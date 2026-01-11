Metalele critice ca armă economică. Cum se negociază dependențele globale de China și ce încearcă să schimbe Occidentul

Metalele critice au devenit una dintre cele mai sensibile mize economice și geopolitice ale ultimului deceniu. De la tranziția energetică și industria auto electrică până la apărare, tehnologie și infrastructură digitală, funcționarea economiilor moderne depinde de un număr limitat de materii prime a căror producție este concentrată în foarte puține state.

În centrul acestui sistem se află China, care controlează segmente esențiale din lanțurile globale de aprovizionare, o poziție care îi conferă un instrument de influență economică tot mai vizibil.

Această realitate este documentată constant de rapoarte oficiale ale International Energy Agency, U.S. Geological Survey și Comisia Europeană, instituții care avertizează că dependențele de metale critice pot deveni vulnerabilități strategice comparabile cu cele energetice.

Metalele critice sunt materii prime esențiale pentru funcționarea economiilor moderne, dar care se caracterizează prin două elemente-cheie: importanță strategică ridicată și risc mare de aprovizionare. Printre acestea se numără litiul, cobaltul, nichelul, grafitul, pământurile rare sau cuprul de înaltă puritate.

Potrivit International Energy Agency, cererea pentru aceste materiale este direct legată de electrificare, energie regenerabilă și digitalizare. Agenția estimează că, până în 2040, cererea globală de litiu ar putea crește de peste șapte ori, iar cea de grafit și nichel de patru ori, în scenariile compatibile cu obiectivele climatice globale.

Această creștere rapidă nu este însă însoțită de o diversificare proporțională a producției, ceea ce transformă metalele critice într-o resursă geopolitică.

China nu deține neapărat cele mai mari rezerve geologice pentru toate metalele critice, dar controlează etapele-cheie ale procesării și rafinării. Datele U.S. Geological Survey arată că Beijingul asigură aproximativ 70% din producția globală de pământuri rare, peste 60% din rafinarea litiului și aproape 65% din procesarea grafitului natural.

Această dominație nu s-a construit peste noapte. China a investit timp de decenii în exploatare, rafinare, infrastructură și acorduri bilaterale cu state bogate în resurse, în special din Africa, America Latină și Asia Centrală. Rezultatul este un lanț de aprovizionare în care multe economii occidentale sunt dependente de o singură verigă.

Raportul USGS subliniază că, pentru unele minerale esențiale, Statele Unite și Uniunea Europeană importă peste 80% din necesar, în mare parte din China sau prin companii controlate de interese chineze.

Controlul asupra lanțurilor de aprovizionare transformă metalele critice într-o armă economică discretă, dar eficientă. Spre deosebire de sancțiuni sau tarife vamale, restricționarea exporturilor de materii prime esențiale poate produce efecte rapide asupra industriilor strategice ale altor state.

China a demonstrat deja această capacitate. În trecut, Beijingul a limitat exporturile de pământuri rare în contexte de tensiune diplomatică, un precedent analizat frecvent în documentele Comisiei Europene.

Deși astfel de măsuri sunt justificate oficial prin rațiuni de mediu sau reglementare internă, ele sunt percepute în Occident ca semnale politice, mai ales într-un context marcat de competiție strategică și fragmentare economică.

Conștiente de riscuri, Uniunea Europeană și Statele Unite încearcă să reducă dependența de China prin politici industriale și acorduri internaționale. Comisia Europeană a adoptat Critical Raw Materials Act, un cadru legislativ care urmărește diversificarea surselor, creșterea capacităților de procesare interne și accelerarea proiectelor miniere în interiorul UE.

Documentul stabilește obiective clare: până în 2030, UE ar trebui să extragă intern cel puțin 10% din necesarul de metale critice, să proceseze 40% și să recicleze 15%. Chiar și așa, Comisia recunoaște că autonomia completă este nerealistă, iar soluția constă mai degrabă în reducerea dependențelor extreme.

Statele Unite au adoptat o strategie similară, susținută de investiții publice masive și parteneriate cu state considerate „prietene”, precum Australia, Canada sau Chile. Datele USGS arată că aceste eforturi sunt abia la început și vor necesita ani pentru a produce efecte structurale.

Un element esențial subliniat atât de IEA, cât și de Comisia Europeană este faptul că dependențele nu pot fi eliminate complet. Tranziția energetică globală se bazează pe lanțuri de aprovizionare complexe, iar fragmentarea excesivă ar putea duce la creșteri de costuri și întârzieri majore.

În acest context, relația cu China este una de negociere permanentă, nu de ruptură totală. Occidentul încearcă să își reducă vulnerabilitățile fără a declanșa șocuri economice majore, în timp ce Beijingul își protejează poziția dominantă și încearcă să o transforme într-un avantaj diplomatic.

IEA avertizează că o competiție nereglementată pentru resurse critice ar putea genera instabilitate globală comparabilă cu crizele energetice din secolul XX.