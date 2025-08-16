International Summit Trump–Putin–Zelenski, pregătit în Europa. Merz îl provoacă pe liderul rus să iasă din izolare







Summitul de pace pe care preşedintele Donald Trump doreşte să-l organizeze, împreună cu președinții Volodimir Zelenski şi cu cel rus Vladimir Putin, s-ar putea desfăşura în Europa. Sugestia a venit, sâmbătă, din partea cancelarului german Friedrich Merz, în pofida mandatului de arestare emis de Curtea Penală Internaţională (CPI) împotriva preşedintelui rus, relatează Agerpres.

Preşedintele Trump a anunţat că îl va primi, luni, pe Zelenski la Casa Albă. În funcție de rezultatele discuțiilor despre o soluţionare negociată a războiului din Ucraina, ar urma apoi să fie organizat un summit tripartit Trump-Putin-Zelenski.

"Eu cred (...) că o astfel de întâlnire tripartită va avea loc", a declarat cancelarul Friedrich Merz, într-un interviu acordat sâmbătă posturilor germane NTV şi RTL. "Data şi locul de desfăşurare urmează să fie stabilite (...) Am propus ca un astfel de loc să fie în Europa. Poate că aceasta ar trebui să fie locaţia în care aceste discuţii să se desfăşoare permanent", a adăugat Merz. El nu a sugerat un oraş sau o ţară anume. "Acestea sunt chestiuni de detaliu. Vor fi clarificate abia în zilele sau chiar săptămânile următoare", a adăugat el.

CPI a emis un mandat de arestare pe numele lui Putin în martie 2023. Dintre ţările europene, Ungaria s-a retras din CPI în aprilie 2025, în prima zi a vizitei la Budapesta a premierului israelian Benjamin Netanyahu. Și pe numele premierului israelian CPI a emis un mandat de arestare, pentru crime de război şi crime împotriva umanităţii în Fâşia Gaza.

Cancelarul german a confirmat că Statele Unite vor să ofere garanții de securitate pentru Ucraina.

"Vestea bună este că America este pregătită să participe la astfel de garanţii de securitate şi nu le lasă doar pe seama europenilor", a apreciat Friedrich Merz.

El a apreciat că, dacă se va reuşi desfăşurarea summitului trilateral şi acesta va conduce la un acord de pace, aceasta "valorează mai mult decât un armistiţiu".

Friedrich Merz a participat la discuțiile între Donald Trump și liderii europeni, după desfășurarea summitului din Alaska.

El a mai precizat că, din discuțiile purtate cu Donald Trump, liderii europeni au înțeles că Rusia ar vrea să negociere teritorii din Ucraina, pe care nu le-a ocupat încă.

”Rusia pare pregătită să negocieze mai degrabă pe baza actualei linii a frontului din Ucraina, decât pe baza graniţelor regiunilor ucrainene pe care le revendică. Este o diferenţă uriaşă, întrucât Rusia revendică teritorii pe care nu le-a ocupat încă", a remarcat Merz.

Liderii europeni îi oferă lui Volodimir Zelenski întreg sprijinul, pentru întâlnirea de luni, de la Washington, a anunțat cancelarul german.

Merz a susţinut că întâlnirea pe care Zelenski o va avea luni la Casa Albă nu va fi ”la fel de dificilă, cum a fost cea din februarie”. Atunci, cei doi președinți s-au certat în văzul lumii în Biroul Oval.

Merz a spus că el şi alţi lideri europeni vor avea, duminică, o discuţie cu Zelenski. Îl vor ajuta să pregătească întâlnirea cu Trump. "Vom oferi câteva sfaturi bune", a asigurat cancelarul german.

Summitul din Alaska s-a încheiat, vineri, fără rezultate concrete. Trump şi Putin au vorbit vag despre anumite înţelegeri, fără a oferi vreun detaliu.

Într-un interviu acordat, ulterior, postului Fox News, Trump a spus că discutat cu Putin despre schimburi de teritorii. S-a referit la cedarea către Rusia a unor teritorii ale Ucrainei, ocupate în prezent de armata rusă. A mai vorbit despre garanţii de securitate pentru Ucraina, adăugând că "în mare parte suntem aproape de un acord".

Potrivit unor surse citate de Reuters, preşedintele Putin a cerut la summitul cu Trump ca Ucraina să se retragă complet din regiunea Donbas. În schimb, Rusia ar ”îngheța” restul liniei frontului. Surse apropiate preşedinţiei ucrainene afirmă că Zelenski respinge în continuare cedarea oricărui teritoriu. El insistă pe un armistiţiu cu Rusia.