A murit jurnalista Simona Popescu. A plecat să se odihnească, lăsând în urmă ceea ce a iubit mai mult

După o luptă aprigă cu un diagnostic cumplit, cunoscuta jurnalistă Simona Popescu a publicat pe Facebook un mesaj cutremurător. În postare, ea vorbește deschis despre boală, despre limitele luptei cu aceasta și despre asumarea unui final pe care îl simte aproape. Simona Popescu este una dintre vocile cunoscute ale presei românești. De-a lungul anilor, jurnalista a lucrat în redacții cunoscute și a ales să își pună cunoștințele în slujba adevărului.

Jurnalista a făcut parte din echipa ziarului România liberă, Cotidianul, iar la Evenimentul Zilei a fost redactor de politică internă, unde a abordat subiecte de interes pentru români.

Un capitol important al carierei sale s-a desfășurat la România Liberă, unde a ocupat și funcția de șef al secției de anchete speciale. Parcursul profesional a dus-o și în zona instituțională. Simona Popescu a fost director al Direcției de Presă a Guvernului României.

În ultimii ani, Simona Popescu s-a apropiat și mai mult de public prin intermediul radioului. A lucrat la Antena Satelor, un loc în care dialogul și poveștile reale au reușit să atragă milioane de ascultători. A realizat emisiunile „Magazin de vorbe” și „Departe de casă”, programe construite în jurul oamenilor, al trăirilor și al experiențelor de viață.

„Dacă citiți aceste rânduri, înseamnă că am pierdut definitiv lunga mea luptă cu cancerul, începută acum 30 de ani. A revenit brusc foarte agresiv și în câteva zile, nici eu, nici medicii, nu am mai putut face nimic. Acum îmi trăiesc ultimele clipe, din viața mea pământească. I-am rugat pe Costin si Alexandra să pună aceasta postare la momentul potrivit pentru că este cel mai bun mod de a vă anunța pe voi toți. Dorinta mea este ca această pagină să ramână deschisă, pentru amitirea mea. Și dacă vor, să mai posteze fotografii, filmulețe si amintiri cu mine, ca să nu mă uitați.

Cred ca cei 35 de ani de presă, au fost contribuția mea la o lume mai bună. Și cred că am făcut destule. Principalul meu crez în viață, a fost onestitatea. Și numai cei ce mă cunosc bine, știu ce sacrificii am făcut pentru a o păstra neîntinată. Marele meu regret, este că i-am lăsat singuri pe cei pe care i-am iubit cel mai mult pe lumea asta: soțul și fiica mea. O să le fie foarte greu. Dacă sunt oameni cu suflet, care au ținut la mine, îi rog să-i ajute la nevoie. De acum încolo, eu nu o mai pot face.

Cît trăiește, omul învață. Și dacă nu invață, se învață minte! Eu am învățat destule... Și m-am luptat din răsputeri, până la capăt. Nu am renunțat niciodată. Dar nu toate luptele pot fi câștigate. Sper să nu mă uitați niciodată.

Cu cel mai mare drag, Simona

P.S. - Famila va anunța în urmatoarea postare locul în care, cei care doriți veți putea veni să vă luați rămas bun la capelă, sau să mă conduceți pe ultimul meu drum”, a fost mesajul publicat de jurnalistă.

Recent, Simona Popescu a vorbit despre drumul pe care l-a ales încă din copilărie.

„De mică mi-am dorit să fiu jurnalist, pentru că mi-a plăcut să scriu și mi-au plăcut oamenii. Am început să scriu timid poezii, apoi am trecut la reportaj. Exista pe vremuri o revistă: Cutezătorii. Aș fi vrut să mă dezvolt pe timpul comunismului în această direcție, dar nu s-a putut. Norocul meu și al multor tineri a fost Revoluția. După Revoluție, multe redacții căutau jurnaliști tineri și a fost ușor să pătrundem”, spunea ea.

Simona Ionescu: „Moartea a prins-o în brațele ei. Brusc, prea brusc. La ATI spitalul Colentina”

„Sunt extrem de îndurerată de dispariția rapidă a fostei mele colege Simona Popescu. Era una dintre jurnalistele cu care păstram legătura, ne sunam, vorbeam despre subiecte, mă invita în emisiunea ei de la Radio România – „Antena Satelor”, unde dezvoltase un dialog complex cu orășeni, țărani, români din diaspora cu temele complexe ale vieții cotidiene. Eram Popeasca și Ioneasca. Râdeam.

În ultimele luni a avut o serie de necazuri la radio. Nu vreau să intru în amănunte, a scris Simona pe pagina ei de Facebook. Pot spune că un jurnalist și un om ca ea nu merita nicio mizerie. Durerea a înconjurat-o și moartea a prins-o în brațele ei. Brusc, prea brusc.

De două zile știam de la fiul meu că este internată la ATI spitalul Colentina, după debutul unei pneumonii. Vorbise cu fata Simonei. Dărâmată și ea de îngrijorare și de-a dreptul răvășită pentru că și tatăl, soțul Simonei, nu e bine nici el. Dramatic. Ei doi au fost un cuplu inseparabil de o viață, s-au susținut și au traversat cele mai tensionate situații. Problemele veneau mai mereu de la Simona, ziarist pe politic mulți-mulți ani, la România liberă, la Cotidianul, la Evenimentul zilei...

Era neobosită, Simona Popescu! Acum a plecat să se odihnească, lăsând în urmă ceea ce a iubit mai mult – fiica, soțul – scrisul și radioul, ultima ei gară jurnalistică. Dumnezeu să te aibă în pază, Simona!