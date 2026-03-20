493 de acte de evaziune fiscală pentru postul TV Realitatea. Prejudiciul depășește șase milioane de lei

Tribunalul București așteaptă, din toamna anului 2024, un punct de vedere din partea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) în dosarul privind evaziunea fiscală de la Realitatea TV, care vizează perioada 2008-2010.

La acel moment, televiziunea se afla sub controlul lui Sorin Ovidiu Vîntu, prin intermediul lui Liviu Luca și al firmei Realitatea Media SA. Acolo, nu doar jurnaliștii lucrau pe drepturi de autor, ci și sute de alți angajați, de la personalul de curățenie până la directori.

În prezent, postul promovează suveranismul, critică „statul paralel” și îl prezintă pe Călin Georgescu drept „președintele ales” al României. De-a lungul timpului, televiziunea a avut mai mulți patroni, printre care Silviu Prigoană, Sorin Ovidiu Vîntu, Elan Schwartzenberg, Cozmin Gușă și Maricel Păcuraru și a funcționat prin mai multe firme. Atunci când aceste societăți acumulau datorii mari, televiziunea era transferată pe numele altor companii.

Reamintim că fostul candidat la alegerile prezidențiale din noiembrie 2024 a fost trimis în judecată pentru propagandă legionară, fapte comise în direct la Realitatea Plus. Georgescu este vizat, alături de Horațiu Potra, într-un dosar privind instigarea la acțiuni împotriva ordinii constituționale și tentativa de lovitură de stat, precum și într-un alt dosar care vizează finanțarea campaniei electorale.

În prezent, televiziunea se află tot sub controlul lui Maricel Păcuraru, prin firme înregistrate pe numele copiilor săi. Dosarul de evaziune fiscală, aflat acum pe rolul Tribunalului București, a început în 2010.

Rechizitoriul a ajuns în instanță abia în 2023, iar procedura de cameră preliminară s-a încheiat în toamna aceluiași an. De atunci, Liviu Luca și Realitatea Media SA sunt judecați pe fond pentru 493 de acte materiale, care vizează operațiuni contabile fictive.

Potrivit procurorilor, Realitatea Media SA, condusă de Liviu Luca, a prejudiciat bugetul de stat în perioada ianuarie 2008 - decembrie 2009, prin mai multe operațiuni:

A înregistrat în contabilitate operațiuni fictive privind achiziții de servicii de 6.230.035 de lei și TVA de 945.625 de lei, pe baza unor documente fără valoare justificativă, în relație cu mai multe societăți comerciale.

A trecut în evidențele contabile cheltuieli fictive de 1.709.242 de lei și TVA de 240.467 de lei, folosind documente neconforme, în relație cu persoane fizice autorizate (PFA).

A înregistrat cheltuieli fictive pentru drepturi de autor de 9.420.111 lei, în baza unor contracte încheiate cu 173 de persoane care aveau sau avuseseră calitatea de angajat și care nu desfășurau activități ce intră sub incidența Legii nr. 8/1996.

Prin aceste operațiuni, societatea a evitat plata obligațiilor aferente drepturilor salariale, provocând un prejudiciu de 5.902.968 de lei la bugetul de stat.

Pe data de 4 septembrie 2024, Tribunalul București a dispus efectuarea unei expertize tehnice de specialitate cu sprijinul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, având următorul obiectiv: să se precizeze dacă în cazul angajaților care au avut încheiat în paralel contracte de muncă și contracte de drepturi de autor activitatea acestora poate fi încadrată drept „operă de creație intelectuală”, în sensul dispozițiilor Legii nr. 8/1996.

ORDA a transmis un răspuns după trei luni, pe data de 11 decembrie 2024, precizând că nu poate răspunde la obiectivul stabilit decât dacă expertiza este plătită în avans. Instituția a arătat că poate emite doar un punct de vedere privind interpretarea și aplicarea prevederilor Legii nr. 8/1996.

