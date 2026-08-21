Un program periculos care vizează telefoanele Android poate fura informații chiar și atunci când dispozitivul nu are acces direct la internet. Amenințarea numită Manic poate folosi alte telefoane infectate aflate în apropiere pentru a transmite datele furate către atacatori, arată Computerhoy.20minutos.es.

Telefoanele inteligente stochează tot mai multe informații personale și financiare, de la conversații și fotografii până la parole, date bancare, coduri de acces și date de autentificare. În cazul în care dispozitivul este infectat, toate aceste informații pot fi accesate și furate de infractorii cibernetici.

În cazul unui atac informatic, furtul acestor informații reprezintă doar o parte a problemei. După ce obțin datele, infractorii trebuie să găsească și o modalitate prin care să le transmită către serverele pe care le controlează. De obicei, programele periculoase se bazează pe conexiunea la internet a telefonului pentru a comunica cu infrastructura atacatorilor, arată specialiștii în securitate cibernetică.

O nouă amenințare pentru telefoanele Android schimbă însă această abordare și poate continua să transmită informații chiar și atunci când dispozitivul infectat nu are acces direct la internet.

În mod normal, un program periculos instalat pe un telefon Android are nevoie de acces la internet pentru a transmite informațiile furate către serverele controlate de atacatori. Dacă dispozitivul nu este conectat, datele colectate pot rămâne stocate pe telefon până când apare o oportunitate de transmitere.

În cazul noului tip de virus, această limitare poate fi depășită prin folosirea altor telefoane Android infectate aflate în apropiere. Programul poate ajunge la acestea prin conexiuni wireless și poate transfera informațiile colectate către un dispozitiv care are acces la internet.

În acest fel, datele nu trebuie să fie trimise direct de pe telefonul compromis către atacatori. Un alt telefon infectat poate funcționa ca intermediar, avertizează specialiștii în securitate cibernetică.

Programul se poate conecta la dispozitive aflate în apropiere prin tehnologii wireless precum Bluetooth, Bluetooth Low Energy (BLE) și Wi-Fi Direct. Prin aceste conexiuni, telefonul infectat poate transmite informații către un alt dispozitiv fără să aibă nevoie de o conexiune proprie la internet.

Dacă în apropiere se află un alt telefon infectat care are acces la internet, acesta poate fi folosit pentru a transmite datele furate către atacatori. Informațiile colectate de pe primul dispozitiv sunt transferate către telefonul respectiv, iar de acolo sunt trimise către serverele controlate de infractorii cibernetici.

Potrivit sursei, Manic este o familie de programe pentru Android asociată cu furtul de informații și fraudele financiare. Amenințarea poate viza aplicații bancare, servicii de plată, platforme de criptomonede, aplicații de mesagerie și alte servicii care gestionează date sensibile.

Cercetătorii ThreatFabric au identificat compatibilitatea cu 169 de aplicații utilizate în Europa. Printre funcțiile descoperite se numără capturarea informațiilor afișate pe ecran și înregistrarea apăsărilor de taste, ceea ce poate permite obținerea unor parole, coduri de acces, acreditări sau alte informații introduse de utilizator.

În acest fel, programul nu se limitează la furtul unor fișiere sau informații stocate pe telefon, ci poate urmări și datele pe care utilizatorul le introduce în aplicațiile instalate, mai arată sursa.