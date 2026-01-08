Monden

Alex Bodi se plânge de condițiile din închisoare, după ce a făcut pușcărie pentru diferite infracțiuni

Comentează știrea
Alex Bodi se plânge de condițiile din închisoare, după ce a făcut pușcărie pentru diferite infracțiuniBodi. Sursa foto EVZ
Din cuprinsul articolului

Alex Bodi a fost închis de două ori, mai exact a fost în arest preventiv pentru infracțiuni cu violență, trafic de persoane și grup infracțional organizat. Amintirile din închisoare nu sunt unele tocmai ușor de digerat.

Alex Bodi, închis în 20 de metri pătrați

Omul de afaceri a explicat că experiența din închisoare nu a fost una tocmai lejeră. ”Am stat și doi în celulă, a doua oară am fost patru inși. Am stat o lună cu o lună. E un șoc din moment ce tu ai tot ce ai în libertate, când ajungi acolo, te privează de foarte multe lucruri.

Până și chestia cu dușurile, dacă voiai apă caldă te spălai doar de trei ori pe săptămână. Și erai obligat să te speli în fiecare zi, dar am considerat că e sănătate. Încăperea era foarte mică, celula. Cred că nu știu dacă avea 25 de metri pătrați sau 20”, a povestit musculosul.

Psihicul a fost cel mai important

Bodi a mai spus că după gratii este important să fii tare din punct de vedere psihic și să înțelegi ce se întâmplă. ”Asta este, a făcut parte din viața mea, a fost o experiență, etape care te marchează.

Fostul șef adjunct al SIS Moldova, Alexandru Bălan, rămâne în arest preventiv. Decizie definitivă a Înaltei Curți
Fostul șef adjunct al SIS Moldova, Alexandru Bălan, rămâne în arest preventiv. Decizie definitivă a Înaltei Curți
Vremea s-a înrăutățit în centrul țării. Turiștii, atenționați să nu părăsească zonele montane securizate
Vremea s-a înrăutățit în centrul țării. Turiștii, atenționați să nu părăsească zonele montane securizate

Sunt lucruri care te fac mai puternic, depinde de tine ca persoană să înfrunți anumite lucruri. Dacă te lași bătut.. au fost cazuri de oameni foarte puternici, care după gratii și-au pierdut atuuri. acolo Psihicul contează foarte mult. Este singurul tău aliat”, a explicat el.

A ajutat alți deținuți

Pe de altă parte, acesta spus că a ajutat alți colegi de suferință. ”Din fericire chiar da, și am ajutat multe persoane din jurul meu pe chestia asta. Erau oameni care în momentele alea de agonie vedeau numai chestiile negative. Nu te mai gândești la ceva bun. Dar trebuie să te scuturi și să realizezi că totul depinde de tine și că sunt chestii pe care momentan nu le poți schimba.

Iar atunci singurul lucru care îți rămâne de făcut e să rămâi puternic, să gândești pozitiv și să aștepți următoarea mutare. Dacă tu cedezi și psihicul cedează vine depresia, panica și altele”, a încheiat el.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

16:47 - Alex Bodi se plânge de condițiile din închisoare, după ce a făcut pușcărie pentru diferite infracțiuni
16:40 - Fostul șef adjunct al SIS Moldova, Alexandru Bălan, rămâne în arest preventiv. Decizie definitivă a Înaltei Curți
16:34 - Moldovean de 20 de ani salvat de salvamontişti în Masivul Ceahlău după ce a fost găsit inconştient. Foto/Video
16:25 - Ce urmează după New START. Incertitudini majore înainte de expirarea tratatului nuclear SUA–Rusia
16:13 - Cum funcționează și ce atribuții are ICE. Ce face, de fapt, „poliția migranților ilegali”
16:05 - Peripețiile lui Nicușor Dan pe aeroportul din Paris. Cât ajunge nota de plată

HAI România!

Gelu Voican Voiculescu: Adevărul crud despre execuția Ceaușeștilor și jocul Securității
Gelu Voican Voiculescu: Adevărul crud despre execuția Ceaușeștilor și jocul Securității
Voican: „Am văzut agenții ruși plecând!” Adevărul despre spionii din ’89
Voican: „Am văzut agenții ruși plecând!” Adevărul despre spionii din ’89
Armata și Securitatea - rolurile principale. Istoria Secretă a Revoluției din 1989. Episodul 2
Armata și Securitatea - rolurile principale. Istoria Secretă a Revoluției din 1989. Episodul 2

Proiecte speciale