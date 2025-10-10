Criză politică fără sfârșit în Franța. Eșecu după întâlnirea lui Macron cu partidele

Criza politică din Franța continuă. Reuniunea organizată de preşedintele Emmanuel Macron, care s-a aflat față în față cu forţele politice nu a dus la niciun rezultat, conform Le Soir.

Așadar, țara este şi mai mult în impas cu câteva ore înainte de desemnarea aşteptată a unui nou premier.

„Nu avem niciun răspuns, cu excepţia faptului că viitorul prim-ministru, care ar trebui să fie numit în următoarele ore, nu va fi din tabăra noastră politică (n.r. - de stânga)”, a declarat lidera ecologiştilor Marine Tondelier. Ea a spus că este siderată după întâlnirea care a durat aproximativ două ore și jumătate.

„Toate astea se vor termina foarte rău”, a mai spus politiciana, care a adăugat că e posibilă o „dizolvare” a Adunării Naţionale (n.r. - e vorba despre camera inferioară a parlamentului). Nu există niciun răspuns clar din partea şefului statului, a spus și Olivier Faure, liderul grupului parlamentar al socialiştilor, care a cerut numirea unui premier din tabăra sa.

În cazul suspendării reformei pensiilor, condiţie prealabilă pusă de o mare parte a stângii pentru a nu cenzura viitorul guvern, președintele Macron a propus doar ca această măsură sensibilă și nepopulară dă fie doar amânată.

„Nu e nicio noutate”, a concluzionat și comunistul Fabien Roussel, cel care a avertizat: „Dacă premierul este din tabăra lui Emmanuel Macron, noi nu vom putea să-l acceptăm”.

Liderii partidului de dreapta Republicanii (Les Republicains/LR), Bruno Retailleau şi Laurent Wauquiez, au ieşit primii de la Palatul Elysee, fără să facă vreo declaraţie presei.

Marii absenţi de la întâlnirea de vineri au fost partidele Adunarea Naţională (Rassemblement National /RN), de extrema dreaptă, şi Franţa Nesupusă (LFI), a stângii radicale, care nu au fost convocate pentru că, contrar celorlalte, ambele au declarat că „doresc dizolvarea”, parlamentului, au spus persoane din anturajul lui Emmanuel Macron.