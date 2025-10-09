Macron va numi un nou premier până vineri. Lecornu: Misiunea mea s-a terminat

Preşedintele francez Emmanuel Macron a anunțat, printr-un comunicat de presă, că va numi un nou premier în 48 de ore, confirmând declarația făcută de premierului demisionar Sébastien Lecornu.

Lecornu a spus miercuri seara, la France 2, că misiunea sa s-a încheiat și a oferit primele indicații despre numirea unui nou premier, estimată în următoarele două zile.

Am acceptat misiunea pe care mi-a dat-o președintele. Consider că misiunea mea s-a terminat. Nu fug după post, a declarat Sébastien Lecornu

În ultimele 48 de ore, el a purtat negocieri cu formațiuni politice pregătite să se pună de acord asupra unui buget comun și cu partidele de opoziție care solicită stabilitate, dar impun anumite condiții.

„I-am spus președintelui Republicii că perspectivele dizolvării se îndepărtează și că eu cred că situația îi permite să numească un premier în următoarele 48 de ore”, a adăugat Lecornu.

Deși componența viitorului Guvern rămâne neclară, Lecornu a spus că noul Executiv va trebui „să-și asume responsabilitățile în viitor, indiferent care va fi el” și că este nevoie de „o echipă complet deconectată de la ambițiile prezidențiale din 2027”.

Miercuri, Lecornu s-a întâlnit cu președintele Emmanuel Macron la Palatul Élysée pentru a prezenta ultimele negocieri în vederea identificării unor compromisuri guvernamentale.

În paralel, o moțiune de destituire a președintelui Emmanuel Macron, inițiată de Partidul La France insoumise (LFI, stânga radicală), a fost respinsă miercuri dimineața de Biroul Adunării Naționale cu zece voturi la cinci și cinci abțineri. Moțiunea fusese depusă de 104 deputați LFI la scurt timp după demisia lui Lecornu.

Președinta grupului LFI în Adunare, Mathilde Panot, a criticat în mod direct Partidul Rassemblement national (RN) pentru că, prin abținerea celor cinci membri, „îl salvează pe Emmanuel Macron”.

Deputatul LFI David Guiraud a declarat că șeful statului „face ce vrea, fără să mai aibă nimic de făcut” și că singura soluție este organizarea de noi alegeri prezidențiale.