O regiune controlată de Rusia a rămas fără curent după un atac cu drone lansat de Ucraina

O regiune controlată de Rusia a rămas fără curent după un atac cu drone lansat de Ucraina
Un atac cu drone lansat marți seara de Ucraina a dus la întreruperi de curent în mai multe zone din regiunea Zaporojie aflate sub controlul Rusiei. „Motivul întreruperilor de curent în regiunea Zaporojie este încă un atac terorist al inamicului cu drone asupra echipamentelor de înaltă tensiune”, a anunțat guvernatorul numit de Moscova pe Telegram.

Reparațiile, îngreunate „de pericolul unor noi atacuri”

În 2022, Rusia a anexat regiunea Zaporojie, în sud-estul Ucrainei, alături de Herson și de provinciile estice Donetsk și Luhansk, la aproximativ șapte luni după ce a invadat Ucraina.

Deși forțele ruse dețin controlul asupra unei mari părți din regiunea Zaporojie, Kievul păstrează sub autoritate principalul centru administrativ. Atacurile lansate de armata ucraineană au provocat periodic întreruperi de curent în zonele aflate sub control rusesc.

„Motivul întreruperilor de curent în regiunea Zaporojie este încă un atac terorist al inamicului cu drone asupra echipamentelor de înaltă tensiune”, a scris Yevgeny Balitsky, guvernatorul numit de Moscova, pe aplicația Telegram.

Balitsky a anunțat că echipele de reparații lucrează la restabilirea alimentării cu energie și conectează zonele afectate la liniile de rezervă. El a precizat că intervențiile sunt îngreunate „de pericolul unor noi atacuri și de întuneric”.

Centrala nucleară din Zaporojie nu a fost afectată

În iunie, bombardamentele ucrainene și atacurile cu drone au lăsat fără curent, timp de peste 24 de ore, cel puțin 700.000 de locuitori, fiind unul dintre cele mai ample atacuri de acest fel pe teritoriul controlat de Rusia de la începutul războiului.

Centrala nucleară din Zaporojie, aflată sub control rusesc și considerată cea mai mare din Europa, cu șase reactoare, funcționa normal și nu a fost afectată de întreruperile de curent, a declarat pentru agenția rusă RIA directorul de comunicare al centralei, Yevgenia Yashina.

Centrala nucleară din Zaporojie

Centrala nucleară din Zaporojie. Sursa foto: Wikipedia

Centrala nu mai produce energie, dar are nevoie de electricitate pentru sistemele de răcire și monitorizare care asigură siguranța. Ucraina și Rusia se acuză frecvent de atacuri asupra acestei unități, aflate sub controlul forțelor ruse încă din primele săptămâni ale invaziei din februarie 2022.

Două persoane din Ucraina au murit

În zona regiunii Herson controlată de Ucraina, guvernatorul Vyacheslav Prokudin a anunțat pe Telegram că bombardamentele rusești au ucis un locuitor al unui mic oraș aflat la nord de capitala regională.

Guvernatorul regiunii Dnipropetrovsk, Serhiy Lysak, a anunțat pe Telegram că bombardamentele rusești au ucis un locuitor din Nikopol, oraș atacat frecvent de Rusia.