Pe data de 22 ianuarie 2025, instanța a dispus trimiterea către ORDA a fișelor de post, a contractelor individuale de muncă și a contractelor de cesiune a drepturilor patrimoniale încheiate de cei 173 de angajați cu Realitatea Media SA, în vederea formulării unui punct de vedere. Pe data de 21 ianuarie 2026, instanța a constatat că ORDA nu transmisese încă punctul de vedere solicitat, iar dezbaterile urmează să fie reluate pe data de 15 aprilie 2026.

Procurorii DNA arată în rechizitoriu că prejudiciul din cele 493 de acte de evaziune fiscală depășește 6 milioane de lei. O mare parte provine din sumele datorate de Realitatea Media SA la bugetul de stat, după încheierea contractelor de muncă și de drepturi de autor, ceea ce a redus baza de impozitare:

„Cu titlu de exemplu, următoarele funcții îndeplinite de persoanele care aveau statut de angajat și pentru care au fost înregistrate și contracte de cesiune de drepturi de autor: dispecer, reporter, director general adjunct societate comercială, tehnician echipamente TV, cameraman, editor voce/crainic televiziune, operator prompter, operator baza de date, contabil bugetar, coafor, machior, inspector de securitate, mânuitor decor, mașinist, consilier juridic, asistent/secretar platou, analist investiții, menajeră. Pentru contractele de cesiune de drepturi de autor încheiate nu au fost prezentate documente din care să rezulte în ce constau operele audiovizuale create, când au fost realizate, dacă au fost acceptate și achitate de Cesionar. Parte din persoanele fizice care au semnat în calitate de Cedent aveau statutul de angajați permanenți ai Realitatea Media SA, conform contractelor individuale de muncă prezentate”, se arată în rechizitoriu.

Potrivit rechizitoriului, „având în vedere toate aceste aspecte, rezultă că inculpata Realitatea Media SA a înregistrat în contul 621 «Cheltuieli cu colaboratori» sumele aferente contractelor de cesiune de drepturi de autor încheiate cu persoanele care aveau statutul de angajat al societății, acestea reprezentând operațiuni fictive, întrucât aceste sume reprezentau în fapt drepturi salariale. Prin înregistrarea acestor operațiuni fictive, societatea nu a calculat și nici nu a evidențiat contribuțiile aferente acestor drepturi salariale, sustrăgându-se astfel de la plata acestor obligații fiscale”.

Deși a intrat în faliment, Realitatea Media SA și-a continuat activitatea prin lichidator judiciar. Potrivit datelor financiare disponibile pe portalul ListăFirme.ro, societatea a înregistrat în anul 2024 o cifră de afaceri de 84.699.598 de lei, un profit net de 51.295.481 de lei și datorii totale de 407.539.024 de lei.

Din 2024 până în prezent, Realitatea TV a primit amenzi de 1,7 milioane de lei de la CNA pentru dezinformare, lipsă de imparțialitate și încălcarea legislației electorale, multe dintre acestea fiind aplicate pentru susținerea lui Georgescu.

2001 : Silviu Prigoană înființează postul prin firma Realitatea Media. Inițial, televiziunea avea un format generalist.

: Silviu Prigoană înființează postul prin firma Realitatea Media. Inițial, televiziunea avea un format generalist. 2002 - 2003 : Postul se transformă în prima televiziune de știri din România, iar Prigoană vinde și recumpără acțiuni de mai multe ori, implicând diverse vehicule juridice proprii, precum Grupul Rosso.

: Postul se transformă în prima televiziune de știri din România, iar Prigoană vinde și recumpără acțiuni de mai multe ori, implicând diverse vehicule juridice proprii, precum Grupul Rosso. 2004 : Silviu Prigoană vinde oficial pachetul majoritar către Sorin Ovidiu Vîntu.

