Un „parteneriat strategic”, anunțat la Beijing de premierul din Canada

Canada și R.P. Chineză au anunțat inițierea unui proces de consolidare a relațiilor bilaterale, după ce prim-ministrul canadian Mark Carney a efectuat vineri o vizită oficială la Beijing, unde s-a întâlnit cu președintele chinez Xi Jinping, potrivit agenției Reuters. Discuțiile au avut ca temă centrală conturarea unui nou parteneriat strategic, într-un moment marcat de tensiuni comerciale și de reașezări geopolitice la nivel global.

Vizita lui Carney este prima a unui prim-ministru canadian în China din 2017 și are loc după mai multe luni de eforturi diplomatice menite să reducă tensiunile apărute în relația bilaterală. China este al doilea cel mai mare partener comercial al Canada, după Statele Unite.

În timpul întrevederii, Mark Carney a subliniat importanța cooperării într-un context internațional caracterizat de fragmentare. „Este important să începem acest nou parteneriat strategic într-un moment de divizare”, i-a transmis Carney lui Xi Jinping, potrivit agenției Reuters.

El a adăugat că există domenii în care cele două state pot obține „câștiguri istorice”, menționând agricultura, sectorul agroalimentar, energia și finanțele. „Acolo cred că putem face progrese imediate și susținute”, a declarat premierul canadian.

La rândul său, liderul chinez a exprimat deschiderea pentru aprofundarea relațiilor bilaterale. „Aștept cu interes să continuăm să lucrăm împreună, cu un simț al responsabilității față de istorie, față de popoarele noastre și față de lume, pentru a îmbunătăți în continuare relațiile China–Canada”, a spus Xi Jinping.

Discuțiile dintre Ottawa și Beijing au loc pe fondul tensiunilor comerciale generate de politicile tarifare ale Statelor Unite. Administrația americană a impus recent tarife asupra unor produse canadiene, iar președintele SUA, Donald Trump, a sugerat public posibilitatea integrării Canadei ca al 51-lea stat american, declarații care au amplificat presiunea diplomatică asupra guvernului de la Ottawa.

China, afectată la rândul său de tarifele impuse de Washington, caută să își diversifice parteneriatele economice și să coopereze cu state membre ale Grupului celor Șapte, într-un spațiu considerat tradițional apropiat de influența americană.

Analiștii citați de Reuters consideră că această apropiere ar putea influența contextul politic și economic în care se desfășoară rivalitatea sino-americană, fără a implica însă o schimbare radicală a orientării strategice a Canadei.

Sun Chenghao, cercetător la Universitatea Tsinghua, a declarat că „Canada este un aliat-cheie al Statelor Unite și este profund integrată în structurile americane de securitate și informații”, subliniind că o realiniere strategică majoră este puțin probabilă.

Totuși, o abordare economică mai pragmatică față de China ar putea fi interpretată de Beijing ca un semnal că decuplarea economică promovată de SUA nu este inevitabilă sau unanim acceptată de aliații săi apropiați.

În pofida semnalelor de deschidere, persistă mai multe dispute comerciale. În 2024, guvernul condus atunci de fostul prim-ministru Justin Trudeau a impus tarife asupra vehiculelor electrice chinezești, invocând avantajele competitive obținute de producători prin subvenții de stat.

Ca răspuns, China a aplicat tarife asupra unor produse agricole canadiene, inclusiv ulei și șrot de canola, urmate ulterior de taxe pe semințele de canola.

Aceste măsuri au contribuit la o scădere de 10,4% a importurilor chineze de bunuri canadiene în 2025. Potrivit ministrului canadian al industriei, discuțiile privind tarifele continuă în prezent, în cadrul întâlnirilor oficiale desfășurate la Beijing.