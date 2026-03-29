Pasagerii, sfătuiți să evite o anumită ținută când călătoresc cu avionul

Pasagerii sunt îndemnați să evite purtarea hainelor albe și a pantalonilor scurți în timpul zborurilor, după mai multe avertismente apărute în mediul online privind igiena și confortul în avion, relatează express.co.uk.

Persoanele care călătoresc cu avionul sunt din ce în ce mai des avertizate să acorde atenție alegerii ținutei purtate în aeroport și la bord. Deși mulți pasageri își aleg hainele în funcție de confort sau aspect, anumite recomandări apărute în mediul online indică faptul că unele culori și articole vestimentare pot crea situații neplăcute în timpul zborului.

Recent, a fost semnalat faptul că o culoare populară ar trebui evitată în timpul călătoriilor cu avionul, din cauza riscurilor legate de murdărire și igienă. În paralel, discuțiile din spațiul public au readus în atenție și alte greșeli frecvente în alegerea ținutelor de zbor, care pot influența experiența pasagerilor la bord.

O utilizatoare pe nume Lauren Tan a distribuit pe TikTok o experiență personală legată de ținuta purtată într-un zbor. Într-un videoclip devenit viral și vizionat de mai multe ori, aceasta a atras atenția asupra igienei scaunelor din avion.

„Bună tuturor, acesta este anunțul vostru de serviciu public ca să nu purtați niciodată pantaloni scurți într-un zbor, pentru că uitați-vă la asta. În caz că vă întrebați, da, port o pereche de pantaloni scurți albi”, a declarat ea.

În imagini, aceasta șterge scaunul aeronavei de mai multe ori, observând urme vizibile de murdărie pe material. Reacțiile utilizatorilor nu au întârziat să apară în secțiunea de comentarii.

„De aceea port doar pantaloni negri când zbor”, a scris un utilizator.

Un alt comentariu a subliniat aspecte legate de igienă: „Curelele de siguranță – asigurați-vă că le curățați și pe ele. Sunt mai rele decât scaunele.”

„Pantalonii scurți sunt doar pentru sport și pentru acasă. Simplu”, a fost o altă reacție.

„Între sosire și plecare nu au mult timp să curețe și să pregătească cabina, mai ales la zborurile low-cost și pe distanțe scurte”, a scris un alt utilizator.

În urma acestor discuții, în spațiul public a fost reluată recomandarea de a evita hainele albe în timpul zborurilor. Motivul principal este legat de vizibilitatea ridicată a murdăriei. Într-un mediu aglomerat precum aeroportul sau cabina avionului, riscul de contact cu diverse suprafețe este ridicat, iar petele sau impuritățile devin mult mai evidente pe materiale deschise la culoare.

De asemenea, spațiul limitat din avion crește probabilitatea contactului cu alimente, băuturi sau bagaje, ceea ce poate duce la pătarea rapidă a hainelor. În astfel de cazuri, culorile închise sunt preferate de unii pasageri pentru a masca eventualele urme apărute în timpul călătoriei.

În ceea ce privește pantalonii scurți, recomandările din mediul online fac referire în special la aspecte de igienă și confort. Contactul direct al pielii cu scaunele aeronavei este considerat mai puțin igienic, iar hainele lungi pot oferi o barieră suplimentară. Totodată, acestea pot contribui la protecția împotriva temperaturilor scăzute din cabină și la evitarea disconfortului cauzat de suprafețele scaunelor.