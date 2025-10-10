Lecornu negociază cu opoziția. Tensiuni în parlamentul francez

Președintele francez Emmanuel Macron a invitat liderii partidelor politice la discuții de urgență vineri la Palatul Élysée, în așteptarea desemnării unui nou conducător al guvernului.

„Negocierile cu opoziția merg în direcția corectă și vom avea o decizie până vineri seara”, a declarat Sébastien Lecornu, subliniind stadiul avansat al consultărilor.

Potrivit informațiilor publicate de media locală, toate partidele reprezentate în Adunarea Națională, cu excepția extremei drepte și stângi, au fost invitate să participe la întâlniri vineri, la ora 14:30.

Această mișcare survine după demisia surprinzătoare a lui Lecornu de luni, la doar 14 ore după prezentarea noului guvern.

„Am rămas în funcție pentru a încerca să găsim o soluție la blocajul parlamentar”, a precizat fostul prim-ministru.

Negocierile sunt considerate esențiale pentru stabilirea viitorului executiv francez, deoarece următorul prim-ministru va fi al treilea în mai puțin de un an și va trebui să gestioneze un parlament profund divizat.

Alegerea poate fi între un membru al echipei lui Macron, posibil chiar Lecornu, sau un expert tehnocrat neutru.

Sursele oficiale au confirmat că un proiect de buget ar putea fi finalizat la începutul săptămânii viitoare și prezentat noului guvern încă de luni.

În paralel, liderii partidelor de opoziție au emis reacții variate, unii declarând că vor susține soluții pragmatice, în timp ce alții avertizează asupra riscului unui guvern slab, incapabil să adopte reforme majore.

Deși Franța se află în mijlocul unei crize, președintele Macron nu a adresat încă un mesaj public, ceea ce a stârnit speculații intense în media internațională.

Experții politici notează că blocajul legislativ ar putea afecta aprobarea bugetului și implementarea programelor economice, iar alegerea prim-ministrului va fi decisivă pentru menținerea stabilității.

„Situația este delicată, dar există șansa unui compromis dacă părțile vor coopera”, a comentat un analist citat de Le Monde.

Numirea unui nou prim-ministru va avea implicații majore asupra agendei economice și politice a Franței. Într-un context european tensionat, succesul sau eșecul negocierilor poate influența poziția Franței în relația cu Uniunea Europeană și investițiile internaționale.

Lecornu a subliniat că proiectul de buget, dacă va fi adoptat, va permite noului executiv să pornească cu o bază solidă:

„Avem un draft care poate fi prezentat guvernului imediat ce va fi format”.

Analiștii estimează că stabilirea rapidă a unui prim-ministru competent ar putea reduce tensiunile sociale și politice interne și ar oferi o direcție clară pentru următoarele luni.

În același timp, continuarea blocajului ar putea amplifica incertitudinea și nemulțumirile cetățenilor, afectând credibilitatea administrației Macron.