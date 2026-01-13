Lidera opoziției venezuelene, vizită la Casa Albă. Ce spune Trump

Maria Corina Machado, lidera opoziției venezuelene și laureată a Premiului Nobel pentru Pace în 2025, urmează să se întâlnească joi cu președintele americanDonald Trump la Casa Albă, potrivit unui oficial de rang înalt al administrației, potrivit France24.

Vizita vine într-un context tensionat în relațiile dintre SUA și Venezuela, în care politica internațională și recenta destabilizare a conducerii de la Caracas fac subiectul unor dezbateri globale.

Machado a devenit cunoscută internațional pentru opoziția sa față de regimul lui Nicolás Maduro și pentru promovarea democrației și a drepturilor civile. Premiul Nobel obținut anul trecut a consolidat poziția sa politică și i-a oferit o vizibilitate sporită pe scena globală. Lidera venezueleană a părăsit țara în urma presiunilor politice și se află acum într-un turneu de consultări cu lideri internaționali.

Întâlnirea cu Trump are loc după o operațiune militară americană din 3 ianuarie, care a dus la capturarea lui Maduro și la instalarea vicepreședintei Delcy Rodríguez ca președinte interimar al Venezuelei. În această atmosferă, Machado a fost una dintre vocile care au sprijinit implicarea SUA, considerând că acțiunile lui Trump sunt esențiale pentru susținerea democrației în Venezuela.

Recent, Machado a declarat că ar dori să ofere simbolic Premiul Nobel pentru Pace lui Trump, ca recunoaștere a rolului său în aceste evenimente.

Președintele american a descris gestul drept o „onoare”, chiar dacă Institutul Nobel din Norvegia a clarificat că premiul nu poate fi transferat sau împărțit. Această declarație a generat interes internațional și a stârnit discuții despre simbolismul și limitele gesturilor diplomatice.

Trump a menționat că vizita lui Machado este „foarte frumoasă” și a sugerat că aceasta ar putea fi implicată în anumite aspecte strategice legate de politica SUA în Venezuela. În paralel, președintele american și-a exprimat disponibilitatea de a se întâlni și cu Delcy Rodríguez „la un moment dat”, subliniind că administrația sa urmărește cooperarea și stabilitatea în regiune.

Recent, Trump a anulat o serie de atacuri militare planificate împotriva Venezuelei, invocând cooperarea actuală a țării cu SUA și eliberarea unor prizonieri politici. În acest context, liderii politici din întreaga Americă Latină și comunitatea internațională urmăresc cu atenție evoluțiile, dată fiind importanța Venezuelei în echilibrul geopolitic regional.