii din Statele Unite și Coreea de Sud.

Nu toate tentativele de acces au avut succes. Potrivit documentelor citate de Reuters, hackerii au încercat, de exemplu, să pătrundă în rețelele NASA în august 2019, exploatând o vulnerabilitate a unei rețele private virtuale, însă tentativa a eșuat.

În septembrie 2024, grupul ar fi reușit să pătrundă în rețelele a trei laboratoare ale Departamentului Energiei, ale National Institutes of Health, ale unei agenții din cadrul Departamentului pentru Sănătate și Servicii Umane și ale unui producător american de echipamente de securitate.

Potrivit Departamentului de Justiție, cele două platforme funcționau împreună.

QScan era folosit pentru identificarea și infectarea automată a unor dispozitive conectate la internet, inclusiv echipamente de tip Internet of Things. Dispozitivele compromise erau apoi integrate într-o rețea controlată prin platforma QTRouter.

Această infrastructură permitea atacatorilor să își ascundă originea traficului. Astfel, o tentativă de atac putea părea că provine de la un dispozitiv aflat într-o altă țară sau chiar din apropierea țintei.

Autoritățile americane spun că domeniile confiscate erau esențiale pentru funcționarea platformelor, inclusiv pentru comunicații și autentificare. Prin preluarea lor, QScan și QTRouter au devenit nefuncționale, potrivit Departamentului de Justiție.

Washingtonul susține că platformele erau create și operate de un grup identificat drept QTFY, asociat companiei chineze Nanjing Xinjiuwei Network Technology Company.

Departamentul de Justiție afirmă că firma ar fi oferit servicii de hacking unor clienți care includeau Ministerul Securității de Stat din China și Armata Populară de Eliberare.

Infrastructura folosită de grup a fost implicată în atacuri asupra unor rețele sensibile și infrastructuri critice din Statele Unite și din alte țări încă din 2018.

Un avertisment comun al FBI, NSA și U.S. Cyber Command a documentat mai multe operațiuni atribuite grupului. Printre acestea se numără furturi de date de la contractori din domeniul apărării, instituții financiare și universități, în mai 2024.

În martie 2026, hackerii ar fi scanat vulnerabilități și ar fi încercat fără succes să pătrundă în rețelele Senatului american și ale unui spital din SUA.

Un purtător de cuvânt al Ambasadei Chinei la Washington a declarat că nu cunoaște în detaliu cazul menționat de Departamentul de Justiție, dar a transmis că guvernul chinez „se opune ferm și combate toate formele de atacuri cibernetice în conformitate cu legea”.

Reprezentantul ambasadei a acuzat, de asemenea, Statele Unite că folosesc problemele de securitate cibernetică pentru a „defăima sau discredita China” și a respins folosirea argumentului securității naționale pentru impunerea unor restricții asupra companiilor chineze.

Cazul vine după mai multe operațiuni americane împotriva unor rețele de hacking atribuite Chinei. Departamentul de Justiție a amintit că FBI a eliminat în 2025 malware-ul PlugX de pe peste 4.000 de calculatoare din SUA și a intervenit anterior împotriva unor rețele de dispozitive compromise atribuite grupurilor Flax Typhoon și Volt Typhoon.

Experții în securitate cibernetică susțin că firme private specializate în operațiuni informatice au ajuns să joace un rol tot mai important în campaniile de spionaj digital.

Dakota Cary, analist specializat în China la compania de securitate cibernetică SentinelOne, a declarat pentru Reuters că, în ultimul deceniu, numărul companiilor care oferă servicii specializate pentru operațiuni cibernetice ofensive a crescut semnificativ.