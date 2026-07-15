Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, efectuează miercuri o vizită oficială la Kiev, unde va participa la Summitul Ucraina – Europa de Sud-Est și la evenimentele organizate cu prilejul Zilei Statalității Ucrainei.

Deplasarea are loc la invitația președintelui ucrainean Volodimir Zelenski și reunește lideri din regiune într-un moment în care războiul declanșat de Rusia continuă să influențeze agenda de securitate europeană.

Potrivit unui comunicat transmis de Președinția Republicii Moldova, șefa statului va lua parte la reuniunea dedicată cooperării regionale și sprijinului acordat Ucrainei.

„Preşedinta Maia Sandu întreprinde pe 15 iulie o vizită la Kiev, la invitaţia Preşedintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski. Şefa statului va participa la evenimentele dedicate Zilei Statalităţii Ucrainei şi la Summitul Ucraina – Europa de Sud-Est. În cadrul summitului, vor fi abordate securitatea regiunii, sprijinul pentru Ucraina şi parcursul european al ţărilor candidate din Europa de Sud-Est”, anunţă, miercuri dimineaţă, Preşedinţia de la Chişinău.

Agenda vizitei include și o serie de întâlniri bilaterale. Conform autorităților moldovene, Maia Sandu va avea discuții atât cu președintele Volodimir Zelenski, cât și cu alți șefi de stat și de guvern prezenți la Kiev.

La reuniunea din capitala Ucrainei participă și președintele României, Nicușor Dan. Administrația Prezidențială de la București a anunțat anterior că șeful statului va reafirma sprijinul României pentru Ucraina și angajamentul privind consolidarea securității în regiunea Mării Negre și în Europa de Sud-Est.

Summitul Ucraina – Europa de Sud-Est a fost lansat în 2023, în contextul invaziei ruse asupra Ucrainei, și reprezintă o platformă de coordonare între statele din regiune în domenii precum securitatea, reziliența, infrastructura, conectivitatea energetică și combaterea amenințărilor hibride.

Pe agenda reuniunii se află și subiecte legate de integrarea europeană a Ucrainei și Republicii Moldova, două state care și-au accelerat parcursul către Uniunea Europeană în urma declanșării războiului. Summitul este considerat unul dintre principalele formate regionale dedicate coordonării sprijinului politic și de securitate pentru Kiev, dar și consolidării cooperării între statele din sud-estul Europei în fața provocărilor generate de conflict.