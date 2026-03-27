Prințesa Kate, în centrul atenției la Catedrala Canterbury, din cauza ținutei

Prințul William și Prințesa Kate au participat miercuri la Catedrala Canterbury pentru ceremonia de întronare a Danei Sarah Mullally în funcția de Arhiepiscop de Canterbury. Evenimentul a marcat un moment simbolic pentru Biserica Angliei, fiind prima femeie care preia această poziție înaltă, potrivit express.co.uk.

Pentru această ocazie, Prințesa Kate a ales o ținută elegantă, compusă dintr-o pălărie alb-negru semnată de Juliette Botterill și un palton sofisticat de la Suzannah London, acompaniindu-l pe William la ceremonia oficială.

Judi James, expert în limbaj corporal, a declarat că alegerea vestimentară și postura Prințesei transmit un mesaj clar de autoritate și putere: „Kate a oferit un echilibru vizual: cu o femeie învestită Arhiepiscop, aspectul ei transmite putere și fermitate regală, elegantă și impunătoare.”

James a observat și detalii subtile în alegerea culorilor: „Aceasta este a doua oară când poartă gri, o nuanță asociată în mod tradițional cu mediul de afaceri, ceea ce sugerează dorința de a fi luată în serios în privința influenței sale regale.”

De asemenea, ținuta în carouri purtată de Prințesa de Wales a avut margini negre, pentru a accentua claritatea și fermitatea vizuală, un detaliu inspirat de stilul de putere adoptat de Margaret Thatcher în perioada în care a fost prim-ministru.

Experții au apreciat că ținuta lui Kate nu a fost doar un gest de modă, ci un simbol al poziției ei în cadrul Familiei Regale și al rolului său tot mai proeminent în contextul regal contemporan. Prin alegerea acestei ținute monocrome și a unei pălării cu accente contrastante, Kate a reușit să transmită un mesaj subtil, dar ferm, privind maturizarea și autoritatea ei în cadrul instituției regale.

Participarea cuplului la acest eveniment a atras atenția opiniei publice și a specialiștilor în limbaj corporal, fiind considerată o demonstrație de eleganță și putere discretă, aliniată cu schimbările recente din Familia Regală britanică.