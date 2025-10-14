PSD anunță că va respinge amendamentele la Legea RCA care „afectează drepturile asiguraților”

PSD a anunțat marți că va respinge amendamentele la Legea RCA, care ar oferi asiguratorilor o poziție de forță față de persoanele asigurate. Partidul consideră că intervențiile legislative trebuie să protejeze beneficiile asiguraților și să nu favorizeze companiile de asigurări.

PSD precizează că amendamentele adoptate la Camera Deputaților limitează drepturile și beneficiile persoanelor asigurate, acordând o poziție de forță asiguratorilor.

„Deputații PSD vor vota împotriva amendamentelor depuse la Legea RCA, prin care sunt restrânse drastic drepturile asiguraților”, se arată într-un comunicat oficial al partidului.

Declarația a fost făcută marți, după analiza detaliată a modificărilor propuse în Comisia pentru buget și finanțe, care reglementează aplicarea polițelor RCA în România.

Social-democrații subliniază că legislația autohtonă trebuie să transpună Directiva 2021/2118/CE adoptată la nivel european, fără ca prevederile să fie manipulate în favoarea companiilor de asigurări.

PSD afirmă că va susține transpunerea în legislația românească a modificărilor aprobate la nivel european în domeniul asigurărilor de răspundere civilă auto (Directiva 2021/2118/CE), dar subliniază că această obligație a statului român nu trebuie folosită pentru a introduce prevederi care favorizează asiguratorii în detrimentul asiguraților.

PSD a explicat că susține practicarea unor prețuri rezonabile pentru reparațiile auto acoperite de polițele RCA și combaterea speculei din acest sector. Totuși, partidul avertizează că normalizarea raporturilor dintre firmele de asigurări și service-urile auto nu trebuie realizată în detrimentul plătitorilor de RCA, evidențiind necesitatea protejării drepturilor asiguraților în procesul de reglementare a pieței.

Proiectul de lege RCA aflat în Parlament prevede că asiguratorii ar putea stabili valoarea despăgubirilor, locul unde se fac reparațiile și momentul plății daunelor, ceea ce ar limita dreptul șoferilor de a alege service-ul și ar afecta relația dintre transportatori, service-uri și persoanele păgubite.