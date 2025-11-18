Social

Burse școlare 2025-2026. Când se fac plățile pentru lunile septembrie și octombrie. Criteriile de acordare

Comentează știrea
Burse școlare 2025-2026. Când se fac plățile pentru lunile septembrie și octombrie. Criteriile de acordareElevi. Sursa foto: diez
Din cuprinsul articolului

Prima tranșă a burselor pentru anul școlar 2025-2026 va fi acordată joi, 20 noiembrie, pentru lunile septembrie și octombrie. Elevii care înregistrează peste 10 absențe nemotivate într-o lună nu vor primi bursa de merit, socială sau tehnologică pentru perioada respectivă. Bursele elevilor au fost revizuite prin Legea 141/2025, cunoscută drept „Legea Bolojan”, care modifică Legea 198/2023 a învățământului preuniversitar, potrivit Edupedu.

Burse școlare 2025-2026. Elevii vor primi banii în cursul acestei săptămâni

Articolul anterior referitor la burse a fost abrogat, iar acum sunt acordate doar burse de merit, sociale și tehnologice, precum și burse pentru mamele minore, în timp ce bursele de excelență olimpică au fost eliminate.

„În situația în care elevii acumulează 10 sau mai multe absente nemotivate într-o lună, nu primesc bursa de merit, bursa socială, respectiv bursa tehnologică, după caz, pentru luna respectivă”, conform metodologiei.

Sursa foto: Arhivă/EVZ

Cuantumul burselor în anul școlar 2025-2026

Bursele minime pentru elevi în acest an școlar sunt:

Cum plătim taxele și impozitele în 2026. Calendar, penalități și schimbările fiscale care intră în vigoare
Cum plătim taxele și impozitele în 2026. Calendar, penalități și schimbările fiscale care intră în vigoare
Ion Mihai Pacepa a fost agentul rușilor. Generalul SRI (r) Aurel Rogojan a dezvăluit că Ceaușescu a fost avertizat de trădare. Exclusiv
Ion Mihai Pacepa a fost agentul rușilor. Generalul SRI (r) Aurel Rogojan a dezvăluit că Ceaușescu a fost avertizat de trădare. Exclusiv
  • bursa de merit – 450 lei/lună,
  • bursa socială – 300 lei/lună,
  • bursa tehnologică – 300 lei/lună
  • bursa pentru mamele minore – 700 lei/lună.

Bursele de merit și tehnologice nu se acordă integral în lunile care includ vacanțe. Calculul se face după formula: (CB / NZL) × (NZL – NZV), unde CB reprezintă cuantumul bursei stabilit prin lege, ordin de ministru sau hotărâre de Guvern, NZL este numărul de zile lucrătoare din lună, iar NZV este numărul de zile de vacanță conform calendarului școlar.

Bursele sociale în anul școlar 2025-2026

Bursa de merit, cu valoarea standard de 450 de lei, va fi redusă în lunile cu vacanțe. Pentru septembrie 2025, aceasta ar urma să fie de aproximativ 347,7 lei, având 22 de zile lucrătoare și 5 zile de vacanță.

În octombrie, bursa de merit este estimată la 352,17 lei, pentru 23 de zile lucrătoare și 5 zile de vacanță. Valoarea cumulată pentru cele două luni este de aproximativ 700 de lei.

Calendarul plăților

Bursele se plătesc lunar, pe 20 ale lunii pentru luna precedentă. În cazul în care această dată cade într-o zi nelucrătoare sau de sărbătoare legală, plata se efectuează în ziua lucrătoare anterioară.

Fondurile sunt virate școlilor prin inspectoratele școlare, iar ordonatorii de credite ai unităților de învățământ răspund de plata la termen.

Bursele de merit acordă elevilor de gimnaziu și liceu, la propunerea profesorului diriginte, fără depunerea unei cereri. Aceasta se acordă doar dacă elevul a avut media 10 la purtare sau calificativul „foarte bine” la purtare la finalul anului școlar anterior.

Elevii care acumulează 10 sau mai multe absențe nemotivate într-o lună nu primesc bursa de merit pentru luna respectivă. Bursa de merit poate fi cumulată cu bursa socială și cu bursa tehnologică.

Bursa socială poate fi cumulată cu bursele de merit și tehnologice. Elevii cu cerințe educaționale speciale pot beneficia de burse indiferent de alte măsuri de protecție speciale prevăzute de lege.

Pentru a primi bursa socială, elevul trebuie să fi promovat toate disciplinele și să fi obținut media 10 la purtare sau calificativul „foarte bine” la purtare în anul anterior. Elevii care acumulează 10 sau mai multe absențe nemotivate într-o lună nu vor primi bursa socială sau tehnologică pentru luna respectivă. Un elev poate beneficia de o singură bursă socială, chiar dacă îndeplinește mai multe criterii prevăzute de lege.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

08:59 - Musaca de cartofi cu soia. Cel mai ieftin ieftin prânz pentru zilele de post
08:52 - Atac nocturn în Korocia. Foc la un centru comercial și pagube în mai multe locuințe
08:46 - Emma Răducanu, anunț de ultimă oră. Planurile pentru sezonul viitor, date peste cap
08:41 - Serviciul de informații al UE, între ambiție și necesitate
08:30 - Cum plătim taxele și impozitele în 2026. Calendar, penalități și schimbările fiscale care intră în vigoare
08:19 - Ucraina, cu energia electrică la pământ. Trei reactoare nucleare au mari probleme

HAI România!

Zelensky, game over. Hai LIVE cu Turcescu
Zelensky, game over. Hai LIVE cu Turcescu
Războiul dintre Rusia și Ucraina a intrat într-o nouă fază
Războiul dintre Rusia și Ucraina a intrat într-o nouă fază
Scandalul și ecranul. De la Marș TV la păruiala ONG-istelor. „7x7” cu Dan Andronic și Radu Coșarcă
Scandalul și ecranul. De la Marș TV la păruiala ONG-istelor. „7x7” cu Dan Andronic și Radu Coșarcă

Proiecte speciale