Peter Magyar menține deciziile lui Viktor Orban: Ungaria nu va trimite arme în Ucraina
- Bianca Ion
- 9 iulie 2026, 10:30
Premierul Ungariei, Peter Magyar, a declarat că Guvernul de la Budapesta va continua să ofere sprijin umanitar Ucrainei, însă nu va trimite arme sau militari. Liderul ungar a afirmat că Rusia este agresorul în conflict, iar Ucraina are dreptul să își apere integritatea teritorială.
Peter Magyar reafirmă că Ungaria nu va trimite sprijin militar Ucrainei
Premierul Ungariei, Peter Magyar, a prezentat poziția Guvernului de la Budapesta privind războiul din Ucraina înaintea celei de-a doua zile a summitului NATO desfășurat la Ankara.
Liderul ungar a afirmat că Executivul pe care îl conduce consideră Ucraina victima agresiunii militare declanșate de Rusia și susține dreptul acesteia la apărare. În același timp, a precizat că sprijinul oferit de Ungaria va rămâne limitat la ajutorul umanitar.
„Pentru guvernul Ungariei, Ucraina este victima, iar Rusia este un agresor brutal, iar Ucraina are dreptul să-şi apere integritatea teritorială. Continuăm să acordăm ajutor umanitar Ucrainei, dar, aşa cum am spus de mai multe ori, Ungaria nu va trimite arme sau trupe în Ucraina", a declarat Magyar.
Premierul ungar anunță o viitoare întâlnire cu Volodimir Zelenski
În declarațiile făcute la Ankara, Peter Magyar a precizat că a avut o scurtă discuție cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, în marja summitului NATO.
"Am avut o scurtă discuţie cu preşedintele (ucrainean, Volodimir) Zelenski ieri (marţi) şi am convenit să avem o întâlnire bilaterală în viitorul apropiat", a afirmat premierul Ungariei.
Peter Magyar promite consolidarea relației cu NATO
Peter Magyar a devenit prim-ministru al Ungariei în luna mai, după ce partidul Tisza a câștigat alegerile parlamentare din aprilie, punând capăt celor 16 ani în care Viktor Orban s-a aflat la conducerea Guvernului.
În intervenția sa de la summit, noul premier a afirmat că Executivul de la Budapesta urmărește consolidarea relației cu Alianța Nord-Atlantică.
„Ungurii cred în forţa şi unitatea NATO", a declarat Magyar, adăugând că este „hotărât să restabilească poziţia Ungariei de aliat de încredere al NATO".
Totodată, liderul ungar a anunțat că Guvernul va continua majorarea cheltuielilor pentru apărare.
„Este în interesul nostru comun să avem o Alianţă unită. Guvernul ungar a decis deja să crească cheltuielile pentru apărare într-un mod previzibil şi vom atinge nivelul de 5% (din Produsul Intern Brut, conform acordului de anul trecut) în 2035", a declarat Peter Magyar.