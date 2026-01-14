„Caracatiţa” din umbra puterii. Cine e şeful securităţii venezuelene vizat de o recompensă de 25 de milioane de dolari

Supranumit „Caracatiţă” şi considerat de numeroşi venezueleni adevărata forţă din spatele puterii, Diosdado Cabello conduce aparatul de securitate al regimului de la Caracas şi este una dintre cele mai temute şi controversate figuri politice din Venezuela, potrivit unei analize publicate de The Guardian. Influenţa sa este descrisă ca rivalizând chiar cu cea a conducerii oficiale a statului.

Cabello este realizatorul emisiunii TV „Lovind cu măciuca” („Con el Mazo Dando”) şi este văzut de mulţi drept adevărata putere a ţării. În calitate de ministru de interne, el controlează poliţia şi sistemul penitenciar, iar după aproape trei decenii petrecute în centrul chavismului, influenţa sa – descrisă adesea ca având „tentacule” – se extinde asupra partidului socialist aflat la putere şi asupra companiilor de stat.

În contextul în care Donald Trump cere supunerea Venezuelei, viitorul regimului de la Caracas depinde în mare măsură de poziţia lui Cabello, în vârstă de 62 de ani: dacă îşi va păstra autoritatea şi dacă o va folosi pentru a coopera cu Washingtonul sau pentru a încerca să riposteze.

De la raidul american din 3 ianuarie, în urma căruia preşedintele Nicolás Maduro a fost răpit, Cabello a fost văzut patrulând pe străzile capitalei alături de oameni înarmaţi şi mânuind o măciucă în emisiunea sa TV, într-un stil inspirat de personajul Fred Flintstone. Potrivit relatărilor, Statele Unite l-ar fi avertizat că ar putea fi următorul vizat dacă nu va face concesii.

Andrés Izarra, fost ministru al guvernului venezuelean, aflat acum în exil, consideră că răpirea lui Maduro i-a subminat grav poziţia lui Cabello şi că acesta va fi forţat să se supună Statelor Unite. „Diosdado este un zombie ambulant”, a spus Izarra. „A rămas cu pantalonii în vine”, a comentat acesta.

Potrivit lui Izarra, eşecul aparatului de securitate de a-l proteja pe Maduro îl obligă pe Cabello să urmeze exemplul conducerii politice care a cooperat deja cu administraţia Trump. „A fost pur şi simplu depăşit. Adică, el este ministrul securităţii. Şi i l-au răpit pe şeful statului chiar de sub nas. Adică, ce naiba? Nu are nicio autoritate. Nu are nicio putere”, a comentat fostul ministru.

Izarra afirmă că punerea sub acuzare de către SUA şi recompensa de 25 de milioane de dolari oferită pentru informaţii care duc la arestarea lui Cabello îi restrâng drastic opţiunile. „Are un pistol la tâmplă. Fie face ce fac fraţii Rodríguez, fie va fi eliminat. Este foarte clar că CIA este peste tot în Venezuela în acest moment (şi) nu le va lua mult să-l elimine, dacă va fi nevoie”, explică fostul oficial.

Pentru cei care îl detestă pe ministrul de interne, o astfel de perspectivă este una aşteptată de mult timp.

Mulţi localnici din Caracas consideră că adevărata putere nu a fost niciodată în mâinile lui Maduro. „Întotdeauna am crezut că Maduro era un manechin incapabil să ia decizii şi că Diosdado era cel care lua de fapt deciziile”, spune un locuitor al capitalei. „Mulţi oameni de aici spun: «Sper să-l prindă pe afurisitul ăsta de Diosdado – tipul ăsta e adevăratul lider»”, dezvăluie acesta.

Ironia situaţiei este că, după ani de rivalitate pentru supremaţie, prăbuşirea lui Maduro pare să-l lase pe Cabello mai vulnerabil, nu mai puternic.

Născut într-o familie modestă din statul Monagas, Cabello s-a înrolat în armată într-o perioadă în care Venezuela era încă o democraţie relativ prosperă şi aliată a SUA. Criza economică şi inegalităţile au dus, în 1992, la tentativa eşuată de lovitură de stat a mentorului său, Hugo Chávez. După ce Chávez a ajuns la putere în 1998, Cabello a ocupat numeroase funcţii-cheie – de la lider de partid şi ministru al infrastructurii, până la vicepreşedinte şi guvernator – consolidându-şi reţeaua de influenţă care i-a adus porecla de „Caracatiţă”.

Deşi Chávez l-a desemnat pe Maduro drept succesor, Cabello şi-a menţinut baza de putere şi vizibilitatea publică prin emisiunea sa TV, în care şi-a atacat duşmanii, inclusiv pe Marco Rubio, şi a promovat apariţii ale fiicei sale, cântăreaţa Daniella.

Numit ministru de interne în 2024, pentru a înăbuşi disidenţa după alegerile contestate, Cabello a promis represalii dure: „Se ascund ca şobolanii, dar o să-i prindem”, declara acesta. SUA, Canada şi UE i-au impus sancţiuni pentru presupuse crime, inclusiv spălare de bani şi încălcări ale drepturilor omului, iar Washingtonul îl acuză de trafic de droguri prin reţeaua militară Cartelul Soarelui. După înlăturarea lui Maduro, Cabello a pozat alături de poliţişti care scandau „mereu loiali, niciodată trădători”, dar este perceput ca un pragmatic. „Este un om de familie – îşi iubeşte familia, iar familia îl iubeşte foarte mult. Este, de asemenea, un politician abil”, spune Izarra.

Pentru mulţi venezueleni, concluzia rămâne aceeaşi. „Tipul pe care l-au luat (Maduro – n.r.) este o marionetă”, afirmă un angajat de supermarket din Anzoátegui. „Adevăratul şef este încă la putere”, spune acesta cu subînţeles.