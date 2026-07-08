Social

Simbolul de pe telefonul Android pe care nu trebuie să îl ignori. Toate datele date pot fi accesate de hackeri

Comentează știrea
Simbolul de pe telefonul Android pe care nu trebuie să îl ignori. Toate datele date pot fi accesate de hackeriAndroid. Sursă foto: Pixabay
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Utilizatorii de telefoane Android pot observa uneori, în partea de sus a ecranului, o pictogramă sub forma unei mici chei. Deși mulți cred că simbolul are legătură cu blocarea telefonului, explicația este cu totul alta, arată Computerhoy.20minutos.es.

Ce reprezintă simbolul cheii pe Android

Bara de stare a telefoanelor Android afișează constant informații despre funcțiile active ale dispozitivului. Acolo apar, de obicei, simboluri pentru baterie, conexiunea Wi-Fi, semnalul mobil, Bluetooth sau alte servicii pornite.

Printre aceste pictograme poate apărea și o cheie mică poziționată orizontal. Spre deosebire de ceea ce cred unii utilizatori, aceasta nu indică faptul că telefonul este blocat și nu are legătură cu securizarea ecranului.

cheie android

Cheie android. Sursa foto: AI

De ce apare pictograma cheie pe telefon

În cele mai multe cazuri, simbolul cheii arată că pe telefon este activă o conexiune VPN (Virtual Private Network). Aceasta este o funcție care redirecționează traficul de internet printr-o rețea privată, fiind folosită pentru protejarea conexiunii sau accesarea unor servicii online.

Pictograma apare automat atunci când o aplicație VPN este activată sau când telefonul este conectat la o astfel de rețea prin setările sistemului.

Când ar trebui să verifici telefonul Android

Dacă ai activat intenționat un serviciu VPN, apariția simbolului este normală și nu reprezintă o problemă.

În schimb, dacă pictograma apare fără ca tu să fi pornit un VPN, este recomandat să verifici aplicațiile instalate și setările telefonului. O conexiune activată fără știrea utilizatorului poate indica faptul că o aplicație controlează traficul de internet.

Pentru verificare, utilizatorii pot accesa setările telefonului și secțiunea dedicată conexiunilor VPN, unde pot vedea ce serviciu este activ și îl pot dezactiva dacă nu îl recunosc.

Pentru a reduce riscul ca datele personale să fie compromise, este important să verifici periodic aplicațiile instalate pe telefon și să elimini programele pe care nu le recunoști sau pe care nu le mai folosești.

Stiri calde

23:55 - Calcule care taie elanul. Câți ani trebuie să muncească românii pentru un apartament
23:44 - România Regală și expozițiile internaționale din perioada interbelică
23:35 - Zeci de câini din București au ajuns în adăposturile ASPA. Care este sectorul cu cele mai mari probleme
23:25 - Cum compensează scumpirea petrolului și gazelor pierderile din Orientul Mijlociu și taxele din România
23:13 - Românii pierd în continuare timp la ghișee. Ce arată un nou studiu despre administrația publică
23:03 - Ședință de criză în PNL după decizia instanței. Tabăra Bolojan stabilește următorii pași. Update
22:53 - Deputatul PSD Florin Manole: S-a îngroșat prea mult obrazul unor liberali
22:46 - Peste 1,5 milioane de copii ucraineni din zonele ocupate, supuși îndoctrinării și militarizării de către Rusia

HAI România!

Europa obosită în pragul distrugerii. Între ”oamenii de loc” și ”oamenii de aeroport”

Europa obosită în pragul distrugerii. Între ”oamenii de loc” și ”oamenii de aeroport”

Bucureștiul a devenit o junglă urbanistică!

Bucureștiul a devenit o junglă urbanistică!

Unde greșim? Hai LIVE cu Turcescu

Unde greșim? Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale