Foraj istoric la Pontpierre: hidrogen natural descoperit aproape de Luxemburg

Foraj istoric la Pontpierre. La doar 50 de kilometri de granița cu Marele Ducat de Luxemburg, în estul regiunii Moselle, are loc un foraj excepțional care vizează adâncimi de până la 4.000 de metri sub pământ, potrivit virgule.lo.

Operațiunea experimentală de la Pontpierre atrage atenția experților internaționali, fiind considerată un pas important în descoperirea resurselor de hidrogen natural, o alternativă energetică cu emisii zero.

Platforma de foraj, înaltă de 41 de metri și adusă din Austria, funcționează non-stop, șapte zile pe săptămână, cu o echipă de aproximativ 30 de ingineri și muncitori care monitorizează mecanismele și șirurile de tije ce străbat straturile geologice.

În prezent, capetele de foraj acoperite cu diamante sintetice au atins 2.234 de metri adâncime, iar operațiunile vor continua până la mijlocul lunii februarie pentru a explora zonele situate la peste 4.000 de metri sub suprafață.

Française de l’Énergie (FDE) coordonează proiectul, intitulat „Regalor II”, în parteneriat cu Universitatea din Lorraine și CNRS, finanțat de regiunea Grand Est și Uniunea Europeană. CEO-ul Antoine Forcinal descrie descoperirea ca fiind „istorică”.

„Este ceva unic la nivel mondial. Forăm pentru a găsi hidrogen dizolvat, pentru prima dată într-un proiect concret de acest fel”.

Descoperirile anterioare din 2023 indicau că fluidele din formațiunile carbonifere ale bazinului minier lorrain conțin până la 15% hidrogen la 1.093 metri adâncime și se estimează 98% la 3.000 metri, potrivit cercetătorilor Philippe de Donato și Jacques Pironon de la laboratorul GeoRessources.

Fady Nassif, inginer și șef de proiect la FDE, explică că forajul de la Pontpierre are rolul de a transforma aceste date preliminare în resurse și rezerve certificate, prin evaluarea volumetrică și geografică a zăcământului.

Hidrogenul natural, sau „alb”, se găsește dizolvat în acvifere adânci, rezultat al unor reacții chimice de oxidoreducere la peste 4.000 de metri. Gazul migrează către suprafață și se dizolvă în ape minerale, oferind o resursă cu potențial uriaș de decarbonare.

Conform proiectului, hidrogenul ar putea fi utilizat în industrie grea, petrochimie, mobilitate și energie pentru consumatorul casnic, contribuind la reducerea dependenței de combustibili fosili.

CEO-ul FDE subliniază că regiunea Sarro-Lorraine ar putea oferi Europei necesarul de hidrogen decarbonat pentru mai mulți ani, contribuind la suveranitatea energetică și reindustrializarea sustenabilă a zonei.