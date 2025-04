Monden Adi Minune, moment delicat. I s-a văzut tatuajul în toată splendoarea







Adi Minune este unul dintre interpreții de manele care își ține ascuns tatuajul, deși are o însemnătate puternică pentru el. Iată însă că atunci când situația o cere îl arată în toată splendoarea.

Adi Minune are tot spatele tatuat

Manelistul și-a tatuat o scenă din biblie semn că este foarte credincios. Mai exact, acesta a decis să își tatueze tot spatele cu Iisus Christos și doi îngeri. De altfel, în trecut, artistul a vorbit despre tatuajul său. Mai exact se pare că acesta ar fi vorbit cu cei doi îngeri în vis, ba chiar și cu Dumnezeu. Drept urmare, ulterior, artistul a decis să facă acest tatuaj pe spatele său.

„Mi-am făcut un mare tatuaj pe spate! Nu eram adeptul tatuajelor dar mie mi s-a întâmplat ceva într-un vis, nu vreau să spun, ca să nu creadă lumea că am luat-o razna, dar ce am visat mi-am tatuat pe spate. Sunt scările pe care le visez eu mereu. Sunt cei doi îngeri care au venit să stea de vorbă cu mine.

Doamne-Doamne care mi-a apărut și doi porumbei care înseamnă sinceritate, puritate și gândul de libertate”, a declarat el. Niciodată manelistul nu a explicat public ce s-ar fi întâmplat cu adevărat în acel vis, cert este că în urma lui a apărut tatuajul. Dar și convingerea artistului că este mereu protejat de Dumnezeu, despre care vorbește în toate aparițiile sale.

Și Nuțu Cămătaru are tatuat tot spatele

De altfel nu este singurul personaj din viața publică care are tatuat tot spatele. Nuțu Cămătaru are și el un tatuaj tot în același loc. Doar că interlopul nu are aceiași relație apropiată cu Dumnezeu, mai exact pe spatele lui e un tatuaj tipic yakuza.

Este vorba despre temuta mafie japoneză, care are anumite simbolistici ce se găsesc pe spatele interlopului. Printre activitățile yakuzei se găseau desigur și camăta, dar și traficul de persoane.