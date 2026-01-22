Bogdan Ivan, discuții cu Eric Trump la Davos: Avem deja pe masa partenerilor americani proiecte majore

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunță că participarea României la reuniunile de la Forumul Economic Mondial de la Davos a inclus contacte la nivel înalt și discuții aplicate privind rolul țării într-un context geopolitic și economic aflat în schimbare rapidă. Oficialul susține că energia reprezintă principalul atu strategic al României și poate deveni baza pentru dezvoltarea industriilor viitorului.

Bogdan Ivan a declarat că, în marja evenimentului, a avut o întâlnire restrânsă cu Eric Trump, președintele Trump Organization, pe care o descrie drept cel mai solid și relevant contact al României cu administrația Trump din ultimul an. Ministrul spune că discuția a fost una directă și aplicată, concentrată pe potențialul de cooperare economică și energetică.

„La Davos, am avut un dialog aplicat şi direct cu Eric Trump, preşedintele Trump Organization, într-un cadru restrâns, cu uşile închise”, a scris acesta pe Facebook.

În cadrul reuniunilor de la Davos, ministrul Energiei a purtat discuții și cu Isaac Herzog, președintele Israelului, precum și cu alți lideri internaționali, abordând noile direcții economice și geopolitice. Potrivit lui Bogdan Ivan, România și-a prezentat clar poziția într-o lume care se reconfigurează, susținând că extinderea producției de energie poate sprijini dezvoltarea unor domenii emergente, inclusiv infrastructura necesară pentru inteligența artificială.

Ministrul subliniază că România are capacitatea de a livra proiecte concrete și credibile, iar energia este principalul portofoliu strategic al țării. El afirmă că există deja proiecte majore aflate în discuție cu partenerii americani, care vizează atât sectorul nuclear, cât și hidroenergia și dezvoltarea unor hub-uri energetice moderne.

Bogdan Ivan arată că extinderea capacităților de producție de la Centrala Nucleară de la Cernavodă, alături de investițiile în energie regenerabilă și infrastructură, ar putea poziționa România ca furnizor regional de energie pentru industrii avansate.

Ministrul consideră că discuțiile purtate la Davos transmit un semnal important pentru România, atât din punct de vedere politic, cât și economic. El susține că țara are proiecte clare, credibilitate în fața partenerilor internaționali și o oportunitate reală de a deveni un hub energetic major în regiune, într-un moment în care securitatea energetică capătă o importanță tot mai mare.