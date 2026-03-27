Monden

Prințesa Kate, în centrul atenției la Catedrala Canterbury, din cauza ținutei

Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Prințul William și Prințesa Kate au participat miercuri la Catedrala Canterbury pentru ceremonia de întronare a Danei Sarah Mullally în funcția de Arhiepiscop de Canterbury. Evenimentul a marcat un moment simbolic pentru Biserica Angliei, fiind prima femeie care preia această poziție înaltă, potrivit express.co.uk.

Prințesa Kate și Prințul William, în centrul atenției

Pentru această ocazie, Prințesa Kate a ales o ținută elegantă, compusă dintr-o pălărie alb-negru semnată de Juliette Botterill și un palton sofisticat de la Suzannah London, acompaniindu-l pe William la ceremonia oficială.

 

View this post on Instagram

 

Ilie Bolojan acuză blocaje în energie. Capacitățile sunt rezervate mult peste necesar
Cea mai mare provocare pentru JD Vance: să facă pace cu Iranul. Actualul vicepreședinte își joacă viitorul
A post shared by Catherine Princess of Wales (@katemiddletonprincessofwalesuk)

Judi James, expert în limbaj corporal, a declarat că alegerea vestimentară și postura Prințesei transmit un mesaj clar de autoritate și putere: „Kate a oferit un echilibru vizual: cu o femeie învestită Arhiepiscop, aspectul ei transmite putere și fermitate regală, elegantă și impunătoare.”

James a observat și detalii subtile în alegerea culorilor: „Aceasta este a doua oară când poartă gri, o nuanță asociată în mod tradițional cu mediul de afaceri, ceea ce sugerează dorința de a fi luată în serios în privința influenței sale regale.”

Un simbol al poziției

De asemenea, ținuta în carouri purtată de Prințesa de Wales a avut margini negre, pentru a accentua claritatea și fermitatea vizuală, un detaliu inspirat de stilul de putere adoptat de Margaret Thatcher în perioada în care a fost prim-ministru.

Participarea cuplului a atras atenția

Experții au apreciat că ținuta lui Kate nu a fost doar un gest de modă, ci un simbol al poziției ei în cadrul Familiei Regale și al rolului său tot mai proeminent în contextul regal contemporan. Prin alegerea acestei ținute monocrome și a unei pălării cu accente contrastante, Kate a reușit să transmită un mesaj subtil, dar ferm, privind maturizarea și autoritatea ei în cadrul instituției regale.

Participarea cuplului la acest eveniment a atras atenția opiniei publice și a specialiștilor în limbaj corporal, fiind considerată o demonstrație de eleganță și putere discretă, aliniată cu schimbările recente din Familia Regală britanică.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

15:02 - Marina mexicană caută două veliere dispărute între Mexic și Cuba
14:53 - Prințesa Kate, în centrul atenției la Catedrala Canterbury, din cauza ținutei
14:47 - Doi neanderthalieni, descoperiți în aceeași peșteră siberiană, la o distanță de 10.000 de ani
14:42 - Evenimentul Istoric Nr.97 vă așteaptă să-i descoperiți analizele și dezvăluirile
14:36 - Ilie Bolojan acuză blocaje în energie. Capacitățile sunt rezervate mult peste necesar
14:29 - Cea mai mare provocare pentru JD Vance: să facă pace cu Iranul. Actualul vicepreședinte își joacă viitorul

HAI România!

Apocalipsa după Georgescu. Avertismentul spionilor britanici
Înainte de spovedanie
Robert Turcescu, despre motivul pentru care Sorin Grindeanu s-a văzut cu oficialii UE
Proiecte speciale