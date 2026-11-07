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Decizie importantă în familia lui Bruce Willis. Ce se va întâmpla după moartea actorului

Decizie importantă în familia lui Bruce Willis. Ce se va întâmpla după moartea actoruluiSoţia lui Bruce Willis, noi declarații. Nu crede că actorul este conştient de boala de care suferă.Sursă foto: Instagram
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Din cuprinsul articolului

Familia actorului Bruce Willis, diagnosticat cu demență frontotemporală, a hotărât ca, după decesul acestuia, creierul său să fie donat pentru cercetare medicală. Decizia a fost prezentată de soția sa, Emma Heming, într-o carte publicată în 2025 și a fost luată împreună cu fiicele actorului și cu fosta sa soție, Demi Moore. Familia speră ca această contribuție să ajute la înțelegerea bolii de care suferă starul de la Hollywood.

Bruce Willis, în vârstă de 71 de ani, s-a retras din cinematografie după apariția unor probleme grave de sănătate. Actorul, cunoscut pentru rolurile din seria „Die Hard”, trăiește cu demență frontotemporală, iar familia sa a decis să sprijine cercetările asupra acestei afecțiuni. Potrivit publicației italiene Corriere della Sera, apropiații actorului au hotărât ca, după moartea acestuia, creierul să fie pus la dispoziția oamenilor de știință.

Decizia ar putea contribui la studiile medicale dedicate bolilor neurodegenerative și la identificarea unor informații noi despre modificările produse la nivel cerebral.

Emma Heming a vorbit despre decizia familiei într-o carte

Soția actorului, Emma Heming, a făcut publică hotărârea în volumul „O călătorie neașteptată”, apărut în 2025.

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Cartea prezintă schimbările din viața familiei după diagnosticul primit de Bruce Willis și dificultățile cu care aceasta s-a confruntat.

Hotărârea privind donarea creierului a fost luată împreună cu Rumer, Scout și Tallulah, fiicele actorului, dar și cu Demi Moore, fosta sa soție.

Subiectul a revenit în atenția publicului după ce Emma Heming a publicat, la începutul lunii octombrie, o fotografie cu Bruce Willis, în contextul lunii dedicate demenței frontotemporale.

Mesajul transmis de soția lui Bruce Willis

Emma Heming a vorbit despre dorința de a transforma experiența familiei într-un sprijin pentru alte persoane afectate de demență.

„Nu voi permite ca diagnosticul lui să fie în zadar”, a scris aceasta.

Soția actorului s-a referit la activitatea organizației The Emma & Bruce Willis Fund, înființată pentru susținerea familiilor care se confruntă cu diferite forme de demență. Fundația urmărește inclusiv sprijinirea persoanelor care îngrijesc pacienți diagnosticați cu asemenea afecțiuni. Emma Heming a declarat că Bruce Willis ar aprecia faptul că experiența sa poate contribui la ajutorarea altor familii.

„Știu cât de mândru ar fi să știe că ajută familiile care trăiesc cu DFT și alte forme de demență, precum și îngrijitorii acestora, să fie văzuți și ascultați”, a adăugat Emma Heming.

Aceasta a transmis și un mesaj despre rolul pe care actorul continuă să îl aibă în viața celor apropiați.

„În acest nou capitol al vieții sale, Bruce continuă să-și construiască moștenirea. Este și va fi întotdeauna o legendă. Și sunt atât de mândră că sunt soția lui”, a mai scris aceasta.

Bruce Willis și familia

Bruce Willis și familia. Sursă foto: Instagram

Cum a evoluat boala lui Bruce Willis

Problemele de sănătate ale actorului au devenit publice în 2022, când familia a anunțat că acesta fusese diagnosticat cu afazie.

Afecțiunea i-a afectat capacitatea de comunicare, iar Bruce Willis a renunțat la cariera cinematografică.

În 2023, medicii au stabilit un diagnostic mai exact, confirmând că actorul suferă de demență frontotemporală, cunoscută și prin abrevierea DFT. Este vorba despre o afecțiune neurodegenerativă progresivă, care poate produce modificări ale limbajului, comportamentului și personalității. Conform informațiilor comunicate de apropiați, actorul și-a pierdut capacitatea de a se exprima și nu conștientizează boala de care suferă.

De ce ar putea fi importantă donarea creierului pentru cercetare

Studierea țesutului cerebral după deces poate oferi cercetătorilor informații despre modificările provocate de bolile neurodegenerative.

În cazul persoanelor diagnosticate cu demență frontotemporală, asemenea analize pot contribui la o înțelegere mai bună a proceselor care afectează creierul.

Cercetările ar putea ajuta, în timp, la dezvoltarea unor metode mai eficiente de prevenire și tratament. Aceasta este și speranța familiei lui Bruce Willis, care a ales să pună viitoarea donație în sprijinul studiilor dedicate bolii actorului.

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