International

Criză politică fără sfârșit în Franța. Eșecu după întâlnirea lui Macron cu partidele

Comentează știrea
Criză politică fără sfârșit în Franța. Eșecu după întâlnirea lui Macron cu partideleEmmanuel Macron. Sursa foto: Captură video Facebook/Emmanuel Macron
Din cuprinsul articolului

Criza politică din Franța continuă. Reuniunea organizată de preşedintele Emmanuel Macron, care s-a aflat față în față cu forţele politice nu a dus la niciun rezultat, conform Le Soir.

Așadar, țara este şi mai mult în impas cu câteva ore înainte de desemnarea aşteptată a unui nou premier.

„Nu avem niciun răspuns, cu excepţia faptului că viitorul prim-ministru, care ar trebui să fie numit în următoarele ore, nu va fi din tabăra noastră politică (n.r. - de stânga)”, a declarat lidera ecologiştilor Marine Tondelier. Ea a spus că este siderată după întâlnirea care a durat aproximativ două ore și jumătate.

Criză politică fără sfârșit în Franța. Eșecu după întâlnirea lui Macron cu partidele

„Toate astea se vor termina foarte rău”, a mai spus politiciana, care a adăugat că e posibilă o „dizolvare” a Adunării Naţionale (n.r. - e vorba despre camera inferioară a parlamentului). Nu există niciun răspuns clar din partea şefului statului, a spus și Olivier Faure, liderul grupului parlamentar al socialiştilor, care a cerut numirea unui premier din tabăra sa.

Prețul pentru lemnele de foc ar ajunge la 400 de lei/mc. Când s-ar putea întâmpla acest lucru
Prețul pentru lemnele de foc ar ajunge la 400 de lei/mc. Când s-ar putea întâmpla acest lucru
Explozie uriașă în SUA la o unitate militară de muniții. Mai multe persoane au murit
Explozie uriașă în SUA la o unitate militară de muniții. Mai multe persoane au murit

În cazul suspendării reformei pensiilor, condiţie prealabilă pusă de o mare parte a stângii pentru a nu cenzura viitorul guvern, președintele Macron a propus doar ca această măsură sensibilă și nepopulară dă fie doar amânată.

Steag Franța

Steag Franța. Sursa foto: Pixabay

Nu s-a stabilit nimic concret

„Nu e nicio noutate”, a concluzionat și comunistul Fabien Roussel, cel care a avertizat: „Dacă premierul este din tabăra lui Emmanuel Macron, noi nu vom putea să-l acceptăm”.

Liderii partidului de dreapta Republicanii (Les Republicains/LR), Bruno Retailleau şi Laurent Wauquiez, au ieşit primii de la Palatul Elysee, fără să facă vreo declaraţie presei.

Un premier imposibil de acceptat

Marii absenţi de la întâlnirea de vineri au fost partidele Adunarea Naţională (Rassemblement National /RN), de extrema dreaptă, şi Franţa Nesupusă (LFI), a stângii radicale, care nu au fost convocate pentru că, contrar celorlalte, ambele au declarat că „doresc dizolvarea”, parlamentului, au spus persoane din anturajul lui Emmanuel Macron.

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

22:02 - Ministrul Muncii anunță o nouă tranșă de tichete de energie. Când vor fi virate
21:52 - Prețul pentru lemnele de foc ar ajunge la 400 de lei/mc. Când s-ar putea întâmpla acest lucru
21:43 - Bursa americană s-a prăbușit, după ce Trump a amenințat China
21:35 - Adolescenta de 14 ani, plasată sub control judiciar după o bătaie violentă la şcoală
21:26 - Un furnizor de energie va oferi clienților pături electrice gratuite. Ce condiții trebuie să îndeplinească britanicii
21:18 - Polițiști de la Rutieră, cercetați pentru abuz în serviciu

HAI România!

Populismul la români. De la Ceaușescu și Vadim, la Becali și Georgescu
Populismul la români. De la Ceaușescu și Vadim, la Becali și Georgescu
Noi și când mințim, nu mințim
Noi și când mințim, nu mințim
De la Big Four la antreprenoriat. Andreea Cosmănescu, expertul care îți aduce liniștea fiscală
De la Big Four la antreprenoriat. Andreea Cosmănescu, expertul care îți aduce liniștea fiscală

Proiecte speciale