Emisarii lui Trump pornesc spre Moscova. Întâlnire directă cu Putin pentru pacea din Ucraina

Steve Witkoff, trimisul Casei Albe, și Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump, intenționează să se deplaseze la Moscova pentru a se întâlni cu președintele rus Vladimir Putin, pentru discuții legate de un posibil acord de pace în războiul dintre Rusia și Ucraina, potrivit unui raport publicat miercuri de agenția Bloomberg.

Conform surselor citate de Bloomberg, planurile de călătorie sunt încă în curs de elaborare, iar data și ora exactă a întâlnirii nu au fost stabilite definitiv. Întâlnirea ar putea avea loc chiar în această lună, dar calendarul ar putea fi afectat de evoluțiile din Iran.

Potrivit informațiilor „trimișii lui Donald Trump lucrează la promovarea unui acord de pace pentru a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei”, menționate în materialul de bază al știrii, inițiativa reprezintă o continuare a eforturilor diplomatice începute în decembrie anul trecut.

De asemenea, textul de referință arată că „întâlnirea ar putea avea loc chiar luna aceasta, deși planurile nu sunt încă finalizate, iar calendarul ar putea suferi modificări din cauza evenimentelor din Iran.”

Anunțul survine după ce cei doi reprezentanți ai administrației americane s-au întâlnit deja cu președintele Putin la Kremlin la începutul lunii decembrie.

În acele discuții nu au fost înregistrate rezultate concrete, conform relatărilor, iar negocierile au continuat ulterior în Florida, într-o întâlnire separată cu o delegație ucraineană și cu trimisul lui Putin, Kirill Dmitriev.

Întâlnirile recente între reprezentanții americani și oficialii ruși vin pe fondul unui proces mai larg de consultări diplomatice vizând un posibil acord de pace între Kremlin și Kiev, cu implicarea și altor părți.

Discursurile și propunerile discutate includ elemente precum garanții de securitate din partea SUA și a aliaților europeni și planuri pentru reconstrucția Ucrainei în eventualitatea unui acord final.

În paralel, Kushner și Witkoff s-au întâlnit cu oficiali ucraineni și europeni în diverse locuri, inclusiv în Florida, pentru a discuta elementele propunerii americane privind pacea. Aceste întâlniri au inclus discuții cu delegații din Ucraina și cu Kirill Dmitriev, reprezentant al Rusiei.

Datele transmise de Bloomberg și preluate de Reuters indică faptul că întâlnirea planificată la Moscova ar urma să fie una între oficialii americani și președintele Vladimir Putin, însă nu este încă clar dacă va fi semnat un document formal sau dacă vor rezulta angajamente concrete în urma discuțiilor.

Un oficial al Casei Albe citat de Reuters a declarat că, în prezent, nu există o întâlnire stabilită în mod oficial și că planurile sunt încă în curs de definire.

Aceasta subliniază stadiul nefinalizat al pregătirilor și posibilitatea ca datele planificate să fie modificate în funcție de evoluțiile internaționale.

Astfel, inițiativa de a organiza o întâlnire la Moscova face parte dintr-un demers diplomatic mai larg al administrației americane de a avansa propuneri de încheiere a conflictului din Ucraina.

Deși discuțiile anterioare nu au produs un acord imediat, continuarea contactelor la nivel înalt indică intenția de a menține un dialog deschis între părțile implicate.