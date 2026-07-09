Peter Magyar menține deciziile lui Viktor Orban: Ungaria nu va trimite arme în Ucraina

Premierul Ungariei, Peter Magyar, a declarat că Guvernul de la Budapesta va continua să ofere sprijin umanitar Ucrainei, însă nu va trimite arme sau militari. Liderul ungar a afirmat că Rusia este agresorul în conflict, iar Ucraina are dreptul să își apere integritatea teritorială.

Premierul Ungariei, Peter Magyar, a prezentat poziția Guvernului de la Budapesta privind războiul din Ucraina înaintea celei de-a doua zile a summitului NATO desfășurat la Ankara.

Liderul ungar a afirmat că Executivul pe care îl conduce consideră Ucraina victima agresiunii militare declanșate de Rusia și susține dreptul acesteia la apărare. În același timp, a precizat că sprijinul oferit de Ungaria va rămâne limitat la ajutorul umanitar.

„Pentru guvernul Ungariei, Ucraina este victima, iar Rusia este un agresor brutal, iar Ucraina are dreptul să-şi apere integritatea teritorială. Continuăm să acordăm ajutor umanitar Ucrainei, dar, aşa cum am spus de mai multe ori, Ungaria nu va trimite arme sau trupe în Ucraina", a declarat Magyar.

În declarațiile făcute la Ankara, Peter Magyar a precizat că a avut o scurtă discuție cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, în marja summitului NATO.

"Am avut o scurtă discuţie cu preşedintele (ucrainean, Volodimir) Zelenski ieri (marţi) şi am convenit să avem o întâlnire bilaterală în viitorul apropiat", a afirmat premierul Ungariei.

Peter Magyar a devenit prim-ministru al Ungariei în luna mai, după ce partidul Tisza a câștigat alegerile parlamentare din aprilie, punând capăt celor 16 ani în care Viktor Orban s-a aflat la conducerea Guvernului.

În intervenția sa de la summit, noul premier a afirmat că Executivul de la Budapesta urmărește consolidarea relației cu Alianța Nord-Atlantică.

„Ungurii cred în forţa şi unitatea NATO", a declarat Magyar, adăugând că este „hotărât să restabilească poziţia Ungariei de aliat de încredere al NATO".

Totodată, liderul ungar a anunțat că Guvernul va continua majorarea cheltuielilor pentru apărare.