Frumusețea are efecte secundare. Serialul Disney+ care expune fața ascunsă a societății

Frumusețea nu mai este de mult doar o trăsătură estetică. A devenit capital social, monedă de schimb, criteriu de validare și, uneori, condiție pentru a fi luat în serios. Serialul The Beauty, lansat pe Disney+, pornește exact de la această realitate și o duce la extrem. Sub masca unui thriller cu accente de body horror, producția redă un adevăr incomod despre obsesia colectivă pentru perfecțiune și despre prețul pe care societatea este deseori dispusă să îl plătească pentru ea.

După eșecul critic sever al serialului All’s Fair, considerat de mulți drept una dintre cele mai slabe creații ale sale, The Beauty vine ca o surpriză. De data aceasta, Murphy livrează o poveste coerentă, cu structură clară, personaje care reacționează credibil și un discurs care, dincolo de exces, are ceva real de spus despre lumea contemporană. Serialul trimite subtil la perioada de glorie a creatorului, când producții precum The People v. O.J. Simpson, Feud sau The Assassination of Gianni Versace reușeau să combine spectacolul cu comentariul social. The Beauty nu este o capodoperă, dar este o revenire la o formă narativă conștientă de sine și de temele pe care le explorează.

La baza serialului stă seria de benzi desenate cu același nume, scrisă de Jeremy Haun și Jason A. Hurley, publicată începând cu 2016. Materialul-sursă introduce ideea unei boli cu transmitere sexuală care îi face pe cei infectați extrem de frumoși, înainte de a-i ucide. Adaptarea TV păstrează această premisă, dar o îmbogățește cu straturi sociale, politice și culturale care o ancorează puternic în prezent. Frumusețea nu mai este doar o anomalie biologică, ci o marfă, un ideal vândut agresiv și o formă de putere.

The Beauty aparține fără echivoc genului body horror. Exploziile corporale, corpurile care ard din interior și violența explicită nu sunt gratuite, ci construite ca extensii ale obsesiei pentru perfecțiune. Serialul nu sugerează că frumusețea este periculoasă în sine, ci că ajunge să distrugă atunci când este impusă, standardizată și transformată în normă. Estetica este intenționat luxoasă, aproape sterilă, tocmai pentru a sublinia contrastul dintre promisiunea perfecțiunii și rezultatul final: distrugerea corpului și a identității.

Producția, care poat fi vizionată pe platforma de streaming, debutează cu o scenă-simbol: un manechin care ia razna la o prezentare de modă și provoacă haos, înainte ca trupul ei să cedeze sub propria temperatură. Este începutul unei „epidemii” de supermodele care explodează pe catwalk-uri și pe străzile marilor orașe. Titlurile din presa fictivă vorbesc despre „carnagiu pe podium”, iar imaginile se răspândesc viral. Frumusețea devine literalmente contagioasă, o metaforă transparentă pentru modul în care standardele estetice se propagă prin media, social media și industrie.

În centrul poveștii se află doi agenți FBI, Cooper Madsen și Jordan Bennett, interpretați de Evan Peters și Rebecca Hall. Relația lor, atât profesională, cât și personală, este construită pe fondul unei presiuni constante legate de imagine. Jordan, în mod particular, devine un exemplu elocvent al modului în care standardele de frumusețe afectează chiar și persoanele cu autoritate și putere. Decizia ei de a-și face implanturi mamare, ca răspuns tardiv la bullying-ul din adolescență, subliniază ideea centrală a serialului: nimeni nu este imun la tirania estetică.

Virusul frumuseții nu apare din senin. El este creat de un miliardar tech, Byron Forst, interpretat de Ashton Kutcher, care intenționează să îl comercializeze ca elixir al tinereții. Inspirația pentru acest personaj nu vine dintr-o figură reală, ci din mentalitatea Silicon Valley: credința că orice problemă umană poate fi rezolvată prin tehnologie, branding și control. Forst nu se vede pe sine ca un antagonist, ci ca un vizionar. Serialul demontează această iluzie și arată cum binele declarat devine rapid un instrument de exploatare.

Odată ce virusul scapă de sub control și începe să se răspândească sub forma unei boli cu transmitere sexuală, compania care l-a creat încearcă să gestioneze haosul. Apare astfel figura Asasinului, interpretat de Anthony Ramos, un personaj care acționează în umbră pentru a elimina „derapajele” și a proteja profitul. Piața neagră a frumuseții, cu victime care nu cunosc riscurile reale ale transformării, devine una dintre cele mai dure critici aduse capitalismului estetic: frumusețea este vândută, indiferent de consecințe.

Unul dintre cele mai incomode, dar relevante personaje este Jeremy, interpretat de Jeremy Pope. Inițial un bărbat izolat, lipsit de scop și conexiune, el devine exemplul perfect al modului în care frumusețea este prezentată ca soluție pentru alienare. Replica „I can make you a Chad” sintetizează brutal ideea că statutul, masculinitatea și valoarea personală pot fi „corectate” estetic. Transformarea lui Jeremy nu aduce împlinire, ci îl aruncă într-o spirală morală tot mai ambiguă, în care identitatea este sacrificată pentru apartenență.

The Beauty scoate în evidență o societate care tratează frumusețea ca pe o valută. Cei care o dețin sunt privilegiați, credibili și protejați. Cei care o refuză sau nu o pot obține sunt marginalizați. Serialul arată cum imperfecțiunea devine suspectă, iar diferența – intolerabilă. Este o extrapolare dureroasă, dar realistă, a modului în care funcționează deja multe medii profesionale și sociale.

Filmările din Italia adaugă un strat simbolic important. În declarațiile sale recente, Ashton Kutcher subliniază contrastul dintre America „tânără” și Europa încărcată de istorie. Clădirile, frescele și arhitectura devin un comentariu vizual despre relativitatea frumuseții. Ceea ce era considerat perfect acum o mie de ani nu mai este valabil astăzi. Serialul folosește acest contrast pentru a sugera că obsesia contemporană pentru un ideal fix este nu doar periculoasă, ci și lipsită de perspectivă istorică.

Dincolo de violență și exagerare, The Beauty este un comentariu direct despre prezent. Despre cultura Ozempic, despre filtrele digitale, despre promisiunea optimizării continue și despre ideea că valoarea umană poate fi cumpărată. Declarațiile Rebeccăi Hall subliniază această dimensiune: frumusețea este subiectivă, iar momentul în care delegăm definiția ei unei industrii devine extrem de problematic. Menținerea oamenilor într-o stare de inadecvare este profitabilă, iar serialul nu se ferește să arate acest lucru.

The Beauty nu oferă răspunsuri simple și nu propune întoarcerea la un ideal „natural”. În schimb, expune mecanismele prin care societatea transformă dorința de a arăta bine într-o presiune constantă și distructivă. Frumusețea, sugerează serialul, nu este problema. Problema este lumea care a decis că ea trebuie să fie totul. Iar efectele secundare nu sunt doar fizice, ci profund umane.