Washington Post își reduce personalul, angajații solicită sprijinul lui Jeff Bezos

Angajații cotidianului Washington Post i-au adresat un apel direct la miliardarul Jeff Bezos, solicitându-i sprijinul pentru a evita o criză majoră în redacție. Inițiativa vine pe fondul temerilor legate de un val semnificativ de concedieri, care ar putea afecta până la 300 de posturi din companiei, informează Fox News.

Angajații de la Washington Post au decis să apeleze direct la proprietarul publicației, miliardarul Jeff Bezos, trimițând o scrisoare cu un ton alarmant și lansând pe rețelele de socializare mesajul „#SaveThePost”. Demersul vine în contextul unor disponibilizări ample care par tot mai iminente.

Ultimii ani au fost marcați de instabilitate pentru prestigiosul cotidian american. Pierderile financiare consistente, plecarea unor jurnaliști cu experiență către instituții media rivale și scăderea moralului în redacție au conturat un climat tensionat.

Conducerea Washington Post încearcă de aproape doi ani să readucă publicația la pragul de rentabilitate, după ce în 2024 au fost raportate pierderi de aproximativ 100 de milioane de dolari. Reducerea personalului este văzută drept una dintre măsurile-cheie pentru atingerea acestui obiectiv.

Potrivit fostului jurnalist media Paul Farhi, care a părăsit ziarul în 2023 după 35 de ani de activitate, dar rămâne conectat la ceea ce se întâmplă în redacție, discuțiile interne indică posibile concedieri ce ar putea ajunge la circa 300 de angajați. Printre cei vizați s-ar număra reporteri din departamentele de sport și politică externă, precum și personal din afara redacției.

Informațiile au circulat inițial sub formă de zvonuri, mai ales pe parcursul weekendului, când mai multe relatări au amplificat starea de neliniște din cadrul publicației. Lipsa unei comunicări oficiale clare a accentuat îngrijorarea angajaților, determinând corespondenții internaționali ai ziarului să îi adreseze o scrisoare directă lui Jeff Bezos, în speranța unei intervenții decisive.

Într-o notă confirmată de Fox News Digital, aceștia au subliniat rolul esențial al corespondenților din întreaga lume: „Suntem corespondenții internaționali ai The Washington Post și vă rugăm să păstrați acoperirea globală a ziarului nostru. Ne temem că va fi mult slăbită din cauza reducerilor viitoare”.

„Din birouri din întreaga lume, echipa noastră internațională premiată eclipsează în mod regulat New York Times, Wall Street Journal și alte publicații importante de știri, în ciuda faptului că are deja mult mai puțini reporteri”, au scris ei. „Reducerea acestui personal cu resurse mari, călit în luptă și neobosit ar împiedica capacitatea The Post de a răspunde la cele mai mari evoluții ale știrilor care apar la orizont”, se mai arată în scrisoare.

„Salut @JeffBezos. Nu vom uita niciodată sprijinul tău pentru munca noastră esențială de documentare a războiului din Ucraina, care încă face ravagii. Soția ta a numit echipa noastră „faruri de speranță puternice”. Ne riscăm viața pentru poveștile pe care le cer cititorii noștri. Vă rugăm să aveți încredere în noi și să #SaveThePost”, a scris șefa biroului din Ucraina, Siobhán O'Grady, pe X.

Corespondenta Lizzie Johnson, aflată în Ucraina, a împărtășit o imagine din locul unde își desfășoară activitatea, subliniind condițiile dificile cu care se confruntă: fără electricitate, fără încălzire și fără apă curentă. În ciuda acestor provocări, ea a mărturisit că se simte „mândră să fie corespondent străin” pentru ziarul său.

„Îmi iubesc meseria. În fiecare zi, îmi pun viața în pericol pentru slujba mea. Și mi-ar plăcea foarte mult să-mi păstrez slujba, povestind din prima linie a unui război care remodelează lumea. (Cred că cititorii Washington Post ar fi de acord că o relatare internațională este vitală.) Vă rog, @JeffBezos”, a scris Johnson .

„Din iunie, am relatat despre atacurile SUA/Israel, o criză gravă a apei, constrângerile statului asupra sectorului privat și, acum, violența oribilă a guvernului împotriva protestatarilor. Nu-mi doresc nimic mai mult decât să continui să fac această muncă importantă. #SaveThePost”, a scris Torbati .

Corespondentul din Orientul Mijlociu, Loveday Morris, a postat : „Astăzi, o sursă m-a avertizat că liniile mele de raportare m-ar putea ucide. Doar o zi obișnuită ca și corespondent străin. Nu pot număra de câte ori am fost atacat sau am văzut geamuri zdrăngănind din cauza exploziilor. Personalul nostru internațional riscă atât de mult pentru a aduce acasă știri, #SaveThePost”.

Matt Viser, șeful biroului de la Casa Albă pentru Washington Post, a atras atenția asupra rolului crucial al corespondenților străini, cerând sprijinul lui Jeff Bezos: „Colegii noștri din străinătate sunt esențiali pentru a înțelege ce se întâmplă în lume. În ultimii cinci ani, relatând despre Casa Albă, am realizat cât de mult ne bazăm pe ei și cât de mult am fi afectați fără ei”, a scris Viser pe Twitter.

Îngrijorările apar pe fondul unor modificări recente la ziar. Personalul a fost informat vineri seară că reporteri din secția sport nu vor fi trimiși la Jocurile Olimpice de iarnă din Italia, decizie care pare să fi fost suspendată ulterior. Dylan Byers de la Puck a raportat sâmbătă că urmează „concedieri masive”, iar secțiile de sport și corespondenți străini ar putea fi afectate cel mai mult.

În paralel, personalul străin a fost avertizat că locurile lor de muncă sunt în pericol și li s-a cerut să evite călătoriile în zone cu risc ridicat începând cu 1 februarie, ceea ce sugerează pregătirea unor reduceri de personal, dar Washington Post nu a oferit încă explicații oficiale.

Jeff Bezos, care a cumpărat ziarul în 2013 pentru 250 de milioane de dolari, a fost criticat anterior pentru implicarea sa limitată în conducerea publicației.

Fostul verificator de informații Glenn Kessler l-a numit anul trecut „proprietar absent”, subliniind că succesul unei publicații necesită dedicare constantă.

În 2024, Bezos a stârnit controverse când a retras brusc sprijinul ziarului pentru Kamala Harris, decizie care a dus la pierderi masive de abonați și demisii în rândul personalului.

De asemenea, anul trecut, directorul executiv al ziarului, William Lewis, le-a sugerat angajaților să cumpere participații la ziar dacă nu se simt „aliniați” cu direcția editorială, care a inclus o reorganizare a secțiunii de opinii pentru „o promovare mai accentuată a valorilor americane”.