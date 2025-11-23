De ce aleg medicii tineri să plece din țară? Mulți rezidenți nu au încredere în calitatea pregătirii pe care o primesc

România se confruntă cu un fenomen tot mai accentuat: tinerii medici aleg să-și continue cariera în străinătate. Un studiu lansat recent, intitulat „Respect pentru medicii tineri”, arată motivele care îi determină pe studenții și rezidenții la Medicină să ia în calcul plecarea, dar și factorii care ar putea să-i rețină în România. Cercetarea a fost realizată pe baza răspunsurilor a 4.200 de studenți și rezidenți din centre universitare importante ale țării, dar și din străinătate, și a fost inițiată de deputatul PNL Andrei Baciu, membru în Comisia de Sănătate.

În prezent, aproximativ 50.000 de medici activează în sistemul medical românesc, însă anul trecut peste 1.200 dintre aceștia au solicitat documente care le permit să profeseze în afara țării, dublu față de 2023.

Studiul arată că aproape jumătate dintre medicii rezidenți nu au încredere în calitatea pregătirii pe care o primesc. Trei sferturi dintre studenți consideră că nu pot avea o carieră satisfăcătoare în România, iar peste 80% dintre tinerii medici se tem să refuze gărzile neplătite, invocând presiunile informale din sistem.

De asemenea, mai mult de jumătate dintre studenții care intenționează să părăsească țara în următorii zece ani consideră că nu au suficiente oportunități de practică reală.

Ei invocă lipsa contactului direct cu pacienții, a exercițiului tehnic și a expunerii la cazuri complexe. Aproximativ jumătate dintre aceștia spun că nu se simt suficient sprijiniți și respectați în timpul stagiilor practice în spitale.

Condițiile moderne de muncă, venituri predictibile și un sistem medical fără presiuni informale și fără corupție sunt principalele aspecte care i-ar putea convinge pe tinerii medici să rămână în România.

Rezidenții sub 30 de ani pun accent pe infrastructură modernă, respect profesional și salarii mai mari, în timp ce cei între 30 și 35 de ani prioritizează respectul profesional, infrastructura și colaborarea interdisciplinară.

Alte domenii care necesită îmbunătățiri, potrivit răspunsurilor tinerilor medici, sunt plata gărzilor, creșterea salariilor, echilibrul între viața profesională și personală, digitalizarea și reducerea birocrației, respectul din partea medicilor cu experiență și modernizarea infrastructurii spitalicești.

Deputatul Andrei Baciu subliniază că problema plecării medicilor tineri afectează direct calitatea actului medical.

„Atunci când medicii sunt prea puțini, timpul acordat pacienților este redus față de ideal. Aceasta are consecințe directe asupra îngrijirii și siguranței pacienților”, a explicat Baciu la lansarea studiului.

Rezultatele cercetării arată că lipsa încrederii în posibilitatea de a construi o carieră solidă în România este factorul principal care împinge medicii să caute oportunități în străinătate, mai mult decât accesul la practică reală sau alte condiții de muncă.

„De ce este tema aceasta importantă? Este importantă pentru fiecare dintre noi, pentru că, atunci când mergem la spital, ne dorim să ne vadă cât mai repede un medic. Iar atunci când ne vede un medic, ne dorim ca acesta să petreacă cât mai mult timp cu noi. Atunci când medicii sunt prea puțini, evident că și timpul acordat pacienților este mai redus decât cel ideal”, a arătat deputatul PNL.