Alex Bodi se plânge de condițiile din închisoare, după ce a făcut pușcărie pentru diferite infracțiuni

Alex Bodi a fost închis de două ori, mai exact a fost în arest preventiv pentru infracțiuni cu violență, trafic de persoane și grup infracțional organizat. Amintirile din închisoare nu sunt unele tocmai ușor de digerat.

Omul de afaceri a explicat că experiența din închisoare nu a fost una tocmai lejeră. ”Am stat și doi în celulă, a doua oară am fost patru inși. Am stat o lună cu o lună. E un șoc din moment ce tu ai tot ce ai în libertate, când ajungi acolo, te privează de foarte multe lucruri.

Până și chestia cu dușurile, dacă voiai apă caldă te spălai doar de trei ori pe săptămână. Și erai obligat să te speli în fiecare zi, dar am considerat că e sănătate. Încăperea era foarte mică, celula. Cred că nu știu dacă avea 25 de metri pătrați sau 20”, a povestit musculosul.

Bodi a mai spus că după gratii este important să fii tare din punct de vedere psihic și să înțelegi ce se întâmplă. ”Asta este, a făcut parte din viața mea, a fost o experiență, etape care te marchează.

Sunt lucruri care te fac mai puternic, depinde de tine ca persoană să înfrunți anumite lucruri. Dacă te lași bătut.. au fost cazuri de oameni foarte puternici, care după gratii și-au pierdut atuuri. acolo Psihicul contează foarte mult. Este singurul tău aliat”, a explicat el.

Pe de altă parte, acesta spus că a ajutat alți colegi de suferință. ”Din fericire chiar da, și am ajutat multe persoane din jurul meu pe chestia asta. Erau oameni care în momentele alea de agonie vedeau numai chestiile negative. Nu te mai gândești la ceva bun. Dar trebuie să te scuturi și să realizezi că totul depinde de tine și că sunt chestii pe care momentan nu le poți schimba.

Iar atunci singurul lucru care îți rămâne de făcut e să rămâi puternic, să gândești pozitiv și să aștepți următoarea mutare. Dacă tu cedezi și psihicul cedează vine depresia, panica și altele”, a încheiat el.