Lansare de succes pentru Blue Origin. Propulsorul a fost recuperat

Compania Blue Origin, a lui Jeff Bezos, a reușit, joi, să lanseze cu succes racheta New Glenn, având la bord nave spațiale gemene NASA destinate planetei Marte, potrivit anunțurilor succesive făcute de proprietarul companiei și NASA.

Lansarea fusese blocată zile întregi din cauza vremii, atât pe Pământ, cât și în spațiu, dar așteptarea a meritat: la cel de-al doilea zbor al rachetei, Blue Origin a reușit să recupereze propulsorul pentru a-l reutiliza.

Uralele de bucurie au răsunat la locul de lansare din Cape Canaveral, Florida, în timp ce propulsorul a aterizat grațios pe o platformă plutitoare.

Înainte de joi, doar SpaceX, compania lui Elon Musk, reușise să realizeze o astfel de manevră cu o rachetă de clasă orbitală.

Realizarea companiei Blue Origin vine pe fondul intensificării rivalității dintre cele două companii spațiale private deținute de miliardari, în contextul în care agenția spațială americană NASA a deschis recent ofertele pentru misiunea sa planificată pe Lună.

„A fost palpitant!”, a declarat Jared Isaacman - un aliat al lui Musk, pe care președintele Donald Trump l-a nominalizat recent din nou la conducerea NASA - felicitând Blue Origin.

Câteva personalități de la SpaceX au avut, de asemenea, laude la adresa rivalilor, inclusiv Elon Musk însuși: „Felicitări @JeffBezos și echipa @BlueOrigin!”, a spus el pe X.

Lansarea a fost amânată în mod repetat, duminică din cauza vremii de pe Pământ și miercuri din cauza vremii din spațiu.

A doua amânare a fost din cauza „activității solare extrem de ridicate”, despre care NASA se temea că ar putea afecta sau deteriora navele sale spațiale.

Și multiplele erori au dus la întârzieri din nou joi -- problemele pe care Blue Origin nu le-a explicat. Dar la ora locală 15:55 (22:55 ora Bucureștiului), New Glenn a decolat în sfârșit.

Racheta de 98 de metri are acum sarcina de a trimite nava spațială geamănă ESCAPADE a NASA pe Marte, în încercarea de a studia istoria climatică a Planetei Roșii, cu speranța ulterioară a explorării umane.

Aplauzele au răsunat încă o dată când nava spațială s-a desprins cu succes.

Joseph Westlake, heliofizician la NASA, a explicat în timpul transmisiunii web de joi cum sondele spațiale gemene numite „Blue” și „Gold” vor găsi mai întâi o „orbită de parcare benignă și sigură” pentru a face „măsurători despre vremea spațială de aici, de pe Pământ”.

Apoi, odată ce planetele vor fi atins alinierea ideală în toamna anului 2026, nava spațială va primi un impuls de la gravitația Pământului și va începe călătoria spre Marte, unde va ajunge în 2027.

Acest tip de lansare ar putea permite misiuni mai frecvente în viitor, deoarece acestea ar putea avea loc în afara perioadei de aliniere directă dintre Pământ și Marte, care are loc aproximativ o dată la doi ani.

Zborul inaugural al navei New Glenn din ianuarie a fost, de asemenea, un succes, deoarece sarcina sa utilă a atins orbita și a efectuat cu succes testele.

Dar primul său booster, care trebuia să fie reutilizabil, s-a pierdut în timpul coborârii.

Realizarea de joi semnalează faptul că Blue Origin este pe cale să reducă costurile prin reutilizarea boosterelor, în loc să le permită să se prăbușească în ocean.

„Lansare, aterizare, repetare - începe astăzi”, a declarat Eddie Seyffert, unul dintre comentatorii transmisiunii web a Blue Origin.

Și acest lucru vine în contextul în care al doilea mandat al președintelui american Donald Trump la Casa Albă a făcut ca administrația să exercite presiuni asupra NASA pentru a accelera progresul în trimiterea unei misiuni cu echipaj uman pe Lună, în contextul unei competiții cu China.

George Nield - un director executiv în domeniul aerospațial a cărui activitate promovează industria spațială comercială și care a zburat cu Blue Origin în trecut - a declarat pentru AFP că această lansare a fost o mare victorie pentru Blue Origin.

Nield a numit-o „un impuls major de încredere pentru Blue Origin și va oferi companiei credibilitate și încrederea de a merge mai departe cu sprijinirea programului Artemis, a călătoriilor pe Lună și pe Marte și a altor lucruri care se întâmplă pe orbita joasă a Pământului, cum ar fi stațiile spațiale comerciale și multe alte proiecte”.