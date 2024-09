Incident aviatic în Statele Unite. Două avioane s-au ciocnit pe un aeroport

Statele Unite. Incident grav pe un aeroport din Statele Unite. Două avioane de pasageri s-au ciocnit, în Atlanta, după o serie de manevre simultane pe care le-au făcut pe pistele de decolare.

Călătorii aflați în cele două avioane care s-au ciocnit pe pista din Atlanta nu au avut de suferit. Ei au tras o sperietură zdravănă, în condițiile în care cele două aeronave nu au reușit să evite impactul.

Ciocnirea celor două avioane, de pe aeroportul din Atlanta, a fost filmată și fotografiată de martorii care au asistat la acest incident. Potrivit autorităților, a fost implicat un avion Airbus și un alt aparat de dimensiuni mai mici, Bombardier. Cele două aparate au manevrat unul în apropierea celuilalt, dat fiind că pistele pe care se aflau sunt învecinate.

Nava Airbus urma să decoleze și să zboare spre Tokyo, conform informațiilor de la fața locului.

În urma acestui incident, pasagerii au tras o sperietură zdravănă. Martorii la incident spun că au auzit zgomote foarte puternice, provocate de impactul celor două aeronave. Din fericire nu a fost nimeni rănit.

"The Whole Tail of that CRJ is Off!" : The ATC Communication during the collision event between Delta Airbus A350-941 and Delta Connect CRJ-900LR at Atlanta's Hartsfield-Jackson Int'l Airport Earlier Today.#aircraft #airport #aviation https://t.co/yXGcLS6V2t pic.twitter.com/OP1HgzR4qm

— FL360aero (@fl360aero) September 11, 2024