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O funcție din telefon, poartă de acces pentru hackeri. Îți expui datele personale fără să îți dai seama

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O funcție din telefon, poartă de acces pentru hackeri. Îți expui datele personale fără să îți dai seamaTelefon mobil. Sursa foto: Freepik
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Din cuprinsul articolului

Utilizarea smartphone-urilor a devenit o parte obișnuită a vieții de zi cu zi, fie că este vorba despre verificarea mesajelor, accesarea rețelelor sociale sau realizarea de plăți și operațiuni bancare în spații publice. În acest context, specialiștii în securitate cibernetică atrag atenția asupra unei funcții care rămâne adesea activată permanent și care poate crește riscurile de securitate.

Funcția activă din telefon care poate expune datele personale fără ca utilizatorii să își dea seama

Funcția Wi-Fi este adesea lăsată pornită pe telefoanele mobile, chiar și atunci când utilizatorii nu sunt conectați la o rețea. În această situație, dispozitivul caută permanent rețele disponibile și transmite anumite date de identificare, inclusiv adresa MAC, un cod unic asociat fiecărui dispozitiv.

Experții spun că acest proces, deși util pentru conectarea rapidă la rețele cunoscute, poate deveni o vulnerabilitate în anumite contexte, deoarece permite identificarea dispozitivului în spații publice.

Wifi

Wifi. Sursa foto iStock

Riscurile rețelelor Wi-Fi publice

Problemele apar în special în locuri precum cafenele, hoteluri sau gări, unde utilizatorii se conectează frecvent la rețele publice. În astfel de cazuri, traficul de date poate fi interceptat de atacatori, mai ales dacă nu este protejat prin criptare.

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Specialiștii în securitate cibernetică avertizează că introducerea datelor sensibile, precum parolele sau informațiile bancare, în rețele nesigure poate expune utilizatorii la riscuri majore. În unele situații, infractorii folosesc programe specializate pentru a analiza traficul și a identifica vulnerabilitățile dispozitivelor conectate.

Recomandări pentru utilizatori

Experții recomandă dezactivarea funcției Wi-Fi atunci când nu este necesară, în special în timpul deplasărilor, unde conexiunea la date mobile poate fi o alternativă mai sigură.

De asemenea, utilizarea rețelelor publice ar trebui făcută cu prudență, evitând accesarea conturilor sensibile sau efectuarea tranzacțiilor financiare.

Se recomandă, totodată, ștergerea rețelelor publice salvate, pentru a evita conectarea automată la puncte de acces nesigure sau chiar false. Actualizările regulate ale sistemului de operare și utilizarea conexiunilor securizate contribuie, de asemenea, la reducerea riscurilor.

Alte funcții de pe telefon cu potențial de risc

Pe lângă Wi-Fi, și alte funcții precum Bluetooth sau serviciile de localizare pot reprezenta puncte vulnerabile dacă sunt lăsate active permanent. Deși sunt utile în multe situații, acestea pot fi exploatate dacă dispozitivele nu sunt configurate corespunzător.

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