Burse școlare 2025-2026. Când se fac plățile pentru lunile septembrie și octombrie. Criteriile de acordare

Prima tranșă a burselor pentru anul școlar 2025-2026 va fi acordată joi, 20 noiembrie, pentru lunile septembrie și octombrie. Elevii care înregistrează peste 10 absențe nemotivate într-o lună nu vor primi bursa de merit, socială sau tehnologică pentru perioada respectivă. Bursele elevilor au fost revizuite prin Legea 141/2025, cunoscută drept „Legea Bolojan”, care modifică Legea 198/2023 a învățământului preuniversitar, potrivit Edupedu.

Articolul anterior referitor la burse a fost abrogat, iar acum sunt acordate doar burse de merit, sociale și tehnologice, precum și burse pentru mamele minore, în timp ce bursele de excelență olimpică au fost eliminate.

„În situația în care elevii acumulează 10 sau mai multe absente nemotivate într-o lună, nu primesc bursa de merit, bursa socială, respectiv bursa tehnologică, după caz, pentru luna respectivă”, conform metodologiei.

Bursele minime pentru elevi în acest an școlar sunt:

bursa de merit – 450 lei/lună,

bursa socială – 300 lei/lună,

bursa tehnologică – 300 lei/lună

bursa pentru mamele minore – 700 lei/lună.

Bursele de merit și tehnologice nu se acordă integral în lunile care includ vacanțe. Calculul se face după formula: (CB / NZL) × (NZL – NZV), unde CB reprezintă cuantumul bursei stabilit prin lege, ordin de ministru sau hotărâre de Guvern, NZL este numărul de zile lucrătoare din lună, iar NZV este numărul de zile de vacanță conform calendarului școlar.

Bursa de merit, cu valoarea standard de 450 de lei, va fi redusă în lunile cu vacanțe. Pentru septembrie 2025, aceasta ar urma să fie de aproximativ 347,7 lei, având 22 de zile lucrătoare și 5 zile de vacanță.

În octombrie, bursa de merit este estimată la 352,17 lei, pentru 23 de zile lucrătoare și 5 zile de vacanță. Valoarea cumulată pentru cele două luni este de aproximativ 700 de lei.

Bursele se plătesc lunar, pe 20 ale lunii pentru luna precedentă. În cazul în care această dată cade într-o zi nelucrătoare sau de sărbătoare legală, plata se efectuează în ziua lucrătoare anterioară.

Fondurile sunt virate școlilor prin inspectoratele școlare, iar ordonatorii de credite ai unităților de învățământ răspund de plata la termen.

Bursele de merit acordă elevilor de gimnaziu și liceu, la propunerea profesorului diriginte, fără depunerea unei cereri. Aceasta se acordă doar dacă elevul a avut media 10 la purtare sau calificativul „foarte bine” la purtare la finalul anului școlar anterior.

Elevii care acumulează 10 sau mai multe absențe nemotivate într-o lună nu primesc bursa de merit pentru luna respectivă. Bursa de merit poate fi cumulată cu bursa socială și cu bursa tehnologică.

Bursa socială poate fi cumulată cu bursele de merit și tehnologice. Elevii cu cerințe educaționale speciale pot beneficia de burse indiferent de alte măsuri de protecție speciale prevăzute de lege.

Pentru a primi bursa socială, elevul trebuie să fi promovat toate disciplinele și să fi obținut media 10 la purtare sau calificativul „foarte bine” la purtare în anul anterior. Elevii care acumulează 10 sau mai multe absențe nemotivate într-o lună nu vor primi bursa socială sau tehnologică pentru luna respectivă. Un elev poate beneficia de o singură bursă socială, chiar dacă îndeplinește mai multe criterii prevăzute de lege.