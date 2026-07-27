Luna Nouă continuă să își facă simțite efectele și în ultimele zile ale lunii, iar astrologii internaționali spun că energia acestui fenomen astral favorizează schimbările importante, reluarea unor proiecte și încheierea unor capitole din trecut, potrivit People.

Mai multe publicații de specialitate arată că patru zodii se numără printre cele mai avantajate în această perioadă.

Deși interpretările astrologice diferă de la un specialist la altul, există un punct comun: Luna Nouă în Rac, suprapusă peste retrogradarea lui Mercur, îi determină pe mulți nativi să își reevalueze viața personală, relațiile și direcția profesională.

Potrivit astrologului Kyle Thomas, citat de People, Racul traversează una dintre cele mai importante perioade ale anului. Luna Nouă îi oferă șansa unui adevărat „restart”, iar deciziile luate acum pot influența următoarele luni.

Și publicația YourTango susține că nativii din Rac au ocazia să revină asupra unor situații rămase nerezolvate și să transforme experiențele trecutului într-un nou început.

Leii sunt considerați printre favoriții sfârșitului de iulie. Potrivit YourTango, influența lui Jupiter le poate aduce oportunități profesionale și mai multă vizibilitate, în timp ce Luna Nouă îi pregătește pentru un nou ciclu de afirmare personală.

Vogue recomandă însă răbdare și introspecție înainte de lansarea unor proiecte importante, astfel încât următoarea etapă să înceapă pe baze solide.

Pentru Fecioare, finalul lunii poate aduce transformări legate de identitate și imagine personală. YourTango notează că Venus le ajută să lase în urmă tipare vechi și să își recapete încrederea.

În același timp, Teen Vogue arată că această perioadă le încurajează să își reorganizeze prioritățile și să renunțe la ceea ce nu le mai este de folos.

Balanțele ar putea observa o schimbare importantă în plan profesional sau în ceea ce privește imaginea publică. Potrivit YourTango, Mercur își încheie retrogradarea în această perioadă și le ajută să își clarifice obiectivele pe termen lung.

Și analiza publicată de People indică faptul că Luna Nouă favorizează evoluția în carieră și stabilirea unor noi direcții de dezvoltare.

Specialiștii subliniază că influența Lunii Noi nu înseamnă schimbări garantate, ci mai degrabă un context favorabil pentru decizii importante.

Energia acestui fenomen este asociată cu noile începuturi, reevaluarea relațiilor și stabilirea unor obiective pentru lunile următoare