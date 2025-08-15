Economie Falimentul Blue Air costă statul 62 de milioane de euro. Banii, aproape pierduți







După falimentul companiei Blue Air, statul român a început procesul de valorificare a bunurilor rămase pentru a recupera împrumutul de 62,13 milioane de euro acordat în perioada pandemiei.

Primul pas concret a fost vânzarea, la finalul anului trecut, a unui teren intravilan de 94.479 mp și a pădurii de pe acesta, situat în zona Băneasa, pe Șoseaua București-Ploiești nr. 97A, în apropierea complexului Stejarii.

Proprietățile aparțineau societății Hello Jets SRL, firmă care a preluat bunurile Blue Air Investiții SRL, devenită ulterior North Gate Prime Real Estate SRL, radiată în noiembrie 2023. Terenul și pădurea au fost ipotecate în favoarea Ministerului Finanțelor Publice, iar prețul de pornire la licitație a fost de 11.552.281 lei (exclusiv TVA).

Această sumă reprezintă mai puțin de 4% din valoarea totală a ajutorului oferit Blue Air și aproximativ 7% din suma pentru care Comisia Europeană a cerut recuperarea imediată. În paralel, autoritățile analizează și posibilitatea angajării răspunderii patrimoniale a celor care au condus compania, conform cadrului legal aplicabil în cazul insolvențelor, potrivit fanatik.ro.

În perioada pandemiei, Blue Air a beneficiat de un ajutor de stat în valoare de 300,7 milioane lei (echivalentul a 62,13 milioane euro), acordat printr-o decizie a Comisiei Europene. Banii au fost transferați de Eximbank, bancă cu capital de stat, în două tranșe: una de 28,9 milioane euro pentru compensarea pierderilor economice din perioada martie–iunie 2020 și alta de 33,84 milioane euro ca ajutor de salvare pentru acoperirea urgențelor de lichiditate între septembrie 2020 și februarie 2021.

În prezent, pentru că statul român a garantat împrumutul în numele Blue Air, Ministerul Finanțelor este cel care achită ratele la Eximbank.

„Ministerul Finanțelor, prin Direcția Generală de Management al Datoriei Publice și Fluxurilor de Trezorerie, în calitate de Garant în cadrul împrumutului contractat de compania Blue Air Aviation de la Banca de Export-Import a României EximBank SA, a efectuat în numele companiei, din Fondul de risc gestionat de Ministerul Finanțelor, plata ratelor de capital și a dobânzilor scadente”, se arată într-un răspuns oficial către deputatul PSD Remus Lăpușan.

Recuperarea integrală a sumei acordate este, însă, extrem de incertă. Blue Air a intrat în insolvență în martie 2023, iar ANAF s-a înscris la masa credală. Ministerul Finanțelor urmează să emită titluri de creanță, care pot deveni executorii. Garanțiile oferite de Blue Air includ ipoteci mobiliare asupra unor aeronave, acțiuni deținute de fondatori și companii afiliate, dar acestea au o valoare de piață extrem de scăzută.

Boarding Pass relata că două aeronave ale Blue Air vor fi scoase la licitație în mai 2025, cu prețuri de pornire de doar 240.000 de euro fiecare. Alte avioane sunt nefuncționale și fără motoare. Companiile implicate – Blue Air Aviation, Airline Invest și Blue Air Technic – sunt toate în diverse stadii de insolvență sau faliment. În ceea ce privește o eventuală răspundere a administratorilor, Ministerul Finanțelor a precizat: „În ceea ce privește angajarea răspunderii patrimoniale, aceasta urmează să fie analizată în cadrul procedurii de insolvență”, mai scrie fanatik.ro.