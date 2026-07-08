Utilizatorii de telefoane Android pot observa uneori, în partea de sus a ecranului, o pictogramă sub forma unei mici chei. Deși mulți cred că simbolul are legătură cu blocarea telefonului, explicația este cu totul alta, arată Computerhoy.20minutos.es.

Bara de stare a telefoanelor Android afișează constant informații despre funcțiile active ale dispozitivului. Acolo apar, de obicei, simboluri pentru baterie, conexiunea Wi-Fi, semnalul mobil, Bluetooth sau alte servicii pornite.

Printre aceste pictograme poate apărea și o cheie mică poziționată orizontal. Spre deosebire de ceea ce cred unii utilizatori, aceasta nu indică faptul că telefonul este blocat și nu are legătură cu securizarea ecranului.

În cele mai multe cazuri, simbolul cheii arată că pe telefon este activă o conexiune VPN (Virtual Private Network). Aceasta este o funcție care redirecționează traficul de internet printr-o rețea privată, fiind folosită pentru protejarea conexiunii sau accesarea unor servicii online.

Pictograma apare automat atunci când o aplicație VPN este activată sau când telefonul este conectat la o astfel de rețea prin setările sistemului.

Dacă ai activat intenționat un serviciu VPN, apariția simbolului este normală și nu reprezintă o problemă.

În schimb, dacă pictograma apare fără ca tu să fi pornit un VPN, este recomandat să verifici aplicațiile instalate și setările telefonului. O conexiune activată fără știrea utilizatorului poate indica faptul că o aplicație controlează traficul de internet.

Pentru verificare, utilizatorii pot accesa setările telefonului și secțiunea dedicată conexiunilor VPN, unde pot vedea ce serviciu este activ și îl pot dezactiva dacă nu îl recunosc.

Pentru a reduce riscul ca datele personale să fie compromise, este important să verifici periodic aplicațiile instalate pe telefon și să elimini programele pe care nu le recunoști sau pe care nu le mai folosești.