Social

Pasagerii, sfătuiți să evite o anumită ținută când călătoresc cu avionul

Comentează știrea
Pasagerii, sfătuiți să evite o anumită ținută când călătoresc cu avionulPasageri. Sursa foto: Freepik
Din cuprinsul articolului

Pasagerii sunt îndemnați să evite purtarea hainelor albe și a pantalonilor scurți în timpul zborurilor, după mai multe avertismente apărute în mediul online privind igiena și confortul în avion, relatează express.co.uk.

Avertisment transmis pasagerilor privind ținuta de călătorie cu avionul

Persoanele care călătoresc cu avionul sunt din ce în ce mai des avertizate să acorde atenție alegerii ținutei purtate în aeroport și la bord. Deși mulți pasageri își aleg hainele în funcție de confort sau aspect, anumite recomandări apărute în mediul online indică faptul că unele culori și articole vestimentare pot crea situații neplăcute în timpul zborului.

Recent, a fost semnalat faptul că o culoare populară ar trebui evitată în timpul călătoriilor cu avionul, din cauza riscurilor legate de murdărire și igienă. În paralel, discuțiile din spațiul public au readus în atenție și alte greșeli frecvente în alegerea ținutelor de zbor, care pot influența experiența pasagerilor la bord.

O experiență relatată pe TikTok a readus discuția în atenție

O utilizatoare pe nume Lauren Tan a distribuit pe TikTok o experiență personală legată de ținuta purtată într-un zbor. Într-un videoclip devenit viral și vizionat de mai multe ori, aceasta a atras atenția asupra igienei scaunelor din avion.

Singurii români liniștiți, chiar dacă la pompă prețurile au depășit și 11 lei
Singurii români liniștiți, chiar dacă la pompă prețurile au depășit și 11 lei
Pensionarii nu scapă de furia lui Putin. A decis să transfere forțat economiile bătrânilor
Pensionarii nu scapă de furia lui Putin. A decis să transfere forțat economiile bătrânilor

Bună tuturor, acesta este anunțul vostru de serviciu public ca să nu purtați niciodată pantaloni scurți într-un zbor, pentru că uitați-vă la asta. În caz că vă întrebați, da, port o pereche de pantaloni scurți albi”, a declarat ea.

În imagini, aceasta șterge scaunul aeronavei de mai multe ori, observând urme vizibile de murdărie pe material. Reacțiile utilizatorilor nu au întârziat să apară în secțiunea de comentarii.

Pasageri

Pasageri. Sursa foto. Pixabay

Ce reacții au avut utilizatorii

De aceea port doar pantaloni negri când zbor”, a scris un utilizator.

Un alt comentariu a subliniat aspecte legate de igienă: „Curelele de siguranță – asigurați-vă că le curățați și pe ele. Sunt mai rele decât scaunele.

Pantalonii scurți sunt doar pentru sport și pentru acasă. Simplu”, a fost o altă reacție.

„Între sosire și plecare nu au mult timp să curețe și să pregătească cabina, mai ales la zborurile low-cost și pe distanțe scurte”, a scris un alt utilizator.

De ce ar trebui pasagerii să evite hainele albe și pantalonii scurți în timpul călătoriilor cu avionul

În urma acestor discuții, în spațiul public a fost reluată recomandarea de a evita hainele albe în timpul zborurilor. Motivul principal este legat de vizibilitatea ridicată a murdăriei. Într-un mediu aglomerat precum aeroportul sau cabina avionului, riscul de contact cu diverse suprafețe este ridicat, iar petele sau impuritățile devin mult mai evidente pe materiale deschise la culoare.

De asemenea, spațiul limitat din avion crește probabilitatea contactului cu alimente, băuturi sau bagaje, ceea ce poate duce la pătarea rapidă a hainelor. În astfel de cazuri, culorile închise sunt preferate de unii pasageri pentru a masca eventualele urme apărute în timpul călătoriei.

În ceea ce privește pantalonii scurți, recomandările din mediul online fac referire în special la aspecte de igienă și confort. Contactul direct al pielii cu scaunele aeronavei este considerat mai puțin igienic, iar hainele lungi pot oferi o barieră suplimentară. Totodată, acestea pot contribui la protecția împotriva temperaturilor scăzute din cabină și la evitarea disconfortului cauzat de suprafețele scaunelor.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

16:15 - Standardele de frumusețe din toată lumea. Diferă de la o țară la alta
16:08 - Mihai Mîțu: Sprijinul constant al României accelerează integrarea europeană a Republicii Moldova
16:00 - Singurii români liniștiți, chiar dacă la pompă prețurile au depășit și 11 lei
15:49 - Sorin Grindeanu critică planul de reforme pe care îl are Ilie Bolojan și îl compară cu un tabel Excel
15:40 - Klaus Iohannis, apariție publică rară. Cum a fost surprins la slujba de Florii
15:29 - O încărcătură intactă de pe o navă romană veche de 2.000 de ani, recuperată dintr-un lac elvețian

HAI România!

Criză provocată de războiul din Iran va avea consecințe pe durata multor ani
Criză provocată de războiul din Iran va avea consecințe pe durata multor ani
Donald Trump își pune în practică ideile pe care le are de zeci de ani. Ce obiectiv avea președintele SUA
Donald Trump își pune în practică ideile pe care le are de zeci de ani. Ce obiectiv avea președintele SUA
Care este marele păcat al premierului Ilie Bolojan. O problemă de nerezolvat
Care este marele păcat al premierului Ilie Bolojan. O problemă de nerezolvat

Proiecte speciale