Bruce Willis și boala de care suferă. Speranțele de care se agață apropiații

Bruce Willis a fost diagnosticat cu demenţă frontotemporală. Emma Heming Willis, soţia actorului, a declarat luni că nu ştie dacă acesta este conştient de boala de care suferă.Ea a mai spus că toată familia trece prin momente dificile de când a aflat diagnosticul.

Soția lui Bruce Willis face noi declarații

„Este greu pentru persoana diagnosticată. Este greu şi pentru familie (…) Când se spune că este o boală de familie, chiar e”, a declarat modelul în vârstă de 45 de ani.

Cu toate astea, soția actorului a spus că se întâmplă și „lucruri frumoase” în viața lor și că Bruce își dorește ca ea şi fiicele lor să continue să simtă „bucuria vieţii”, potrivit observatornews.

Nu există tratament pentru boala lui

Recent, medicii l-au diagnostic pe actor cu demenţă frontotemporală. Apropiații acestuia au spus că familia lui este împăcată că a primit un diagnostic clar, dar că nu știe ce va urma. Degenerescenţa frontotemporală (FTD) este o boala neurodegenerativă, înrudită cu boala Alzheimer. Persoanele cu DFT pot avea probleme de memorie, modificări de comportament sau dificultăţi de vorbire sau de mişcare.

„Din păcate, dificultăţile de comunicare sunt doar un simptom al bolii cu care se confruntă Bruce”, au declarat apropoații.„ Familia este împăcată că are în sfârşit un diagnostic clar”.

Apropiații actorului au mai declarat că momentan nu există niciun tratament pentru boala acestuia și că medicii speră să găsească o soluție.„În prezent, nu există niciun tratament pentru această boală, o realitate care sperăm să se schimbe în anii următori. Pe măsură ce starea lui Bruce progresează, sperăm că media se va concentra pe scoaterea la lumină a acestei boli care necesită mult mai multă conştientizare şi cercetare”, au subliniat apropiații actorului.

Bruce Willis a renunțat la actorie

Bruce Willis a renunțat la actorie în 2022 din cauza problemelor de sănătate. El a debutat ca actor în prima parte a anilor 1980, când a interpretat roluri secundare în mai multe filme, inclusiv în producţia „The Verdict”, regizată de Sidney Lumet. El s-a făcut cu adevărat remarcat în serialul „Moonlighting”, produs de postul ABC şi în care a jucat alături de Cybill Shepherd, dar și în filmul de acţiune „Die Hard” din 1988.

El a jucat și în „The Last Boy Scout” (1991), „Pulp Fiction” (1994), „12 Monkeys” (1995), „Last Man Standing”(1996), „The Fifth Element” (1997), „Armageddon” (1998), „The Sixth Sense” (1999), „Hart’s War” (2002), „Tears of the Sun” (2003), „Hostage” (2005), „Lucky Number Slevin” (2006), „Surrogates” (2009), „Moonrise Kingdom” (2012), „Rock the Kasbah” (2015) şi „Motherless Brooklyn” (2019).