De ce Washingtonul și Moscova au interesul să slăbească Uniunea Europeană. Analiză

Într-o răsturnare istorică a sistemului de alianțe occidentale, Statele Unite ale Americii au încetat să mai trateze Uniunea Europeană ca pe un partener strategic, privind-o acum ca pe un rival ideologic și economic major.

Potrivit unei analize recente a noii Strategii de Securitate Națională a SUA, slăbirea și potențiala fragmentare a blocului comunitar au devenit obiective partajate tacit între Washington și Moscova.

Administrația Trump, prin vocea vicepreședintelui J.D. Vance, a lansat avertismente dure cu privire la ceea ce numește „epuizarea civilizațională” a Europei în următorii 20 de ani. Oficialii americani susțin că migrația în masă și declinul demografic riscă să transforme state precum Regatul Unit al Marii Britanii și Franța în națiuni „predominant neeuropene”, fapt ce ar rupe legătura culturală istorică cu SUA.

Vance a subliniat că ascensiunea forțelor politice de orientare islamistă în Europa ar putea pune arsenalele nucleare britanice și franceze în mâini ostile Washingtonului, făcând apărarea aliaților europeni o misiune „insuportabilă” pentru armata americană.

Tensiunile politice s-au tradus deja în măsuri economice agresive. Președintele Donald Trump a etichetat UE drept un „monstru comercial” creat pentru a exploata America. Așa că a luat măsuri în stilul caracteristic.

În aprilie, SUA au impus o taxă de bază de 30% pe toate importurile din UE, redusă ulterior la 15% în august, după concesii majore din partea Bruxelles-ului. Washingtonul a impus sancțiuni oficialilor europeni, inclusiv lui Thierry Breton, implicați în combaterea dezinformării, acuzându-i de încălcarea spiritului Primului Amendament al Constituției SUA prin suprimarea punctelor de vedere americane pe rețelele sociale.

În prezent, economiile europene stagnează nu doar din cauza tarifelor, ci și a costurilor ridicate ale energiei americane, pe care statele membre sunt forțate să o achiziționeze, determinând marile companii europene să își relocheze producția peste ocean.

Într-o mișcare ce rescrie harta geopolitică, noua strategie americană nu mai clasifică Rusia drept „amenințare” sau „inamic”. Trump vede în Moscova o putere regională conservatoare, cu valori creștine și control strict asupra migrației, cu care poate negocia sfere de influență pentru a se concentra pe rivalitatea cu China.

Conform unor anexe clasificate, SUA ar putea încuraja state precum Ungaria, Austria, Italia și Polonia să părăsească Uniunea Europeană pentru a stabili alianțe directe cu Washingtonul.

„Dacă liderii europeni se tem de propriii alegători, Statele Unite ale Americii nu îi pot ajuta”, a declarat J.D. Vance la München, semnalând susținerea americană pentru mișcările suveraniste care contestă integrarea europeană.

Prima formă de presiune vine prin diplomația bilaterală agresivă, prin care Moscova alege să ignore instituțiile de la Bruxelles pentru a negocia direct cu state, la nivel de lideri. Această strategie de „divide și cucerește” urmărește fragmentarea consensului european, transformând politica externă comună a UE într-o structură paralizată.

Moscova cultivă relații privilegiate cu guverne precum cele din Ungaria, Slovacia sau Republica Cehă, oferindu-le avantaje economice în schimbul blocării consensului la nivelul Uniunii. Acest model de cooperare punctuală nu doar că golește de conținut politica externă și de securitate a UE, dar permite Rusiei să se repoziționeze ca un partener pragmatic pentru forțele suveraniste, transformând divergențele interne ale blocului comunitar într-o pârghie strategică pentru redefinirea sferelor de influență pe continent.

În timp ce Rusia oferă avantaje energetice pentru a obține veto-uri politice, SUA încurajează activ mișcările de ieșire din blocul comunitar, propunând alianțe directe care subminează autoritatea centrală a UE.

În plan ideologic, cele două puteri au început să susțină aceleași forțe politice anti-sistem, privind modelul liberal-progresist al Bruxelles-ului ca pe un obstacol sau chiar ca pe un risc civilizațional.

Washingtonul protejează discursul suveranist prin presiuni diplomatice și sancțiuni împotriva reglementărilor europene, în timp ce Moscova amplifică aceste fracturi sociale prin campanii de influență. Ambele capitale, din motive diferite, promovează acum o viziune conservatoare, bazată pe identitate națională și controlul frontierelor, portretizând actuala conducere a UE ca fiind decuplată de voința propriilor cetățeni.