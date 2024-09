Social De ce trebuie să alegi cel mai prost loc într-un avion. Sfaturile unui călător obișnuit







Un călător obișnuit a recomandat să alegeți întotdeauna cel mai „prost” loc atunci când călătoriți la înălțime.

Dacă nu vă permiteți să cheltuiți pe bilete la clasa business, călătoriile cu avionul pot fi destul de inconfortabile, mai ales dacă zburați pe distanțe lungi.

De ce să alegi cel mai prost loc din avion

După câteva ore de zbor, este posibil să vă doară puțin, filmele de pe televizoarele din avion vă vor părea plictisitoare și nimic nu va părea mai tentant decât o plimbare plăcută în aer curat.

Un călător experimentat are câteva sfaturi pentru a face călătoria puțin mai suportabilă. În timp ce majoritatea călătorilor se stresează să aleagă cel mai bun loc din avion, John Burfitt spune că el alege întotdeauna „cel mai prost” loc din avion când călătorește. Acesta este locul de la fereastră din spate, lângă toalete.

Călătorul a susținut anterior că poate fi de fapt cel mai relaxant loc în care să stai. Asta în ciuda reputației sale proaste. După ce a petrecut un zbor întreg fiind lovit în spate de un pasager, John a jurat să nu mai repete experiența.

Descoperirea locului perfect

Spre sfârșitul călătoriei, a mers pe culoar pentru a ajunge la toaletă. Atunci a realizat că în spatele ultimului rând de scaune nu se afla decât un perete. Dacă stătea acolo, nimeni nu-l mai putea lovi vreodată în spate, a concluzionat John.

„În acea clipă, am decis că rândul din spate va fi singurul loc în care voi sta de acum înainte”, a scris el. „În mod sigur, la următorul meu zbor, am rezervat în rândul din spate al cabinei și, chiar mai bine, locul meu a fost cel de lângă fereastră. În timp ce mă cuibăream în acel colț, am descoperit ce înseamnă adevărata dragoste pentru o companie aeriană. Tocmai găsisem cel mai bun loc din avion”.

Alte avantaje includ faptul că nu vei fi lovit niciodată de căruciorul cu băuturi, nu vei fi lovit de pasagerii care își întind picioarele pe culoar și vei putea să te sprijini de peretele din colț pentru a adormi. Desigur, puteți încerca să obțineți și Sfântul Graal al călătoriilor. Asta înseamnă un „upgrade” gratuit la clasa întâi. Deși cei mai mulți cred că este un mit, însoțitorii de bord au dezvăluit că ei chiar acordă „upgrade-uri” pasagerilor. Singura condiție este să porți ținuta potrivită, potrivit mirror.