: Silviu Prigoană vinde oficial pachetul majoritar către Sorin Ovidiu Vîntu. 2004 - 2010 : Postul este administrat prin Realitatea Media SA, controlată de Sorin Ovidiu Vîntu prin offshore-ul cipriot Bluelink Comunicazione Ltd, perioadă care marchează extinderea maximă a trustului.

: Postul este administrat prin Realitatea Media SA, controlată de Sorin Ovidiu Vîntu prin offshore-ul cipriot Bluelink Comunicazione Ltd, perioadă care marchează extinderea maximă a trustului. Octombrie 2010 : Din cauza problemelor financiare și juridice, Vîntu semnează un contract de management cu Sebastian Ghiță, iar administrarea operativă este preluată de firma acestuia, Asesoft International.

: Din cauza problemelor financiare și juridice, Vîntu semnează un contract de management cu Sebastian Ghiță, iar administrarea operativă este preluată de firma acestuia, Asesoft International. Mai 2011: Conflictul dintre Vîntu și Ghiță duce la „ruperea” televiziunii, iar Vîntu vinde oficial 92% din acțiuni către Elan Schwartzenberg.

2011 : Elan Schwartzenberg preia controlul prin firma Westermayer Business, iar postul își mută sediul de la Casa Presei la Willbrook Platinum Center.

: Elan Schwartzenberg preia controlul prin firma Westermayer Business, iar postul își mută sediul de la Casa Presei la Willbrook Platinum Center. Septembrie 2011 : Realitatea Media SA intră oficial în insolvență, procedură care se prelungește mai bine de un deceniu.

: Realitatea Media SA intră oficial în insolvență, procedură care se prelungește mai bine de un deceniu. 2012 : Apar dispute privind proprietatea reală, iar Sorin Ovidiu Vîntu susține că este în continuare acționar majoritar prin Bluelink.

: Apar dispute privind proprietatea reală, iar Sorin Ovidiu Vîntu susține că este în continuare acționar majoritar prin Bluelink. Martie 2013 : Cozmin Gușă și Maricel Păcuraru preiau pachetul majoritar de acțiuni prin firma Strategies Research Investments SRL.

: Cozmin Gușă și Maricel Păcuraru preiau pachetul majoritar de acțiuni prin firma Strategies Research Investments SRL. 2015 : Familia Păcuraru activează licența secundară Realitatea Plus, operată de firma Geopol International SRL, ca măsură de rezervă în cazul falimentului Realitatea Media SA.

: Familia Păcuraru activează licența secundară Realitatea Plus, operată de firma Geopol International SRL, ca măsură de rezervă în cazul falimentului Realitatea Media SA. Octombrie 2019 : CNA refuză prelungirea licenței pentru Realitatea Media SA din cauza falimentului, emisia Realitatea TV încetează, iar activitatea se mută integral pe licența Realitatea Plus.

: CNA refuză prelungirea licenței pentru Realitatea Media SA din cauza falimentului, emisia Realitatea TV încetează, iar activitatea se mută integral pe licența Realitatea Plus. 2019 - 2023 : Postul este administrat oficial de Geopol International SRL, iar controlul este deținut de familia Păcuraru, respectiv Maricel, Alexandra și Paul Păcuraru.

: Postul este administrat oficial de Geopol International SRL, iar controlul este deținut de familia Păcuraru, respectiv Maricel, Alexandra și Paul Păcuraru. Iunie 2023 : În contextul intrării în insolvență a firmei Geopol, licența audiovizuală este transferată către o nouă entitate, PHG Media Invest SRL, administrată de Paul Păcuraru.

: În contextul intrării în insolvență a firmei Geopol, licența audiovizuală este transferată către o nouă entitate, PHG Media Invest SRL, administrată de Paul Păcuraru. 2024 - 2026: PHG Media Invest SRL rămâne deținătorul licenței, iar Realitatea Media SA continuă să existe juridic în stare de faliment și raportează cifre de afaceri din gestionarea activelor rămase.