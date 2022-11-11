Calendar creștin ortodox, 11 noiembrie. Sfântul Mina. Rugăciunea puternică pe care să o rostești astăzi

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Biserica Ortodoxă îl pomenește pe Sfântul Mare Mucenic Mina pe 11 noiembrie. Creștinii pot să rotească azi o rugăciune puternică pentru noroc și iubire.

Biserica Ortodoxă îl pomenește în ziua de 11 noiembrie pe Sfântul Mare Mucenic Mina. Numit și Sfântul păgubiților, acesta a fost un egiptean care a trăit în vremea împăraţilor Diocleţian şi Maximian (284-305).

Tatăl Sfântului Mina a fost un om important, în Imperiul Roman, Eudoxie, fiul guvernatorului Pludianes, iar mama sa se numea Eufimia. Aceasta era o femeie credincioasă care-şi petrecea timpul în rugăciune şi și făcând fapte bune. Ea ajută orfanii și oamenii bolnavi.

Cei doi îl iubeau pe Dumnezeu, dar nu puteau să facă copii. O dată, fiind în faţa icoanei Maicii Domnului, și rugându-se, a auzit vocea Pruncului Iisus spunând: „Amin”. Iar nu mult după aceea, femeia a rămas însărcinată. Sfântul Mina s-a născut în anul 285 și a avut parte de o aleasă educaţie. El mergea la biserică și învăța cele mai puternice rugăciuni.

La 15 ani, în anul 300, tânărul s-a înrolat ca militar în armata romană, în cohorta tribunului Firmilian. Ostaș puternic și curajos, dar și plin de har, era iubit și apreciat de toți camarazii săi. Astfel că la scurtă vreme, tribunul Firmilian l-a numit adjunctul său.

Mina a fost prins de ostași, dar acesta nu a renunțat la credință și la iubirea pentru Dumnezeu. El a fost supus unor chinuri groaznice, dar nu a renunțat.

El a fost bătut cu vine de bou şi sfârtecat cu gheare de fier, i-au fost frecate rănile cu păr aspru, a fost apoi ars cu torţe până când i s-au ivit oasele. Mina s-a stins din viață în anul 309.

Preasfinte şi întru tot lăudat Mare Mucenic Mina, de minuni făcătorule, primeşte această rugăciune de la mine, nevrednicul robul tău, căci către tine, ca la un adevărat izvor de tămăduiri şi grabnic folositor cu lacrimi fierbinţi mă rog ţie. Vezi, sfinte, paguba mea, vezi sărăcia şi ticăloşia mea, vezi bubele şi rănile trupului şi sufletului meu!

Mă rog ţie, Sfinte Mina, grăbeşte-te a mă ajuta cu neincetatele şi sfintele tale rugăciuni. Ia aminte la suspinele mele si nu ma trece cu vederea, că ştiu, Sfinte al lui Dumnezeu, că ai pătimit munci grele şi chinuri înfricoşătoare pentru dragostea lui Hristos, dar prin acele suferinte astazi vietuiesti luminat si ai aflat dar de Dumnezeu. Fiindcă ne-am încredințat că și după mutarea ta din viață această trecătoare, cine a năzuit la sfânta biserica ta și cu credință ți s-a rugat nu a rămas neajutat. Că cine te-a chemat pe ține întru ajutor și nu l-ai auzit? Sau cine te-a chemat pe ține, de minuni facatorule, și tu l-ai trecut cu vederea? Sau cui, în pagube fiind și alergând spre ajutorul tău, nu i-ai descoperit pagubă lui? Minunile și ajutorul tău m-au făcut și pe mine să alerg la ajutorul tău, să cred că la orice facere de bine ești gata ajutător şi grabnic folositor.

Şi eu acum, fiind scârbit şi în pagubă, alerg către ține cu credinţă şi cu lacrimi, îngenunchind, mă rog ţie, Sfinte şi Mare Mucenic Mînă, că să te rogi lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu, pentru mine păgubaşul şi scârbitul, celui ce n-a trecut cu vederea rugăciunea ta cea mucenicească, ci te-a ascultat și te-a întărit și te-a primit în cereștile locașuri. Roagă-te că să fiu și eu ajutat și miluit pentru rugăciunile tale, și din pagube și necazuri izbăvit, că să laud și bine să cuvântez și să slăvesc întru tot lăudatul și preaputernicul nume al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin, potrivit creștinortodox.