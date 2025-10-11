Opoziția franceză anunță moțiuni de cenzură, după reconfirmarea premierului Lecornu

Partidele La France insoumise (Franţa rebelă, LFI, populist de stânga), Rassemblement national (Adunarea Naţională, RN, populist de dreapta) și Partidul Comunist din Franţa au anunțat că vor depune o moțiune de cenzură împotriva viitorului guvern, imediat după ce președintele Emmanuel Macron l-a reconfirmat, vineri seara, în funcția de prim-ministru, pe Sébastien Lecornu – cel care își depusese demisia cu doar câteva zile înainte, scrie France Presse.

Reacțiile nu au întârziat să apară. „O nouă insultă adusă francezilor de către un iresponsabil îmbătat de putere. Franţa şi poporul său au fost umiliţi”, a scris coordonatorul LFI pe platforma X, precizând că formațiunea de stânga radicală va depune „o nouă moțiune de destituire a președintelui Emmanuel Macron”, transmite France Presse.

De partea cealaltă, liderul partidului de extremă dreapta Jordan Bardella a anunțat că deputații Rassemblement National vor cenzura „imediat” noul guvern condus de Lecornu, pe care l-a numit „o echipă fără viitor”.

Președintele Emmanuel Macron a decis să-l reconfirme pe Sébastien Lecornu în funcția de prim-ministru, la doar câteva zile după ce acesta își prezentase demisia, a anunțat Palatul Élysée într-un comunicat difuzat vineri seara.

Lecornu, considerat un apropiat al lui Macron, a demisionat anterior invocând tensiuni guvernamentale și declarând că „nu existau condițiile pentru a continua în funcție”. El fusese numit prim-ministru pe 9 septembrie, după ce centristul François Bayrou pierduse o moțiune de încredere în Parlament.

Potrivit comunicatului oficial, Lecornu a fost însărcinat să formeze un nou guvern, în ciuda valului de critici venite atât din partea stângii, cât și a dreptei.

Macron se confruntă acum cu presiuni majore de timp, întrucât bugetul pentru anul următor trebuie prezentat Parlamentului până luni, iar Constituția prevede că acest lucru poate fi făcut doar de către prim-ministru.

Franța traversează o criză politică profundă de la alegerile anticipate din 2024, când niciun partid nu a reușit să obțină majoritatea parlamentară. Formațiunea prezidențială, La République En Marche! (LREM, centrist, proeuropean), a pierdut teren în fața extremei drepte, ceea ce a slăbit capacitatea lui Macron de a forma o majoritate stabilă.

După reînnoirea mandatului, Sébastien Lecornu a declarat că va face „tot posibilul pentru ca Franța să aibă un buget până la sfârșitul anului”, încercând astfel să transmită un mesaj de continuitate și stabilitate în fața unui climat politic tot mai tensionat.