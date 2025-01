International Vești proaste pentru Bezos. New Glenn a ajuns pe orbită, dar succesul a fost de scurtă durată







Racheta gigantică New Glenn a Blue Origin a decolat din Florida joi dimineață devreme în prima sa misiune în spațiu, un pas inaugural în orbita Pământului pentru compania spațială a lui Jeff Bezos, care își propune să rivalizeze cu SpaceX în afacerea lansărilor de sateliți.

New Glenn a fost lansat de la Cape Canaveral Space Force Station

Cu o înălțime de treizeci de etaje și un prim stadiu reutilizabil, New Glenn a fost lansat în jurul orei 2 a.m. ET (0700 GMT) de pe rampa de lansare a Blue Origin de la Cape Canaveral Space Force Station, cele șapte motoare ale sale răsunând pe o rază de câțiva kilometri sub cerul înnorat în a doua încercare de lansare a săptămânii.

Sute de angajați de la sediul companiei din Kent, Washington și de la fabrica de rachete din Cape Canaveral, Florida au izbucnit în aplauze când vicepreședintele Blue Origin, Ariane Cornell, a anunțat că a doua etapă a rachetei a ajuns pe orbită, atingând un obiectiv mult așteptat.

„Am atins obiectivul nostru principal, critic, numărul unu, am ajuns în orbită în siguranță,” a spus Cornell într-un live stream al companiei. „Și, dragilor, am reușit din prima încercare.”

New Glenn nu a efectuat aterizarea

Primul stadiu al rachetei reutilizabile urma să aterizeze pe o barjă în Oceanul Atlantic după ce s-a separat de al doilea stadiu, dar nu a reușit să efectueze acea aterizare, a confirmat Cornell. Telemetria de la booster s-a întrerupt la câteva minute după decolare.

„De fapt, am pierdut boosterul,” a spus Cornell.

Culminarea unei călătorii de dezvoltare de un deceniu, în valoare de miliarde de dolari, misiunea marchează prima călătorie a Blue Origin în orbita Pământului în cei 25 de ani de la înființarea companiei de către Bezos.

Bezos a declarat pentru Reuters duminică, înainte de prima încercare de lansare a Blue Origin, că era cel mai nervos în legătură cu aterizarea booster-ului.

Bezos: reușirea aterizării ar fi „cireașa de pe tort"

Dar el a adăugat că reușirea aterizării ar fi „cireașa de pe tort" dacă ar putea atinge etapa de a plasa încărcătura pe orbita dorită.

Prima încercare de lansare a rachetei de luni a fost anulată în jurul orei 3 dimineața ET deoarece gheața s-a acumulat pe o conductă de combustibil. Joi, compania nu a raportat nicio problemă înainte de lansare.

New Glen, cea mai recentă rachetă americană

New Glenn este cea mai recentă rachetă americană care debutează în ultimii ani, pe măsură ce guvernele și companiile private își întăresc programele spațiale și concurează pentru a provoca SpaceX-ul lui Elon Musk și munca sa de bază Falcon 9.

Racheta gigantică Space Launch System a NASA a avut un debut de succes în 2022, la fel și racheta Vulcan anul trecut de la United Launch Alliance, joint venture-ul de lansare al Boeing și Lockheed Martin.

New Glenn este aproximativ de două ori mai puternic decât Falcon 9, cea mai activă rachetă din lume, având un diametru al compartimentului de încărcare de două ori mai mare pentru a putea transporta loturi mai mari de sateliți. Blue Origin nu a dezvăluit prețul lansării rachetei. Falcon 9 începe de la aproximativ 62 de milioane de dolari.

New Glenn concurează cu Starship

Dezvoltarea New Glenn a trecut prin trei directori executivi ai Blue Origin și a întâmpinat numeroase întârzieri pe măsură ce SpaceX a crescut într-un gigant al industriei.

Racheta gigantică Starship de generație următoare, aflată în dezvoltare la SpaceX, cu care New Glenn va concura, este așteptată să zguduie și mai mult industria cu zboruri ieftine în spațiu și reutilizare completă.

Bezos, la sfârșitul anului 2023, a decis să accelereze lucrurile la Blue Origin, prioritizând dezvoltarea New Glenn și a motoarelor sale BE-4. El l-a numit pe Limp, un veteran al Amazon, ca CEO, pe care angajații spun că a introdus un sentiment de urgență pentru a concura cu SpaceX.